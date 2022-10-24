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    Беглов рассказал об усилении мер безопасности в Петербурге

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    16 комментариев

    В Петербурге сохраняется привычный ритм жизни, но меры безопасности усиливаются, объявил губернатор Александр Беглов.

    Как напомнил градоначальник 24 октября в традиционном радиообращении, для Петербурга, как и для большинства субъектов Российской Федерации, установлен уровень «базовой готовности». В связи с этим власти усиливают меры по обеспечению безопасности, охране общественного порядка и защите населения.

    «В соответствии с указом мы ввели в Петербурге особый режим работы жизненно важных объектов. Взяты под особый контроль сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, объекты повышенной опасности. Вместе с тем дополнительные ограничения для жителей в настоящее время не вводятся. Меры безопасности усиливаются, но город сохраняет привычный ритм жизни», — заявил Александр Беглов.

    По словам губернатора, для исполнения указа президента задействуются все ресурсы, «независимо от ведомственной принадлежности».

    Глава комитета по обороне рассказал «Фонтанке», что значит режим базовой готовности для петербуржцев — читайте подробнее здесь.

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    Комментарии 16

    MaxMara24 Окт 2022 в 20:07
    Просто бесят
    +3−0
    Nerevar24 Окт 2022 в 20:00
    И что это за меры такие?
    +1−0
    Тутвамнеxамoн24 Окт 2022 в 19:52
    Безопасность? Позовите Валю сбивать сосули
    +2−1
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