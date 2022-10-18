В списках не значились. Почему в некоторых военкоматах Петербурга остановилось бронирование сотрудников

Фото: Андрей Бресонов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





В некоторых районах Петербурга временно приостановили прием новых документов для бронирования сотрудников. Бизнес, беспечно относящийся к воинскому учету в мирное время, парализовал военкоматы. В ожидании подкрепления в виде новых бланков, работников городских организаций «приравняли» к судьям.

Объявление о приостановке бронирования сотрудников появилось 17 октября в военкомате Центрального района. «На время мобилизации бронирование временно прекращается», — говорилось в нем. Корреспонденту «Фонтанки», дозвонившемуся в дежурную службу, сообщили, что бронирование прекращено во всех районах города — предположительно до 28 октября. Но кто и почему принял такое решение, дежурная уточнить не смогла.



В качестве обоснования в объявлении приводится приказ судебного департамента при Верховном суде РФ от 13 мая 2019 года. Вот только он касается не бронирования вообще, а только работников судов. Сотрудник одного из городских предприятий, пришедший в понедельник в военкомат со списками для бронирования, подтвердил «Фонтанке», что его не пустили в нужный кабинет, сославшись именно на этот приказ.

В других районах нет единого подхода к вопросу. В военкомате Адмиралтейского и Кировского районов «Фонтанке» подтвердили, что бронирование остановлено до конца частичной мобилизации. «Висим в воздухе, не знаем как дальше будет, может, вообще закончат это все», - прокомментировал дежурная. Когда именно возобновится прием документов собеседница “Фонтанки” предположить не смогла. «Это только Москва объявила [что закончила мобилизацию - прим.ред.], а мы еще тут висим», - сказала она.



В военкомате Кронштадтского и Курортного районов не смогли однозначно сказать, продолжается бронирование или нет и предложили прийти лично в приемный день. В военкомате Петроградского района сообщили, что прием заявлений по бронированию идет. Дозвониться в военкоматы Выборгского, Московского, Калининского и Невского районов не удалось с нескольких попыток.

Ситуация и в военкомате Центрального района за сутки тоже стала менее однозначной. «Если [бронирование] приостановлено, то до окончания мобилизации, которая вот вот закончится. Что значит хотели? Наши давно всех забронировали, вы что новое предприятие?», - заявила дежурная корреспонденту, позвонившему под видом организации, желающей подать документы на бронирование. На вопрос, что означает появившийся на проходной документ, собеседница пояснила, что приостановлена лишь запись, по которой желающих бронировать сотрудников пускают в нужный кабинет. При этом прием тех, кто ранее попал в списки, продолжается. «Просто ограничивают, чтобы не было столпотворения», - отметила она. Но, возможно, в будущем появится живая очередь, добавила дежурная.



Более высокопоставленный собеседник в военкомате Центрального района уточнил, что к такой мере пришлось прибегнуть из-за возникшего ажиотажа. «Как только началась мобилизация, все ринулись сюда расписавшись в бездеятельности в мирное время. Те, кто ничего не делал до мобилизации, вдруг все посчитали, что мы должны принимать с 0 до 24 часов. Это сделать невозможно», - пояснил он. К тому же в военкомате временно кончились нужные бланки для заявлений, но их должны привезти до конца недели. Заявления тех, кто уже заполнил заявки на бронирование, продолжают принимать и рассматривать, подчеркнул он.



Мобилизовать нельзя бронировать

Основные законы и подзаконные акты, которые регулируют бронирование сотрудников, прямо не запрещают заниматься этим в период мобилизации. К примеру, постановление правительства РФ от 11 июля 1994 г. № 821 «Об утверждении Основных положений по бронированию военнообязанных в Российской Федерации» рассматривает бронирование как часть процедуры воинского учета. Подавать такие сведения военкоматам организации должны на регулярной основе.

Однако в пункте 4 «Выписки из методических рекомендаций» Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, говорится, что «на весь период мобилизации прекращается бронирование граждан, пребывающих в запасе, призываемых на военную службу по мобилизации, если они в мирное время не были забронированы».



Тем не менее военкоматы Петербурга идут навстречу бизнесу. «Есть организации, которые своевременно, в мирное время, не произвели бронирование своих сотрудников, сейчас решают этот вопрос, то здесь могу сказать — данное решение вопроса сейчас происходит по линии Министерства обороны», - сообщал заместитель военного комиссара Петербурга полковник Ильфат Абзалов.



Собеседники «Фонтанки» среди городских предпринимателей подтверждают, что после начала мобилизации списки принимали и бронь давали. Но в некоторых районах с возникли проблемы с организацией процесса.



Как забронировать сотрудника: личный опыт

Александр отвечает за ведение воинского учета в одном из подрядчиков РЖД. Когда сотрудникам предприятия, ответственного за обслуживание поездов, начали приходить повестки, выяснилось, что бронирование фактически не велось с 2018 года: данные воинского учета подавали в военкомат Фрунзенского района по юридическому адресу, а нужно было в Центральный - по фактическому.

Явившись в военкомат, петербуржец выяснил, что так просто в нужный кабинет не попасть - прием ведется по спискам. Но запись в журнале на проходной тоже оказалась ненадежной гарантией. «Записавшись в листочек на проходной, ты придешь в назначенный день и все равно не попадешь, потому то тебя не будет в этих списках», - комментирует он.

Мужчина попытался попасть в заветный кабинет в порядке живой очереди. Просидев в ней пять дней с 9 до 18.00, он смог войти лишь вечером последнего дня - ведущая прием сотрудник военкомата сжалилась и разрешила зайти.

Но забронировать всех нужных сотрудников не удалось. «Мы просили 80 бланков, выдали 48. 10 мы испортили. Оказывается, в Центральном районе своя специфика заполнения - фамилия только заглавными буквами. например, в других военкоматах можно первую заглавную, а остальные прописные», - рассказал Александр. В итоге осталось 38 бланков, но только 16 приняли - рабочий день закончился.



По его словам, менее удачливые предприниматели намерены жаловаться в прокуратуру на сложившуюся ситуацию. В самом военкомате сослались на нехватку сотрудников. «Бланки формы №4 (документ, который выдается работнику, пребывающему в запасе и подлежащему бронированию - прим.ред.) выдает, принимает и потом отдает подписанные одна сотрудница. Женщина в возрасте работает без выходных, уж не знаю, почему не дают помощника», - рассказывает Александр.



Придя в понедельник с оставшимися бланками, Александр обнаружил объявление и не смог пройти к кабинету с уже заполненными документами. На проходной посоветовали приходить снова после завершения мобилизации. «Ссылались на бумажку, которая не имеет юридической силы [применительно к нам]», - говорит он. Завтра мужчина планирует повторить попытку.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

