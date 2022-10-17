«Бронирование временно прекращается». Военкоматы Петербурга перестали принимать списки на бронь от мобилизации

Военные комиссариаты Петербурга больше не разрешают городским предприятиям бронировать сотрудников. Объявление об этом появилось 17 октября в военкомате Центрального района.
«На время мобилизации бронирование временно прекращается», — говорится в нем. В качестве основания приводится приказ судебного департамента при Верховном суде РФ от 13 мая 2019 года.
«На весь период мобилизации прекращается бронирование граждан, пребывающих в запасе, призываемых на военную службу по мобилизации, если они в мирное время не были забронированы», — сказано там.
По словам представителя одного из предприятий, ответственного за бронь сотрудников, еще на прошлой неделе ведомство принимало документы и выдавало справки по форме №4.
В военкомате Центрального района «Фонтанке» подтвердили, что бронирование прекращено во всех районах города — предположительно до 28 октября. «Еще две недели, как Путин пообещал (до завершения частичной мобилизации. — Прим. ред.), но что будет дальше, непонятно», — отметила сотрудник ведомства. Кто и почему принял решение прекратить бронирование, собеседник «Фонтанки» уточнить не смогла. Связаться с военкомом Центрального района Вячеславом Земсковым не удалось.
О том, что бронирование должно осуществляться в мирное время, но из этого правила есть исключения, ранее напоминал заместитель военного комиссара Петербурга полковник Ильфат Абзалов. «Есть организации, которые своевременно, в мирное время, не произвели бронирование своих сотрудников, сейчас решают этот вопрос, то здесь могу сказать: данное решение вопроса сейчас происходит по линии Министерства обороны. По согласованию с Министерством обороны», — говорил он.