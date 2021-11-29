СК вновь опечатал бар Commode спустя почти год после прошлогоднего штурма

Как сообщили 29 ноября в комитете по контролю за имуществом, работа бара на улице Рубинштейна была приостановлена сотрудниками Следственного комитета. Составлен протокол осмотра места происшествия, изъята алкогольная продукция и два кассовых аппарата. Помещение было опечатано.

По информации «Фонтанки», речь идет о баре Commode, который сотрудники СК посещали ровно год назад. Тогда визит закончился штурмом заведения , сотрудникам досталось дубинками, после чего они были доставлены в полицию . Однако бар продолжил работу и после этого не раз уличался в нарушении коронавирусных запретов.

Всего на прошлой неделе рейды выявили 10 баров, кафе, кальянных и ночных клубов, которые проигнорировали запрет на ночную работу и продолжали принимать посетителей.



Среди них, по данным «Фонтанки», ресторан-клуб «Griboedov club» на Воронежской ул., клуб-бар «High Five Bar» на Садовой ул., бар «Коммуналочка», на ул. Рубинштейна, бар «Контакт-бар» на Коломяжском пр., кальянная «Feromon» на пр. Испытателей, кальянная «Castle» на 4-я Советской ул., кальянная «Endorphin» на Комендантском пр., кафе «Кафе Кебаб» на ул. Пестеля, кальянная «Tommy Gun» на ул. Пестеля.



В заведениях также отсутствовали QR-коды и разметка, не велись журналы дезинфекции и термометрии, зафиксировано курение кальянов, персонал не носил маски. По результатам проверок возбуждены административные производства, нарушители заплатят штраф.



Всего за прошлую неделю в ходе дневных рейдов было проверено 89 магазинов, 25 кафе и ресторанов, 16 объектов по предоставлению услуг. Из 130 организаций нарушения выявлены только в шести — у них не было QR-кода или средств индивидуальной защиты у сотрудников.

