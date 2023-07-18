«Закон есть, а базы нет». Почему военкоматы Петербурга не хотят снимать с учета по доверенности

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Военкоматы Петербурга разошлись во мнении о том, можно ли снимать с воинского учета уехавших из России граждан без их личной явки в военкомат. Родственники, пытающиеся действовать по доверенности, ссылаются на новую редакцию закона «О воинской обязанности и военной службе» и появление формы для такого заявления на Госуслугах. Но электронная система воинского учета пока не заработала, а в подзаконных актах осталась формулировка о личной явке, настаивают в военкоматах.



О проблемах со снятием с воинского учета рассказала жительница Петербурга Юлия. По ее словам, в середине июня 2023 года она обратилась в военный комиссариат Невского района с соответствующим заявлением по доверенности от мужа. Сам он не может лично явиться, пояснила она «Фонтанке», поскольку учится в Новой Зеландии. На заявление, которое муж Юлии полтора месяца назад направил заказным письмом, ответ не поступил.

У Юлии заявление приняли. Когда через месяц ответ не пришел, она пришла в военкомат и получила бумагу с отказом за подписью военкома А. В. Данильченко (копия есть в распоряжении «Фонтанки»), где говорилось, что «снятие и постановка на воинский учет по доверенности не предусмотрена», «обязанности по воинскому учету гражданин должен исполнять лично», а «для снятия с учета при переезде граждане обязаны явиться».



В документе дана ссылка на статью 10 федерального закона N53 «О воинской обязанности и военной службе» с изменениям и дополнениями, вступившими в силу 13.10.2022 (самая последняя редакция закона датирована 10.07.2023 г., изменения, касающиеся электронной системы воинского учета, вступили в силу весной 2023 г. — Прим. ред.).



Что говорит закон

В актуальной версии статьи 10 закона «О воинской обязанности и военной службе» говорится, что при выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев гражданин обязан сообщить об этом «в письменной или электронной форме через Портал государственных и муниципальных услуг в военный комиссариат», либо явиться в военный комиссариат в двухнедельный срок со дня наступления указанных событий. В статье 8.2, посвященной реестру воинского учета, говорится, что содержащиеся в нем сведения «могут быть изменены по обращениям граждан, в отношении которых они составлены, или их законных представителей».



Правда, в статье IX постановления правительства РФ N 719 «Об утверждении Положения о воинском учете» (последняя редакция от 14.10.2021 г.) говорится, что «граждане, подлежащие призыву на военную службу, для постановки на воинский учет и снятия с воинского учета обязаны лично являться в военные комиссариаты».



Призрачные Госуслуги

На Госуслугах уже появилась возможность подать заявление о снятии с учета в электронной форме. По словам Юлии, она воспользовалась и этой опцией. Заявление с подтверждающими документами было принято 15 июня, но ничего не произошло.



В личной беседе помощник военного комиссара Невского района подтвердил Юлии, что по доверенности сняться с учета нельзя, и перед отъездом ее муж должен был лично прийти в военкомат. По его словам, возможность поменять свой статус без личной явки в новой редакции закона прописана как раз для электронного реестра воинского учета, который пока не заработал. Если бы механизм уже действовал, военкомат получил бы уведомление от погранслужбы и снял бы гражданина, который находится более полугода за рубежом, автоматически, говорит собеседник Юлии. Но пока у военкомата нет не то что подключения к Госуслугам, но даже доступа в интернет. Функция записи на личный прием через Госуслуги тоже не работает: например, запись назначается на неприемный день или на время, когда военкомат уже закрыт.



Собеседник «Фонтанки», знакомый с организацией работы по воинскому учету в Петербурге, отмечает, что военкоматы ничего не имеют против того, чтобы принимать заявления на основании доверенности, поскольку сами заинтересованы в том, чтобы снять с учета граждан, постоянно проживающих за рубежом и в случае новой волны мобилизации не рассылать повестки вхолостую. Но, по информации издания, районные военкоматы, которые снимали с учета без личной явки, начали получать претензии от военной прокуратуры. После этого они обратились в военный комиссариат Петербурга с просьбой дать разъяснения на этот счет, но пока ответ не поступил.





Как на практике

«Фонтанка» обзвонила несколько районных военкоматов Петербурга с вопросом, можно ли снять с воинского учета гражданина, постоянно проживающего за рубежом, по доверенности.

Уверенно «да» ответили в Петроградском, Петродворцовом и Колпинском районах. В военкомате Василеостровского района сообщили, что снять по доверенности с учета нельзя. Но на вопрос, какая статья закона запрещает это делать, сотрудник не ответил, предложив прийти на прием лично.

В других военных комиссариатах склоняются к тому, что такая возможность, есть, хотя и с оговорками. Так, в Невском районе, отметили, что для этого потребуется «доверенность на право представлять интересы в военкомате». «Напишете заявление, посмотрит комиссар, далее военком рассмотрит, дальше будете снимать с учета, либо будет отказано», — отметила дежурная. С сотрудником, давшим разъяснения Юлии, корреспондента «Фонтанки» не соединили, предложив прийти в военкомат лично.



В военкомате Центрального района сообщили, что со снятием с учета по доверенности уехавших из страны граждан «все очень интересно», поэтому лучше приходить лично, а дальше «как пойдет». Профильный специалист уточнил, что помимо доверенности нужен пакет документов, но каких именно, узнать заранее нельзя, поскольку требования регламентируются «внутренними документам Минобороны».

Личные обращения мало проясняют ситуацию, говорит Юлия. По ее словам, одновременно с ней военкомат Невского района осаждали несколько десятков женщин, пришедших с доверенностями от родных. «При мне был парень из Германии, за которого сначала приходила мама — отказ. Пришёл сам — сказали, что человек, снимающий с учёта в отпуске, приходите через неделю», — говорит она. При этом постановка и снятие с учета велись в одном кабинете и на учёт ставили, утверждает Юлия.



В телеграм-каналах, посвященных релокации, можно найти отчеты о попытках снять своих родственников с воинского учета по доверенности. Из них можно сделать вывод, что единого подхода нет.



Так, петербуржец, проживающий в одной из стран ЕС, рассказал, что в июне его родственники с доверенностью получили отказ, сам он с тем же пакетом документов благополучно снялся с учета. Потребовались справка с работы в свободной форме, копия ВНЖ, отрывной талон уведомления о ВНЖ.



Родственник другого жителя Северной столицы отмечает, что у него приняли заявление по доверенности, пообещав рассмотреть в течение месяца, но о результатах не сообщает. Еще один петербуржец рассказывает, что у его родственника отказались даже принять заявление, предложив обратиться в городской военный комиссариат. При этом об успешном опыте снятия с учета по доверенности отчитываются жители Москвы и Ленинградской области.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

