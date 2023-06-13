Элизабет Гилберт из-за жалоб украинцев отложила выход книги о семье, противостоявшей советскому режиму 1930-х

Американская писательница и журналистка Элизабет Гилберт, чья книга «Ешь, молись, люби» принесла ей всемирную славу, 12 июня записала видеообращение к поклонникам и выложила его в соцсетях.



В ролике Гилберт рассказывает, что получила множество посланий от своих украинских поклонников, которые были огорчены и рассержены тем, что та выпускает книгу, местом действия которой становится Россия. Писательница ответила, что прочла эти письма и уважает мнение их авторов. Поэтому откладывает выход своего произведения на неопределенный срок, понимая, что сейчас не время для него.

