22 июня — круглый стол «Рынок ипотеки в новой реальности. Предварительные итоги полугодия»

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают Вас принять участие в круглом столе.
Список вопросов к обсуждению:
• Как изменился рынок ипотеки в 2023 году? Что происходит со ставками? Как это влияет на спрос? Какие программы являются драйверами на ипотечном рынке?Предварительные итоги полугодия и сравнение г/г.
• Какое количество недвижимости на первичном рынке продается в ипотеку? Есть ли признаки надувания «пузыря» на рынке или теперь этот вопрос уже не стоит? Как изменения на рынке ипотеки повлияли на первичный рынок жилья? Удается ли совместными программами подогревать интерес покупателей? Как идет выполнение планов по вводу и продажам жилья? Как выглядит первое полугодие на строительном рынке в сравнении г/г?
• Вторичный рынок жилья. Как изменились цены и спрос? Ипотечные программы на «вторичке». Предварительные итоги полугодия в сравнении г/г.
• Ипотека и загородная недвижимость. Насколько востребована? Ставки и условия. Какие программы пользуются наибольшим спросом? Предварительные итоги полугодия.
• Инвестиции в недвижимость. Насколько рынок недвижимости сейчас востребован у инвесторов? Какие объекты используются как инвестиционные?
• Страхование недвижимости. Особенности страхования при ипотечных сделках. Какие виды страхования сейчас наиболее востребованы? Почему?
• Осторожный прогноз по рынку недвижимости и ипотеки до конца года.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»
Дата проведения: 22 июня 2023 / 12:00 Место проведения: Адмиралтейская наб., д. 10 «Объединение строителей Санкт-Петербурга»
По вопросам участия обращаться:
Петрова Эльвира, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru