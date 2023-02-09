Кому хватит бомбоубежищ и противогазов. Смольный рассказал, насколько готов к чрезвычайным ситуациям

Средства индивидуальной защиты, которые накоплены в Петербурге на данный момент, могут обеспечить защиту 83% взрослого неработающего населения города и 59% детей в возрасте от 1 года до 18 лет. При этом обеспеченность защитными сооружениями, находящимися в собственности Петербурга, составляет около 2%.

Об этом говорится в проекте изменений в госпрограмму по обеспечению безопасности, он опубликован 9 февраля. Среди прочего в документе говорится: «Запасы СИЗ на данный момент позволяют обеспечить защиту 85% неработающего населения Санкт-Петербурга в пределах границ зон возможного химического заражения, а также защиту 64% неработающего населения в пределах границ зон возможного радиоактивного загрязнения».

Насколько можно судить, эти показатели не сильно отличаются от тех, что уже указаны в действующем варианте программы. В Смольном признают, что «обеспечение населения средствами индивидуальной защиты и предоставление возможности укрытия в защитных сооружениях гражданской обороны являются задачами гражданской обороны по защите населения при военных конфликтах и ЧС природного и техногенного характера». Сейчас в Петербурге зарегистрировано 17 химически опасных и 1 радиационно опасный объект, при аварии на большинстве из которых в зону заражения аварийными химическими опасными веществами попадает около 1 млн жителей.

В действующем варианте госпрограммы есть ссылка на ФЗ «О гражданской обороне», согласно которому обеспечиваться СИЗ и защитными сооружениями должно население, проживающее на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне. Петербург, как и Москва, относится к особой такой группе. Что касается отдельно средств индивидуальной защиты, то их надо заготовить для тех, кто живет в пределах возможного опасного радиоактивного или химического загрязнения при авариях на объектах. Среди целей госпрограммы в проекте изменений значится: «...создание запасов противогазов всех типов, камер защитных детских и респираторов для 100% обеспечения неработающего населения Санкт-Петербурга, а также создание запасов перевязочных индивидуальных пакетов для обеспечения 30% неработающего населения Санкт-Петербурга». Кроме того, все защитные сооружения в госсобственности Петербурга и закрепленные на праве оперативного управления за госучреждениями будут приведены в полную готовность «приему укрываемых», это тоже не новелла в документе.