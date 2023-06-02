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    Слезы Бондарчук и кружевная тиара: в Сети появились видео со свадьбы Татьяны Булановой

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    1 комментарий

    Певица Татьяна Буланова и бизнесмен, в прошлом — теннисист Валерий Руднев, поженились во Дворце бракосочетания на Английской набережной. Кадры с торжественного мероприятия разошлись по сети, их публикует StarHit.

    На записях видно невесту в белом платье со шлейфом и роскошной кружевной тиаре на голове. Жених отправился на церемонию в темно-голубом костюме с белой бутоньеркой.

    Среди гостей свадьбы были Светлана Бондарчук, которой Буланова рассказывала об их помолвке еще полгода назад, и Светлана Кузнецова. Они записали видеоролик, в котором рассказывают, что даже слегка прослезились. Также СМИ заметили среди гостей сыновей артистки.

    Нынешний брак Булановой — третий: до этого она была замужем за продюсером Николаем Тагриным и футболистом Владиславом Радимовым.

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    Комментарии 1

    Гость02 Июн 2023 в 17:09
    Дай Бог, не последний раз!
    +2−0
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