Звезда, но не Мишлен. Какие рестораны в Петербурге принадлежат известным музыкантам

Бар The Hat на улице Белинского Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





«Фонтанка» провела ревизию звездных заведений общепита и выяснила, какие их них реально принадлежат популярным исполнителям, а какие лишь используют ассоциацию с их именем. Гастрономическая карта Северной столицы продолжает пополняться ресторанными проектами известных музыкантов. В минувшие выходные в «Севкабель порту» открылся танцевальный бар «Ритмы» диджея Ивана Гринько, а на 16 июня анонсирован запуск ресторана «Гастрономика» певицы Татьяны Булановой.



Владеют официально



1.Тимати: Stars Coffee и Red Box

Предприниматель Тимур Юнусов, использующий сценический псевдоним Тимати, может по праву себя считать профессионалом в ресторанном деле. Ему принадлежит 21,25 % ООО «Арена», управляющего сетью кофеен Stars Coffee, открывшихся на месте Starbucks. На сайте Stars Coffee Тимати указан в разделе «команда» вместе со своим партнером Антоном Пинским. «Stars Coffee объединил звезд гастрономической индустрии, чтобы воплотить самые смелые идеи», — говорится там. Впрочем, пока ассортимент кофеен весьма напоминает ушедший Starbucks.

Также Тимати является совладельцем паназиатского ресторана Red Box на Большой Конюшенной улице. В управляющем заведением ООО «СБ» музыканту принадлежит 25 %. В основе концепции — гастрономический кубизм (в интерьере, посуде и подаче) и число 3 (кратные цены, роллы по 3 и 6 штук, 9 авторских соусов), говорится в описании на сайте. В ассортименте есть и сладкие медведи, напоминающие игрушки Bearbrick, которых коллекционирует Тимати. Также у проекта два ресторана в Москве.

А вот Black Star Burger Тимати уже не принадлежит. Музыкант продал свою долю в 2022 году за 70 млн рублей. Покупателем выступил немецкий бизнесмен Йоханн Совада.



2. Александр Розенбаум: «Толстый фраер»

Сеть пивных ресторанов «Толстый фраер» музыкант запустил еще в 2003 году. Сейчас проект насчитывает шесть точек. В каждом из трех ООО, управляющих заведениями, Александру Розенбауму принадлежит по 40 %. Его партнером по бизнесу является дочь Анна Чаки, а также Надежда Любина. Фото Александра Розенбаума вместе с приветственной цитатой размещено на сайте «Толстого фраера». В описании говорится, что открытие пивной было давней мечтой музыканта. А само название отсылает к песне барда. В интерьере обыгрывается атмосфера советских пивных.



3. Билли Новик: The Hat, «Анонимное Общество Усердных Дегустаторов»

Фронтмен джазовой группы Billy’s Band Вадим «Билли» Новик является совладельцем двух предприятий общепита в Петербурге. Это бар The Hat на улице Белинского (33,33 % в ООО «Брюс») и «Анонимное Общество Усердных Дегустаторов» на улице Рубинштейна (100 % в ООО «РУБ27»). Впрочем, музыкант и его партнеры по ресторанному бизнесу позиционируют себя как единую The Hat Group. Согласно сайту, в сеть входят The Red Corner и Fiddlers Green в Петербурге, а также заведения в Москве и Берлине.



The Hat работает по принципу классического джаз-бара образца 50-х. Столиков нет, брони нет. В заведении проходят ежедневные джазовые джемы. Концепция «Анонимного Общества Усердных Дегустаторов», помимо бара, включает лавку мясных деликатесов и рюмочную.

4. Кирилл Иванов: «Общество чистых тарелок»

Совладельцем сети «Общество чистых тарелок» (сейчас работают два заведения) является лидер группы «Cамое большое простое число» Кирилл Иванов. В ООО «Единороги», управляющем кафе на Гороховой улице, ему принадлежит 50 %, в ООО «Котики», управляющем кафе на Владимирском проспекте, 80 %. Но на сайте «Общество чистых тарелок» связь с музыкантом никак не подсвечивается. Судя по страничке «ВКонтакте», музыкальный коллектив сейчас гастролирует за пределами России.



Также на сайте «Общества» в числе заведений указан Mishka bar на Конногвардейском бульваре. В СМИ Кирилл Иванов упоминается как его совладелец, но, по данным СПАРК, 100 % ООО «Котики Бенуа» принадлежит партнеру музыканта Александру Берковскому. Другой совместный проект «Танцплощадка» на Конюшенной площади прекратил работу в 2022 году.



5. Иван Гринько: «Ритмы»

Иван Гринько позиционирует себя как бармена-диджея. В первой ипостаси он отвечал за создание барной карты таких популярных заведений Северной столицы, как Social Club, Bekitzer, Tawny bar. Музыкальное альтер-эго предпринимателя Ваня Двухкассетный записал композиции, отсылающие к стилю 90-х, а также треки вместе с участницей Little Big Софьей Таюрской и The Hatters.

Также Иван Гринько выступал сооснователем бара «Такты» на 8-й Советской (25 % в ООО «Модели и мы»), но заведение прекратило работу в 2021 году.



На днях в «Севкабель порту» заработал новый проект — танцевальный бар «Ритмы» (ООО «Начало Начал»), где Ивану Гринько принадлежит 5 %. На открытии музыкант выступал с DJ-сетом. Гостям обещают кухню фьюжн, коктейли и диско.

6. Игорь Бутман: «Джаз Клуб Игоря Бутмана»

«Джаз Клуб Игоря Бутмана» на набережной канала Грибоедова — в первую очередь, клуб. Но полноценное меню и барная карта имеются. В ООО «Джаз-оркестр Игоря Бутмана» музыканту принадлежит 50 %, еще столько же его партнеру Марату Гарипову.

За кухню, объединившую латиноамериканские, средиземноморские и русские традиции, отвечает шеф-повар Алексей Ермаков (El Copitas, Paloma Cantina). Игорь Бутман курирует концертную программу.

Присутствуют в качестве бренда 1. Сергей Шнуров: «Синий Пушкин»

«Бар Сергея Шнурова, где устраивают отвязные рок-вечеринки, веселье и крепкие напитки льются рекой, а за барной стойкой можно встретить кого-нибудь из петербургской богемы», сообщает описание на сайте «Синего Пушкина». На странице заведения «ВКонтакте» говорится, что «Синий Пушкин» открыт Сергеем Шнуровым в 2010 году, в рестобаре звучат его песни, крутятся его клипы, играют каверы.



Однако ООО «СП», где музыкант был совладельцем, уже несколько лет прекратило существование. Сейчас заведением на улице Жуковского, судя по реестру алкогольных лицензий, управляет ООО «Клавесин», которое принадлежит Павлу Ададурову и Дмитрию Жукову. На это же ООО зарегистрирован логотип «Синего Пушкина».

Зато экс-барабанщику «Ленинграда» Денису Можину принадлежит 40 % в ООО «Звезда», управляющем гастробаром «Дружба» на Звездной улице. На сайте заведения связь с музыкантом никак не подчеркивается, но странице «ВКонтакте» он указан в разделе контактов.



2. Сергей Жуков: «Руки Вверх»

Бар «Руки Вверх» на своей странице во «ВКонтакте» позиционирует себя как «легендарный бар Сергея Жукова», а сам музыкант указан как «папа бара». Образ исполнителя используется в оформлении сайта проекта.

Но собственниками ООО «РВБ Грибоедова», которое управляло заведением на улице Ломоносова, согласно данным СПАРК, являются Павел Федюков и Дмитрий Вдовин. Заведение было опечатано в ходе мартовских рейдов СК https://www.fontanka.ru/2023/04/11/72212282/ и так и не возобновило работу. «Мы, как и многие наши законопослушные соседи, вместе с городскими властями готовы работать над тем, чтобы менять облик Думской и Ломоносова к лучшему», — комментировал Сергей Жуков идею властей создания на Думской гастрономического кластера. https://www.sobaka.ru/bars/news/165843



Сейчас в Петербурге работает еще один бар «Руки Вверх» на Московском проспекте. В качестве совладельца сети и партнера Жукова себя позиционирует предприниматель Павел Чесноков. Он является совладельцем двух юрлиц, зарегистрированных по тому же адресу, что и заведение на Московском проспекте. Но 100 % ООО «О2 ВОХ», на которое оформлена алкогольная лицензия, принадлежит Юрию Чеснокову.

3. Anna Asti: «Сплетни бар»

«Сплетни бар by Anna Asti» открылся в 2023 году на Конюшенной площади. Сообщалось, что партнером певицы стал все тот же Павел Чесноков. При этом сама Анна Дзюба (творческий псевдоним Anna Asti) является «идейным вдохновителем» заведения. В перспективе команда проекта планирует сделать проект сетью и открывать новые заведения по франшизе.

Однако, по данным СПАРК, ООО «Сплетни бар» на 100 % принадлежит Яне Локош. В интервью предприниматель называла себя соавтором заведения. По ее словам, Anna Asti участвовала в разработке интерьера заведения и коктейльной карты. Сейчас в барном меню есть напитки с названием ее песен.



4. Татьяна Буланова: «Гастрономика»



Открытие ресторана «Гастрономика» на улице Марата запланировано на 16 июня. В анонсе Татьяна Буланова названа его владелицей, в честь запуска заведения певица даст в нем концерт. В пресс-релизе исполнительница позиционирует ресторан как «место для поклонников и друзей». Гостям обещают итальянскую кухню, причем в названиях будут использоваться названия и цитаты песен Татьяны Булановой, переведенных из итальянский (schiarisci la mia luce — «ясный мой свет», solo tu — «только ты» и т.д). Поздравлять посетителей с днем рождения обещают припевом из песни «Мой ненаглядный».



Ранее в эфире программы «Ты не поверишь» певица рассказала, что ресторан стал свадебным подарком https://www.fontanka.ru/2023/06/02/72364451/. Правда, пока в СПАРК не удалось обнаружить заведений общепита, совладелицей которых была бы Татьяна Буланова, точки на улице Марата нет и в реестре алкогольных лицензий. В пресс-службе исполнительницы на вопрос о том, какая компания будет управлять «Гастрономикой», не ответили.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

