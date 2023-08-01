Без Эйяфьядлайёкюдля. Исландия перестала выдавать визы в России

Визовый центр Исландии объявил о приостановке прием заявлений на все типы виз в России в связи с закрытием посольства в Москве. Где и как получать их в будущем пока не ясно.



«Информация о том, куда обращаться за визой в Исландию на территории РФ, будет опубликована после 01.08 уполномоченным Консульством», — говорится в сообщении на сайте визового центра.



РИА Новости сообщали, что флаг Исландии 1 августа был снят с флагштока на здании посольства в Москве, его вывески тоже убрали, а сотрудников вывези еще в минувшее воскресенье.

