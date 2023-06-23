Клены, сосны и мульча: модные тенденции этого лета в озеленении новостроек

Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дворы современных домов сегодня оформляются в различных стилях, цветах, с отсылкой к природным мотивам или в строгом городском стиле. Все ярче проявляется мода на геопластику, вертикальные сады, хвойные породы деревьев и многолетние цветники. Контраст между большинством городских территорий и дворовыми зонами в современных комплексах становится все более заметным.



Давно прошли времена, когда озеленением застройщики занимались исключительно в связи с необходимостью. Сейчас, когда конкуренция за покупателя обострилась, девелоперы считают дворы важным элементом, который привлекает внимание к проекту. И вместо формального подхода к озеленению все чаще можно увидеть творческий, который всем на руку — и жителям, и городу.



«Ландшафтный дизайн и озеленение становятся частью проекта комплексного благоустройства, — уверен Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест». — Еще на стадии разработки концепции квартала мы заранее продумываем, какие элементы будем использовать при оформлении территории, как ее правильно зонировать, чтобы были учтены интересы жителей разных возрастов, каким будет двор — с включением в природный ландшафт или нет, где будут установлены малые архитектурные формы — скамейки, беседки, лежаки, фонари, — высажены цветы и деревья».



По словам Екатерины Немченко, коммерческого директора холдинга «РСТИ», понятие жилья давно вышло за пределы стен квартиры и даже за пределы парадной и расширилось до всей территории жилого комплекса. Застройщики все больше внимания уделяют «заквартирной» реальности — среде для жизни за пределами квартиры и дома, созданию точек притяжения на территории, прилегающей к жилому комплексу. Выполняется не просто формальное благоустройство, а реализуются интересные концептуальные решения, которые подчеркивают архитектуру зданий, формируют уникальность объекта и создают комфортную среду.



Плавные линии против строгой геометрии

Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), рассказывает, что сейчас застройщики используют собственные разработанные вместе с ландшафтными дизайнерами стандарты и концепции, а хаотичному озеленению и благоустройству по принципу подешевле и побыстрее пришел ожидаемый конец. Так, в Setl Group в новых проектах классов «комфорт» и «высокий комфорт» применяются два стиля — пейзажный и регулярный. Первый — для застройки не выше 12 этажей. Для него характерны естественный ландшафт, плавные линии дорожек без строгой геометрии, асимметрия, использование геопластики, валунов, высадка растений в природной цветовой гамме: доминируют травянисто-зеленый, фиолетовый, серебристо-белый, светло-розовый, желто-оранжевый, бордовый. Регулярный стиль применяется для застройки более 12 этажей при ширине двора свыше 45 метров. Он более строгий, здесь соблюдается симметрия, правильные геометрические формы, используются стриженные живые изгороди, посадка деревьев и кустарников производится рядами, с соблюдением одинакового расстояния между растениями.



«Породы растений подбираются с учетом особенностей петербургского климата: высокой влажности и не слишком мягкой зимы, — дополняет Ян Фельдман. — Также деревья и кустарники должны гармонировать с внешним обликом квартала и радовать жителей с весны до поздней осени. На территории наших кварталов растут конские каштаны, деревца рябины обыкновенной, ягоды которой остаются на ветвях с сентября до глубокой зимы. Есть можжевельник и низкорослые ели. Возле домов высажены более миниатюрные деревья — клены и серебристо-зеленые ивы».



Экзотике не место

Несмотря на оригинальность некоторых экзотических видов растений, большинство застройщиков стараются не их использовать при оформлении дворов: слишком уж сложен уход, и велика вероятность их гибели. По мнению Натальи Кукушкиной, руководителя группы маркетинга компании ЦДС, самим жителям больше нравятся привычные виды, особенно вечнозеленые — ели, сосны, а также цветущие деревья и кустарники — каштаны, рябины, сирень, чубушники. В компании делают акцент на качестве и количестве посадок таких видов. Для каждого жилого комплекса готовится свой дендроплан. В нем учтены особенности грунтов, а также все объекты на территории квартала, включая инженерные коммуникации и санитарные зоны.



В «РСТИ» при оформлении дворовых и придомовых территорий обычно применяют три яруса растений. Это лиственные растения верхнего яруса — клен остролистный, береза повислая, рябина и другие. Используют также кустарники среднего яруса (сирень, боярышник, гортензию) и кустарники нижнего яруса и живые изгороди (кизильник, дерен, спирея, пузыреплодник). По такому же трехъярусному принципу высаживают хвойные растения. Верхний ярус — лиственница, ель, сосна. Хвойные среднего и нижнего яруса — горные сосны, можжевельники, карликовые ели. Газоны в последнее время все чаще засеивают многолетниками, они создают объем и проще в содержании и уходе.



Самый широко применяемый кустарник, который впоследствии образует живую изгородь, — кизильник. Он недорогой, неприхотливый, осенью его листья становятся красно-бордовыми и радуют глаз. Тем не менее, хотя это и обходится застройщику существенно дороже, постепенно формируется мода на крупномеры — то, чего всегда ждут жители в своих дворах. Так, в Setl Group сейчас высаживают деревья высотой как минимум 3–4 м, которые могут стать центром ландшафтной композиции. В моде хвойные: ели, можжевельник, сосны обыкновенные и горные…



Помимо посадки «правильных» растений для того, чтобы двор и придомовые территории как можно дольше радовали глаз, необходим и соответствующий уход. Как правило, в жилых комплексах, если говорить именно об их территории, а не о соседних участках, облагороженных застройщиком за свой счет, уход за растениями осуществляет управляющая компания плюс приглашенные специалисты.

По словам Екатерины Немченко, в штате УК, обслуживающей объекты «РСТИ», имеется дендролог. Поставка растений осуществляется из питомника, при этом заключается договор о гарантийном обслуживании растений — обычно сроком до 3 лет, производится дефектовка растений в случае их гибели. Наталья Кукушкина уверена, что в случае надлежащего ухода в полной мере оценить проект озеленения можно через 3–5 лет после сдачи дома, когда все растения уже хорошо прижились и адаптировались.



Часто жители хотят дополнить имеющееся озеленение. Самостоятельно сажать растения без согласования с УК все же не стоит: часто у дома проходят магистральные сети, кустарники и деревья могут погибнуть, если не выбрать место посадки со знанием того, где они находятся.



Экосубботники — также распространенная инициатива застройщиков. «Во время мероприятия жители обеспечиваются необходимым инвентарем для посадки растений и саженцев, — рассказывает Ян Фельдман. — Участие в нем принимают целые семьи. Застройщик также заранее готовит специальные таблички, например, «Каштан посажен семьей Ивановых в 2022 году». Это создает большую вовлеченность в процесс и дальнейшую заботу о посаженном дереве. Жители следят за их состоянием, и, если видят, что саженец чахнет, то обращают на это внимание УК. Посадки могут проводиться и по собственной инициативе жителей. Например, некоторое время назад в нашем квартале была запущена краудфандинговая программа на озеленение. Все прошло успешно — на территории появились молоденькие сосны. Деньги на саженцы были собраны всего за два дня через группу в социальных сетях».



Маргарита Яременко, специально для «Фонтанки.ру»