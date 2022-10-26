Почему на Ветеранов не так страшно, как на Невском, или Откуда взялись «безопасные районы Петербурга»



А вот в третьем — постановлении Правительства Российской Федерации № 1654 «Об утверждении Правил проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» — и появляются так называемые «безопасные районы». Принято оно, кстати, 19 сентября, к слову об обычной плановой работе. Согласно постановлению, эвакуация — это вывод населения и материальных ценностей с территории потенциальной или свершившейся ЧС в «район (место), расположенный за пределами воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации». Это и есть безопасный район или место. Далее прописаны цели (понятные), принципы (такие, как использование транспортных средств и информирование населения), порядок принятия решений (специальными комиссиями или должностными лицами в экстренных случаях), распределение ролей при охране правопорядка и подготовке безопасных районов.



Добавим, все ЧС делятся на несколько типов в зависимости от масштабов — от локального значения до регионального и федерального. Соответственно, меняется и уровень управления при их ликвидации и предупреждению. Если примерять на город, то чрезвычайная ситуация регионального характера образует зону ЧС, не выходящую за пределы субъекта. При этом «количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 12 млн рублей, но не более 1,2 млрд рублей». Муниципальный уровень — это 50 человек и до 12 млн рублей, федеральный — более 500 человек и более 1,2 млрд.



Что за районы



Еще два года назад действовали методические рекомендации для определения этих районов, принятые в 2012 году. В качестве утешительного введения там говорилось: «В соответствии с Военной доктриной Российской Федерации… ядерное оружие будет оставаться важным фактором предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных современных средств поражения. Однако в случае возникновения военного конфликта с применением обычных современных средств поражения, ставящего под угрозу само существование государства, обладание ядерным оружием может привести к перерастанию такого военного конфликта в ядерный военный конфликт. Тем не менее вероятность глобальной войны ядерных держав друг против друга и применение оружия массового уничтожения другими государствами невысока». Так что исходили из того, что зона возможного опасного радиоактивного заражения появится только вокруг радиационно опасных объектов. Такие, впрочем, поблизости есть.



«Эвакуируемое население размещается в безопасных районах в загородной зоне, представляющей собой территорию в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, расположенную вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, катастрофического затопления и опасного радиоактивного заражения», — говорилось в документе. Оставим в стороне вопрос о том, есть ли загородная зона в пределах города-субъекта, которым является Петербург. Суть в том, что в соответствии со СниПами местная власть определяет зоны опасности по различным направлениям, накладывает их друг на друга и закрашивает безопасным зеленым ту часть территории, которая не попадает ни в одну из этих зон, — это и есть загородная территория. Если ее слишком мало, туда включают и потенциально опасные участки — если они заранее подготовлены; их считают районами с минимальными поражающими факторами.



Внутри этой загородной зоны местное правительство и находит безопасные районы: «Населенные пункты (территории), подготовленные для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, а также для размещения материальных и культурных ценностей». Готовить их надо «заблаговременно в мирное время» — в общем, все как с бронированием.



А дальше в указаниях — критерии этих самых зон опасности, куда не должна попадать эта тихая обитель. В случае со взрывом это территория, «на которой может возникать избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, равное 10 килопаскалям и более».