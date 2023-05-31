«Фонтанка» уже рассказывала, что занятия по гражданской обороне проходят в муниципалитетах Петербурга регулярно, и ранее побывала на таком в МО «Коломна». Следующее объявление, что попалось на глаза корреспондентам, разместило на автобусных остановках и в соцсетях МО «Правобережный» в Невском районе. Для жителей муниципалитет организовал открытое практическое занятие по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. У работающего населения сразу возник логичный вопрос: «А нам что, не надо обучаться?» И на него есть не менее логичный ответ: обучение сотрудников возлагается на работодателя, но «присутствие желающих не запрещается». Среди таких желающих оказался и корреспондент «Фонтанки».





Как звучит сирена

«Жаль, что так рано будет мероприятие по времени», — написала под анонсом в соцсети одна из жительниц. Время и правда было удобное для целевой аудитории — 11 утра буднего дня. К этому моменту на небольшой площади у здания местной администрации уже собралась толпа. Два десятка детей, на вид лет 11–12, в синих галстуках на шее, окружили лектора. Чуть подальше от них на скамейках по левое и правое крыло от статуи грифона — символа округа — расположились 7–8 пенсионерок и внимательно наблюдали за происходящим.



Контакт с аудиторией у Александра Тарасова, инструктора-консультанта учебно-консультационного пункта по обучению населения способам защиты и действиям при ЧС, уже был налажен. Он рассказывал про мобильное приложение https://mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4282496 «МЧС России», которое подсказывает, как действовать в той или иной чрезвычайной ситуации. Не обязательно при техногенной катастрофе, иногда достаточно застрять в лифте, заблудиться в лесу или услышать сигнал «Внимание всем».

— Все знают, как звучит? Понял, напоминаю. Инструктор взял ручную сирену, и на весь двор раздался вой, похожий на тот, что регулярно пугает петербуржцев из громкоговорителей то в одном, то в другом районе города. Так Городской мониторинговый центр проверяет работу системы оповещения. — Понятно, да? Несколько раз… Что мы делаем по этому сигналу, тоже знаете? Сейчас определимся. Если не знаете, открываете это приложение, открываете [раздел] «Сигнал: «Внимание всем» и действуете в соответствии с этой инструкцией.

— А если интернета нет? — спросила одна из пенсионерок.

— Оно не связано с интернетом, — успокоил Тарасов и продолжил, обращаясь к детям: — По какому телефону мы звоним, когда у нас что-то происходит, что-то случается?

— 9–1–1! — прокричали несколько голосов.

— Вот, это жертвы западного кинематографа. Насмотрелись боевиков, 9–1–1! — шутливо пожурил он. — У нас какой номер телефона главный?

— 112, — исправились школьники.

— Правильно, ребят, 112! Кстати, наши умники, — молодцы, кто это придумал, — можете звонить и 9–1–1, оно переключит на 112. Поэтому не стесняйтесь. Так вот, этот номер телефона еще обладает очень важной так называемой методической функцией. Если у вас даже еще что-то не случилось, вы не знаете, как поступить, можете по этому телефону позвонить и спросить: «Что мне делать?» Разбили градусник, открытый люк, кто-то дерется, позвоните по этому номеру телефона.



— А если бомж спит в автобусе? — спросил один из мальчиков.

— Звони!

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Конфликт поколений

После этого детей начали знакомить со средствами защиты. Двум мальчикам и одной девочке раздали по противогазу и предложили посоревноваться, кто быстрее наденет. Раньше всех справился самый активный и говорливый Саша (имя изменено). Он на протяжении всего занятия ассистировал инструктору. У девочки сначала не получилось. Противогаз вывалился у нее из рук и, кажется, сломался. Наставник помог ей надеть его и подарил со словами: «Будешь дома тренировать родных».



Пока детей учили: если что-то случилось или кому-то стало плохо, даже если вы не знаете, что делать, не проходите мимо, поскольку «человеческая жизнь важнее вашей ошибки», на «зрительских местах» случился конфликт поколений. Девушка-слушательница подошла, чтобы сфотографировать инструктаж, и закрыла пожилым дамам обзор. — Вы мешаете бабушкам смотреть. — Мне надо фотографировать. — Девушка, встаньте к урне и оттуда фотографируйте. — Подождите, пожалуйста, минуту. Почувствовав явное численное превосходство, девушка отошла и встала к грифону. По старушкам медленно ползла тень, сидеть на скамейке становилось зябко. Немного послушав, что будет дальше, бабушка с палками для скандинавской ходьбы поднялась со своего места и собралась было уходить: — Завтра будет радикулит. Оно мне надо? — обратилась она к соседкам.

Но все-таки она отсидела и мастер-класс по массажу сердца, и искусственное дыханию однорукому манекену. В игровой форме детям показывали, как правильно накладывать жгут самому себе, — кстати, не у каждого взрослого получилось бы с первого раза, — и делать останавливающие кровотечение повязки, как перетаскивать человека, если он пострадал и получил травмы, что делать, если он подавился, почему важно, чтобы дома был огнетушитель, и на что обратить внимание при его выборе. Если огнетушителя дома нет под рукой, можно использовать при пожаре простой советский… долго не могли отгадать. — Девочки, вы с закрытыми глазами его найдёте, — подсказывал инструктор. — Мицеллярная вода? — спросил юноша, который явно хорошо изучил «женскую» полочку в ванной. — Стиральный порошок! — сдался взрослый. — И зачем он нам нужен? — удивилась одна из девочек.



Где тут ближайшее бомбоубежище?

Вроде все понятно, а теперь вопросы. — Можно сирену еще раз? — закричали дети. — Нет.

— Ну почему? Пожалуйста!

— А теперь скажите мне, что мы делаем, когда слышим эту сирену? — инструктор снова направил детское внимание в нужное ему русло.

— Прячемся. В подвал уходим, — набрасывали версии.

— Вот вчера был налет. На Москву восемь дронов летело, видели?



— Нет. Ааа… да-да-да, их потом подвинули.

— Вот как раз и звучала сирена. Что мы делаем, когда услышим эту сирену?

— Закрываем окна и идем в помещение без стекол, — снова пошли версии. — В ванную, и ложимся.

— Ребята, что такое сирена? Она привлекает ваше внимание. Это значит, нужно что сделать? Первое, самое главное, — это включить радио, телевизор и прослушать, что произошло. Прекращаются все телерадиопередачи, и идет сообщение — оно повторяется несколько раз, — о том, что произошло. К примеру, прошел сигнал, вы включили, и там говорят: «Воздушная тревога».



— А если в этот момент на улице?

— Идешь домой, включаешь телефон, смотришь новости и так далее.

Также если что-то случится, сработает смс-оповещение. На телефон придет сообщение, в котором будет написано, что именно произошло и какие действия нужно предпринять: эвакуироваться, спрятаться в убежище, подготовить средства защиты и так далее. — Скажите, пожалуйста, а где у нас тут ближайшее бомбоубежище? — спросила та самая женщина с палками. — О, хороший вопрос, спасибо! Внимание! Поступил вопрос. Правильно, его везде и всюду задают. Где у нас находится убежище? — это был вопрос, обращенный в зал. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Фонтанка» показывает, как выглядит бомбоубежище изнутри Первыми объектами, о которых вспомнили дети, были метро и подвал жилого дома. — Метро закрывается через 15–20 минут после объявления сигнала «Внимание всем», поэтому на метро не рассчитывайте, — объяснил инструктор. — Я вам просто говорю, где вы можете найти эту информацию. Вы можете позвонить по телефону 112 и сказать: «Я — Марья Ивановна, проживаю там-то». Я же вам говорил, что 112 обладает еще такой функцией…

— Туда бы еще дозвониться в этот момент, — заметила пенсионерка.

— Сейчас, секундочку. Можно я отвечу? И спросить [в «112», где ближайшее бомбоубежище]. Вы же не спрашиваете, где тут сеть по нашему району, вы спрашиваете, где конкретно у меня, рядом с моим домом. Это не является государственной тайной. У нас есть еще один замечательный телефон, запомните его пожалуйста: 004. Это городской мониторинговый центр. В «112» вы не дозваниваетесь — звоните туда. Там то же самое, работает как «112», может быть, даже еще лучше.



— По «Горуслугам» уже неделю не могу к врачу записаться, а вы говорите… — ворчала старушка.

О ближайших убежищах также должны знать органы местного самоуправления. Подошедшие ближе к спикеру взрослые зашушукались с представительницей муниципалитета. Она сообщила, что единственное ближайшее готовое к приему людей бомбоубежище находится в районной администрации по адресу: проспект Обуховской Обороны, 163. Остальные не готовы, но она оговорилась, что имеет в виду 100-процентную готовность, то есть оснащение продовольствием, водой, теплыми вещами и тому подобным. А так подвальные помещения есть в каждом доме.

— Какая высота полета дрона? — подоспел еще один актуальный вопрос от другой пожилой слушательницы. — Они могут лететь очень низко. Это низколетящая цель. Она мало того, что низколетящая, еще и маленькая, ее трудно определять. Но тем не менее восемь дронов было. Видите, три посадили, а пять сбили. Даже при наличии той системы противовоздушной обороны, которая есть в Москве, но Петербург тоже хорошо защищается, — успокоил инструктор с 24 годами службы в ПВО за плечами. — Но опять-таки нельзя обеспечить 100-процентную защиту.

Тарасов рассказал, что участвовал ранее в мероприятии движения «Кибер Фронт Z» с названием «600 секунд». Тогда он спросил организаторов, почему именно 600? «Они говорят: «Как раз 10 минут — это время подлета ракеты». Подлетное время на пике. Раньше было 13 минут. А сейчас Финляндия вступила в НАТО, и того меньше получается», — рассуждал он.



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«Всё это сказки»

Уже после того, как большинство слушателей разошлись с благодарностями за интересное занятие, оставшиеся смогли задать дополнительные вопросы подошедшему к администрации подполковнику МЧС. Среди них была все та же пенсионерка с палками. Она, как в целом и корреспондент «Фонтанки», так и не поняла, как ей спастись в случае ЧС. Подполковник начал с теории. — Убежище — это защитное сооружение, которое защищает от радиации, химии и осколочно-фугасного воздействия. Может быть противорадиационное укрытие, от радиации и опять же от фугасного воздействия. А так... любой подвал жилого дома.

— Там 16 этажей. Вот они все рухнут на меня, — сомневалась женщина. — Неправда, не рухнут. Донецк восемь лет доставали, не достали. Люди по подвалам сидели, — успокаивал Тарасов.

Тем не менее, кажется, аргументы о том, что защитные объекты строились в послевоенное время, когда страна понимала, что и как нужно строить, а при сдаче современных домов подписывается гора актов и согласований, человека советской закалки не убедили. — Я и гражданской обороной занималась в свое время, и политруком была нашей санитарной дружины, все знаю. Так что, все это сказки, развлечения… — заключила она. Корреспондент «Фонтанки» же решил проверить, действительно ли по номеру 004 можно узнать, где находится ближайшее к дому бомбоубежище. Оператор сообщила, что такой информации у нее нет, и дала телефон дежурного помощника главы администрации Невского района. Там, не дослушав адрес, уверенно ответили: «Метро».

— А говорят, метро не катит, и якобы оно закроется. — Кто говорит? — Ну я просто была на занятиях по гражданской обороне сегодня…

— Ну, я вам говорю, что самое эффективное место укрытия — это метро. В случае какой-то [катастрофы] вам необходимо в ближайшее время [бежать] в метро. — Оно разве не закрывается через 15–20 минут после сигнала «Внимание всем»? — Наоборот. Если вы хорошо учились на гражданской обороне, вы же понимаете, что сигнал оповещения «Внимание всем», он о чем регламентирует? Скажите мне, пожалуйста… Вы задаете вопрос, куда мне бежать, потом второй вопрос задаете, не закрывается ли метро. Ну как… — Ну мне так инструктор сказал, что же я могу поделать. — Я вам говорю, что ближайшее место — это метро. Во-первых, там есть возможность организовать и подвоз воды, и всё-всё-всё.

Что делать, если метро находится от дома более чем в получасе ходьбы, каких-либо альтернатив в администрации назвать не смогли.

Похоже, придется пользоваться последней рекомендацией инструктора — не плошать самому и по мере возможности позаботиться о своей безопасности самостоятельно.

