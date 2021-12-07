«Почему мы закрываемся, когда другие работают». Бар «Такты» пал жертвой коронавирусных ограничений

«Такты» проработают до 27 декабря, и если Смольный не ослабит коронавирусные ограничения, возможно, задержится до конца каникул.

Предприниматель пояснил «Фонтанке» 7 декабря, что главной причиной стал именно комендантский час для общепита. «Бар открыли в конце 2019 года, поработали три месяца, потом ворвались в ограничения, полтора года бултыхались», — рассказал он. По словам Владимира Николаева, несмотря на ограничения на ночную работу арендодатель не давал скидок. В итоге проект перешел «в глубокий минус».

Другие бары, которые в меньшей степени ориентированы на ночной формат (Николаев также является владельцем баров «Цветочки» и «Полторы комнаты»), теряют от 50% до 70% от оборота.



При этом бизнесмен обращает внимание, что многие заведения Северной столицы продолжают работать ночью, не соблюдая никаких запретов. «На фоне других проектов, которые работают с господином Коноваловым (создатель карты «Барного сопротивления», известный как «куратор» нелегальной торговли — Прим. ред.), не понимаю, почему до сих пор происходит, и город ничего не может сделать. Это вызывает раздражение и вопросы», — заявил он.



Смольный еженедельно находит бары, которые не соблюдают запрет на ночную работу, выписывает им штрафы и даже опечатывает. Однако в большинстве случаев заведение возобновляют работу после ухода чиновников. В частности, недавний рейд с участием СК в известный бар Commode на улице Рубинштейна с изъятием алкоголя и кассовых аппаратов, не остановил деятельность заведения.

