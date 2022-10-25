Смольный назвал 7 мест, куда будут эвакуировать во время чрезвычайной ситуации

Правительство Петербурга определило так называемые безопасные районы города. Именно туда будут вывозить людей во время чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
По данным «Фонтанки», список содержится в проекте специального постановления правительства: «Определить безопасными районами Санкт-Петербурга следующие административные районы: Выборгский, Курортный, Красносельский, Колпинский, Приморский, Пушкинский, Петродворцовый».
Само постановление требуется во исполнение другого, федерального — «Об утверждении Правил проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В нём говорится, что эвакуация — это перемещение в «безопасный район», то есть расположенный за пределами воздействия поражающих факторов. Туда организуют перевозку (вывод) населения, а также материальных и культурных ценностей.
Ранее указом президента в большинстве регионов России, включая Петербург, был введен так называемый базовый уровень готовности. Как подчеркнул губернатор Александр Беглов, на практике введен особый режим работы жизненно важных объектов. Однако дополнительные ограничения в отношении жителей не вводятся.