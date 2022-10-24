Беглов рассказал об усилении мер безопасности в Петербурге

В Петербурге сохраняется привычный ритм жизни, но меры безопасности усиливаются, объявил губернатор Александр Беглов.

Как напомнил градоначальник 24 октября в традиционном радиообращении, для Петербурга, как и для большинства субъектов Российской Федерации, установлен уровень «базовой готовности». В связи с этим власти усиливают меры по обеспечению безопасности, охране общественного порядка и защите населения.

«В соответствии с указом мы ввели в Петербурге особый режим работы жизненно важных объектов. Взяты под особый контроль сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, объекты повышенной опасности. Вместе с тем дополнительные ограничения для жителей в настоящее время не вводятся. Меры безопасности усиливаются, но город сохраняет привычный ритм жизни», — заявил Александр Беглов.