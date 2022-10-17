«Бронирование временно прекращается». Военкоматы Петербурга перестали принимать списки на бронь от мобилизации

«На время мобилизации бронирование временно прекращается», — говорится в нем. В качестве основания приводится приказ судебного департамента при Верховном суде РФ от 13 мая 2019 года.

Военные комиссариаты Петербурга больше не разрешают городским предприятиям бронировать сотрудников. Объявление об этом появилось 17 октября в военкомате Центрального района.

«На весь период мобилизации прекращается бронирование граждан, пребывающих в запасе, призываемых на военную службу по мобилизации, если они в мирное время не были забронированы», — сказано там.

По словам представителя одного из предприятий, ответственного за бронь сотрудников, еще на прошлой неделе ведомство принимало документы и выдавало справки по форме №4.



В военкомате Центрального района «Фонтанке» подтвердили, что бронирование прекращено во всех районах города — предположительно до 28 октября. «Еще две недели, как Путин пообещал (до завершения частичной мобилизации. — Прим. ред.), но что будет дальше, непонятно», — отметила сотрудник ведомства. Кто и почему принял решение прекратить бронирование, собеседник «Фонтанки» уточнить не смогла. Связаться с военкомом Центрального района Вячеславом Земсковым не удалось.

