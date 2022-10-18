«Все ринулись, расписавшись в бездеятельности в мирное время». «Фонтанка» узнала причину приостановки бронирования в Центральном районе

Приостановка приема новых документов для бронирования сотрудников в военкоматах Северной столицы вызвана ажиотажем, который возник из-за того, что городские предприятия должным образом не вели учет «в мирное время». Такое объяснение дали «Фонтанке» в военкомате Центрального района, где накануне появилось объявление о прекращении бронирования на период мобилизации.

Корреспонденту, позвонившему под видом предпринимателя, дежурная пояснила, что приостановлена запись, по которой пускают в нужный кабинет. При этом прием тех, кто уже попал в списки, продолжается. «Просто ограничивают поменьше, чтобы не было столпотворения», — отметила она, комментируя документ.



Более высокопоставленный собеседник в военкомате Центрального района подтвердил, что к такой мере пришлось прибегнуть из-за возникшего ажиотажа. «Как только началась мобилизация, все ринулись сюда, расписавшись в бездеятельности в мирное время. Те, кто ничего не делал до мобилизации, вдруг все посчитали, что мы должны принимать с 00:00 до 24 часов. Это сделать невозможно», — пояснил он. К тому же в военкомате временно кончились нужные бланки для заявлений, но их должны привезти до конца недели.

