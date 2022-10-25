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    В Смольном прокомментировали карту безопасных районов Петербурга для эвакуации

    19971
    21 комментарий

    Собеседник в петербургской администрации пояснил, для чего Смольный подготовил список безопасных районов, куда людей эвакуируют во время чрезвычайных ситуаций. Он назвал это плановой работой.

    «Регламентная работа, в соответствии с требованием федерального законодательства, — рассказал собеседник «Фонтанке» 25 октября. — По-хорошему, это могло бы появиться и год назад, и два, но теперь вот так совпало. Плановая история».

    Ранее «Фонтанка» рассказала, что в городском правительстве разработали проект постановления, в котором обозначены 7 безопасных районов Петербурга. Именно туда должны эвакуировать людей в случае чрезвычайной ситуации.

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    Комментарии 21

    Роберт Лэнгдон25 Окт 2022 в 17:00
    В Курортном районе были фишеМебельные особняки, а останется одна рухлядь. В буржуйках сожгут вместе с ананасами и рябчиками.
    +2−0
    26510184725 Окт 2022 в 17:00
    Хотелось бы, но наверняка никто не скажет- на основании чего рассчитывалась опасность и безопасность?
    +0−0
    Local25 Окт 2022 в 16:53
    В Курортном районе уже обозначены фешенебельные особняки и богатые поместья,куда будут подселять эвакуируемых?
    +3−0
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