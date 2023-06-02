Слезы Бондарчук и кружевная тиара: в Сети появились видео со свадьбы Татьяны Булановой

Певица Татьяна Буланова и бизнесмен, в прошлом — теннисист Валерий Руднев, поженились во Дворце бракосочетания на Английской набережной. Кадры с торжественного мероприятия разошлись по сети, их публикует StarHit.
На записях видно невесту в белом платье со шлейфом и роскошной кружевной тиаре на голове. Жених отправился на церемонию в темно-голубом костюме с белой бутоньеркой.
Среди гостей свадьбы были Светлана Бондарчук, которой Буланова рассказывала об их помолвке еще полгода назад, и Светлана Кузнецова. Они записали видеоролик, в котором рассказывают, что даже слегка прослезились. Также СМИ заметили среди гостей сыновей артистки.
Нынешний брак Булановой — третий: до этого она была замужем за продюсером Николаем Тагриным и футболистом Владиславом Радимовым.