Элизабет Гилберт из-за жалоб украинцев отложила выход книги о семье, противостоявшей советскому режиму 1930-х

Американская писательница и журналистка Элизабет Гилберт, чья книга «Ешь, молись, люби» принесла ей всемирную славу, 12 июня записала видеообращение к поклонникам и выложила его в соцсетях.
В ролике Гилберт рассказывает, что получила множество посланий от своих украинских поклонников, которые были огорчены и рассержены тем, что та выпускает книгу, местом действия которой становится Россия. Писательница ответила, что прочла эти письма и уважает мнение их авторов. Поэтому откладывает выход своего произведения на неопределенный срок, понимая, что сейчас не время для него.
Свою новую книгу «Снежный лес» Элизабет Гилберт анонсировала в соцсетях на прошлой неделе, ее герои, члены одной семьи, живя в середине ХХ века в Советском Союзе, решают выйти за рамки общества и противостоять правительству страны, чтобы защитить природу от индустриализации.
Об инциденте написала The New York Times. Книга должна была выйти в свет 13 февраля 2024 года. Дискуссия вокруг решения писательницы подняла на новый виток обсуждения тему о том, как представлена Россия в художественной литературе. Некоторые коллеги писательницы обвинили ее в самоцензуре, отмечая, что литераторы не в ответе за то, что происходит в местах действия их книг. Журналисты американского издания отметили, что случай с Гилберт — первый, когда ревизии подверглась книга об исторической России. Так, новый роман Пола Голдберга «Диссидент», повествующий о группе советских диссидентов в Москве в 1970-е годы, в этом месяце получил восторженную рецензию в «Вашингтон пост».