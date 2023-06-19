Город, Девочка и Комитет. О чем пишут финалисты «Большой книги»

В этом году литературная премия «Большая книга» предоставляет пространство для выбора: 51 текст вошел в лонг-лист и 15 попали в финал. В короткий список прошли и те, кто пишет уже тридцать лет, и те, кого всё еще называют дебютантами. Жюри будет выбирать из биографий, полифонических романов, автофикциональных и подражающих дневникам текстам. Имена обладателей премии назовут только в конце года: победитель получит 3 миллиона рублей, еще два призера — по 1,5 миллиона и 1 миллиону соответственно. А до декабря как раз есть время всё дочитать.
О семейных скелетах в шкафу
Юрий Буйда «Дар речи». АСТ: «Редакция Елены Шубиной»,
18+
Мастодонт современной русской прозы,
О памяти как сверхспособности
Евгений Водолазкин «Чагин». АСТ: «Редакция Елены Шубиной»,
16+
Мэтр современной русской литературы, лауреат и призер «Большой книги» в этот раз написал миф не о государстве (как это было в «Оправдании острова») и не об истории (как в «Авиаторе»), а о человеке, времени и памяти. Исидор Чагин ничего не забывает, это что-то вроде его сверхспособности. Одновременно с этим он не может отделить истину от вымысла, а свой опыт от чужого. Голоса самого Чагина в романе почти нет: он звучит опосредованно, через записки, которые разбирает молодой ученый. В «Чагине» сочетаются несколько жанров: дневниковое повествование, авантюрная история, эпистолярный роман. Водолазкин по-своему экспериментирует с жанром традиционного романа — что не так часто делают мэтры.
О нечисти, которая борется с «мутью»
Алексей Сальников «Оккульттрегер». АСТ: «Редакция Елены Шубиной»,
18+
Сальников, певец уральских городов и разного рода нечисти, создает историю, в которой мир выглядит привычным, но за его внешней оболочкой скрываются черт-те кто — демоны, херувимы, гомункулы и, собственно, оккульттрегеры. Последние должны оберегать крохи жизни в городах — «угольки» — и бороться с «мутью». Сальниковские херувимы выглядят отталкивающе и злоупотребляют спиртным, а демоны, напротив, очень харизматичны и ведут популярные блоги. Несмотря на потусторонность этих существ, и то, что они всё знают, они оказываются удивительно приземлены и человечны. Видимо, потому что всегда важно оставаться человеком.
О сопротивлении энтропии
Дмитрий Захаров «Комитет охраны мостов». АСТ: «Редакция Елены Шубиной»,
18+
«Комитет охраны мостов» — четвертый роман Дмитрия Захарова, автора самых остросоциальных российских антиутопий. В основу «Комитета охраны мостов», по всей видимости, легли как минимум два резонансных уголовных дела: дело «Нового величия» и дело Никиты Уварова, подростка из Канска, который планировал взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. В книге подростки якобы хотели взорвать мост в Красноярске — но тоже в Minecraft — и попали в тюрьму по реальному делу. Их отчаявшиеся родители несут дань полумифическому существу Кыши-Кису, который также известен как Зимний Прокурор. История, в которой то и дело обнаруживаются отсылки к новостям, намекает: будь Зимний Прокурор реален, это бы всё объяснило — и суровость зим, и суровость наказаний.
Об ужасах жизни в маленьких городах
Эдуард Веркин «Снарк снарк. Книга 1: Чагинск», «Снарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада». «Эксмо», Inspiria,
16+
Полуторатысячистраничная история про писателя, ставшего автором одной книги, после которой он пустился слагать романы о провинциальных городах. Так его вновь занесло в Чагинск — город, где он проводил лето у бабушки в детстве. В городе пропали двое мальчишек, и Виктор не может остаться в стороне. Вместо того чтобы писать книгу о городе, он по факту пишет расследование. И эта история преследует его много лет, возвращаясь не только воспоминаниями, но и уликами. В «снарк снарке» — с отсылкой к кэрролловской «Охоте на снарка» — огромную роль играют мифы, легенды о городе и выдуманные существа. Чудовища из детских сказок существуют на самом деле, уверяет издатель.
О смерти и о семье
Оксана Васякина «Роза». «Новое литературное обозрение»,
18+
«Роза» — заключительная часть трилогии поэтессы и писательницы Оксаны Васякиной. С первой частью, «Раной», она тоже выходила в финал «Большой книги» в 2021 году. В этом цикле она рассказывает о смерти: ее мать умерла от рака, отец — от СПИДа, а тетка — от туберкулеза. Получается практически исследование «Как умирают люди в России». Параллельно с рассказом о членах ее семьи Васякина исследует становление себя и описывает процесс, который психологи называют сепарацией. Несмотря на то, что вся трилогия очень личная, эти три текста нельзя назвать эгоистическими. Большинство переживаний, которые описывает Васякина, универсальны, а история ее семьи вписывается в более масштабную картину и становится едва ли историей российской семьи вообще в девяностые годы.
О спасении людей и трагедиях
Михаил Турбин «Выше ноги от земли». АСТ: «Редакция Елены Шубиной»,
18+
В прошлом году роман «Выше ноги от земли» получил второй приз премии для молодых авторов «Лицей», а в этом году попал в финал уже «Большой книги». Главный герой — детский реаниматолог, переживший смерть двух самых близких людей. Однажды к нему поступает пациент, вызывающий ассоциации с прошлой трагедией, — и это событие запускает череду воспоминаний. Роман
О том, что все люди дети
Александра Шалашова, «Салюты на той стороне». «Альпина нон-фикшн»: «Альпина. Проза»,
18+
Еще одна лауреатка «Лицея», но в поэзии, Александра Шалашова написала аллегорический роман. В объективе внимания писательницы и поэтессы — санаторий, куда отвезли детей из некоего Города, на который сыплются бомбы. Время действия — нулевые годы. Идет война. Рассказчиков — ни много ни мало — одиннадцать. Роман подчеркнуто фантастический, но читать его как сугубо фантастический текст не получается — всё время ищешь параллели с действительностью. Насилие, боль, жестокость и голод в военное время появляются даже там, где нет боевых действий. А люди перед лицом войны оказываются всё равно что детьми, такими же беспомощными.
О возвращении имен
Хелена Побяржина «Валсарб». «Альпина нон-фикшн»: «Альпина. Проза»,
16+
Хелена Побряжина — белорусская писательница и переводчица, а «Валсарб» — ее дебютный роман. Догадаться, что означает название, можно, прочитав его задом наперед. Главная героиня «Валсарба» — ее зовут Девочка — играет со словами, сидит в книгах, живет в выдуманном городе и слышит голоса умерших людей. На дворе восьмидесятые, но действие происходит и в других эпохах: и в начале
О настоящем, которое зависит от прошлого
Евгений Кремчуков «Волшебный хор». «Альпина нон-фикшн»: «Альпина. Проза»,
18+
Евгений Кремчуков — дебютант, да не совсем. Вместе с писателем Григорием Аросевым он выпускал повесть «Четырнадцатый» и роман «Деление на ночь» — который, кстати, выходил в финал «Большой книги». «Волшебный хор» — первый сольный роман Кремчукова, действие которого происходит в 2018 году. Этот текст выдвигает предположения, как мы все оказались в той точке, в которой оказались. История о честности и конъюнктурности, о товариществе и предательстве, в центре которой оказывается человек, арестованный по обвинению в экстремизме, и его друг детства, который пытается помочь в этой ситуации. А поет им хор комментаторов в соцсетях, которым всегда всё известно лучше других.
О постоянстве и переменах
Родион Мариничев «Комендань». Рукопись
Информацию о романе Родиона Мариничева сложно найти в Сети — он попал в короткий список в рукописи, единственный из всех. Но Мариничев далеко не новичок в литературе, на его счету семь поэтических и около десяти прозаических публикаций в толстых журналах. «Комендань» — текст, в котором действие происходит в Петербурге в начале
Об альтернативной истории
Алексей Колмогоров «ОТМА. Спасение Романовых». АСТ: «Редакция Елены Шубиной»,
16+
Книга, которая обозначена как «неисторический роман», написана сценаристом и режиссером Алексеем Колмогоровым, специализирующимся на российских сериалах. ОТМА — это инициалы дочерей
О тайнах писательской жизни
Захар Прилепин «Шолохов. Незаконный». «Молодая гвардия»,
16+
Захар Прилепин, и критиковавший «Большую книгу», и получавший ее, в этом премиальном сезоне выходит с биографией Михаила Шолохова. Это уже его третье жизнеописание литературных деятелей — после книг о Леониде Леонове и Сергее Есенине. «Незаконным» Шолохов назван в заглавии из-за своего происхождения: он родился вне брака и рос как бы «на отшибе» семьи. Прилепин большое внимание уделяет детству и становлению будущего Нобелевского лауреата, а также реабилитирует Шолохова в вопросе авторства «Тихого Дона»: Прилепин приводит аргументы в пользу того, что Мелеховы были практически списаны с семьи Шолоховых, а примет жизни писателя в великом романе — несколько сотен.
О создателе Рунета
Михаил Визель «Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трех эпох Интернета в России». АСТ: «Редакция Елены Шубиной»,
18+
Это не вполне традиционная биография большой исторической личности, а, скорее, полифоническая документальная книга, которая лишь отчасти рассказывает о судьбе Антона Носика, первопроходца российского интернета, а отчасти — об истории страны и даже о течении времени. Журналист, редактор и переводчик Михаил Визель, много работавший с Носиком и когда-то пообещавший ему написать такую биографию, ставит своего героя в пары с теми или иными явлениями: андеграундом, эмиграцией, блогосферой, стартапами. Как отмечает Визель, девяностые и нулевые были вроде бы совсем недавно — но это была совсем другая эпоха.
О тех, кто обычно на вторых ролях
Василий Авченко. «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем». АСТ: «Редакция Елены Шубиной»,
16+
Василий Авченко — автор «Тотального диктанта» 2023 года и певец Дальнего Востока в современной литературе — не в первый раз выходит в финал «Большой книги». Его новый документальный роман посвящен Льву Колесникову, военному летчику, родившемуся в Приморье. Колесников не стал знаменит, как Чкалов или Маресьев, однако, по мнению Авченко, именно в такой фигуре четче отразился век. Эта книга о малоизученных аспектах истории России, о почти неизведанных территориях, о забытых изобретениях и о не ставших известными поэтах и летчиках. А еще это книга о Корейской войне
Елена Васильева, специально для «Фонтанки.ру»