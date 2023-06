Звезда, но не Мишлен. Какие рестораны в Петербурге принадлежат известным музыкантам

Бар The Hat на улице Белинского

3. Билли Новик: The Hat, «Анонимное Общество Усердных Дегустаторов»



Фронтмен джазовой группы Billy’s Band Вадим «Билли» Новик является совладельцем двух предприятий общепита в Петербурге. Это бар The Hat на улице Белинского (33,33 % в ООО «Брюс») и «Анонимное Общество Усердных Дегустаторов» на улице Рубинштейна (100 % в ООО «РУБ27»). Впрочем, музыкант и его партнеры по ресторанному бизнесу позиционируют себя как единую The Hat Group. Согласно сайту, в сеть входят The Red Corner и Fiddlers Green в Петербурге, а также заведения в Москве и Берлине.