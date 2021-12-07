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«Почему мы закрываемся, когда другие работают». Бар «Такты» пал жертвой коронавирусных ограничений

Петербургский бар «Такты» объявил о закрытии из-за запрета на ночную работу. Сообщение о прекращении работы заведения опубликовал в Facebook основатель заведения Владимир Николаев. «Больно, грустно, но лучше так, чем в долгах», — написал он.

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Предприниматель пояснил «Фонтанке» 7 декабря, что главной причиной стал именно комендантский час для общепита. «Бар открыли в конце 2019 года, поработали три месяца, потом ворвались в ограничения, полтора года бултыхались», — рассказал он. По словам Владимира Николаева, несмотря на ограничения на ночную работу арендодатель не давал скидок. В итоге проект перешел «в глубокий минус».

«Такты» проработают до 27 декабря, и если Смольный не ослабит коронавирусные ограничения, возможно, задержится до конца каникул.

Другие бары, которые в меньшей степени ориентированы на ночной формат (Николаев также является владельцем баров «Цветочки» и «Полторы комнаты»), теряют от 50% до 70% от оборота.

При этом бизнесмен обращает внимание, что многие заведения Северной столицы продолжают работать ночью, не соблюдая никаких запретов. «На фоне других проектов, которые работают с господином Коноваловым (создатель карты «Барного сопротивления», известный как «куратор» нелегальной торговли — Прим. ред.), не понимаю, почему до сих пор происходит, и город ничего не может сделать. Это вызывает раздражение и вопросы», — заявил он.

Смольный еженедельно находит бары, которые не соблюдают запрет на ночную работу, выписывает им штрафы и даже опечатывает. Однако в большинстве случаев заведение возобновляют работу после ухода чиновников. В частности, недавний рейд с участием СК в известный бар Commode на улице Рубинштейна с изъятием алкоголя и кассовых аппаратов, не остановил деятельность заведения.

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Комментарии (4)

Александр Коновалов
По мне, так если выбирать между разорением и закрытием, и нарушением «закона», (а точнее постановления губернатора, которое законом не является и не может являться)- лучше выбирать нарушение.
Да, мои бары работают и будут работать.
Просто потому, что закрытие- это не только мое разорение. Это тысячи ни в чем не повинных сотрудников, которые кормят себя и свои семьи. А по воле Смольного- они должны становиться безработными.
Это отрасль и целая индустрия. Одна из немногих, ещё не уничтоженных нашей «властью».
А вот так скулить и жаловаться, как герой поста, недостойно предпринимателя. Борись, сопротивляйся, действуй!
Раздражение у него видите ли вызывают наши бары.
Вот если бы все разорились, как он- тогда бы он доволен был. Да?)))
Закрывается и закрывается, мне-то какая боль?
kotelok
А зачем вообще эти запреты ночные ввели? В рамках какой-то очередной борьбы за трезвость что ли?

Вряд ли же из-за коронавируса, т.к. в этих барах ничтожное количество контактов по сравнению с общественным транспортом, где ежедневно большая часть горожан толпится и где масочного режима как не было, так и нет.
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