В Смольном прокомментировали карту безопасных районов Петербурга для эвакуации

Собеседник в петербургской администрации пояснил, для чего Смольный подготовил список безопасных районов, куда людей эвакуируют во время чрезвычайных ситуаций. Он назвал это плановой работой.



«Регламентная работа, в соответствии с требованием федерального законодательства, — рассказал собеседник «Фонтанке» 25 октября. — По-хорошему, это могло бы появиться и год назад, и два, но теперь вот так совпало. Плановая история».

