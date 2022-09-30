Восемь тысяч повесток, тероборона, ошибки военкома — военкомат рассказал о ходе мобилизации в Петербурге

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





Кто подлежит призыву на военную службу, как проходит мобилизация в Петербурге, сколько выдано повесток и сколько человек получили бронь. О ходе мобилизационной кампании на брифинге в ТАСС 30 сентября рассказал заместитель военного комиссара Петербурга полковник Ильфат Абзалов. Публикуем его ответы на вопросы журналистов.

— Хочу напомнить, что в соответствии с указом президента Российской Федерации с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Мобилизации у нас подлежат граждане РФ, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил военную службу, имеет востребованную военно-учетную специальность и предпочтительно (!) соответствующий боевой опыт.



Примерный портрет мобилизованного:

гражданин Российской Федерации;

пребывающий в запасе;

предпочтительно первого разряда;

годный к военной службе, а также годный с незначительными ограничениями (категория в военном билете А или Б). К категории первого разряда относятся солдаты, сержанты и прапорщики до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие офицеры до 50. В рамках частичной мобилизации будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Это, конечно же, в первую очередь (!) танкисты, артиллеристы, стрелки, водители, механики-водители, а также другие специалисты. Приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учётные специальности.



Кроме того, для комплектования вновь формируемых воинских частей, предназначенных для выполнения задач территориальной обороны в соответствии с определёнными требованиями могут призываться также граждане, имеющие второй и третий разряд, то есть до 50 лет.

Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей.

Для прибытия граждан в военный комиссариат вручаются повестки. Повестка вручается сотрудниками военного комиссариата либо лицом, уполномоченным военным комиссариатом для вручения повесток. Имеются в виду представители аппарата усиления, создаваемого на период мобилизации. Повестка заверяется подписью военного комиссара и гербовой печатью. Срок прибытия с момента получения составляет до 3 суток.



На сегодняшний день в соответствии с установленным планом призыва граждан по мобилизации более 8 тысячам граждан вручены повестки. Всем призываемым гражданам вручается мобилизационное предписание, на оборотной стороне которой указывается рекомендуемый перечень предметов, которые необходимо иметь с собой:



документы удостоверяющие личность;

документы воинского учёта;

водительское удостоверение;

санитарная книжка;

туалетные принадлежности;

продукты питания на одни сутки. Хочу напомнить, что в соответствии со статьей 328 Уголовного кодекса гражданин, уклоняющийся от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований, наказывается штрафом в размере до 200 тысяч или в размере заработной платы, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, или же лишением свободы на срок до двух лет.



Кроме того, у нас немаловажный вопрос, который возникает, — осенняя призывная кампания будет проводиться так же, как и в условиях повседневной жизни. Граждан, не пребывающих в запасе, а это те, которые у нас на сегодняшний день могут подлежать призыву, НЕ ПОДЛЕЖАТ мобилизации даже при их добровольном волеизъявлении. Военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции. В зону специальной военной операции направляется только действующие военнослужащие по контракту или же граждане по мобилизации, имеющие статус военнослужащего по контракту. На сегодняшний день все военнослужащие по призыву, проходящие военную службу в воинских частях, по окончании срока своей службы установленным порядком будут уволены с военной службы в период с 1 октября по 31 декабря после издания указа президента. Пересекаться граждане, которые подлежат мобилизации, и граждане, которые подлежат призыву, не будут.



— А в зону КТО (контртеррористической операции) могут быть направлены военнослужащие по призыву?



— У нас нет зоны КТО, у нас есть только зона СВО (специальной военной операции), и я заявлял, что ни один из военнослужащих по призыву туда не будет направлен.

— Уже сейчас призваны граждане без боевого опыта, что противоречит словам президента России. Будут ли пересмотрены эти решения по мобилизации?

— Мобилизация в нашей стране не проводилась длительное время, ошибки и с нашей стороны, и со стороны граждан имеются. Со всеми мы подробно разбираемся и принимаем меры для устранения. На сегодняшний день меры в отношении граждан, которые незаконно призваны по мобилизации, принимаются — люди возвращаются домой при выявлении соответствующих фактов.

В Петербурге тоже имеются такие факты. На сегодняшний день они оперативно решаются, рассматриваются, а также граждане сразу же возвращаются домой. Имеем мы на сегодняшний день 8 таких случаев. Вчера обращались родственники гражданина, которого мы призвали, у которого имелось четверо детей. При этом только трое признаны на иждивении, таким образом законных оснований у военного комиссариата не призывать не было. Но, учитывая человеческий фактор, гражданин подлежит возвращению домой.

— Будут ли предприняты меры к тем, кто уклоняется от мобилизации, уехал из страны? Можно ли ожидать, что подлежащих мобилизации граждан будут искать на улицах с патрулями полиции?

— Все те, которым вручены повестки, и те, которые не являются (в военкомат), однозначно учтены. Соответственно, по окончании всех мероприятий, связанных с призывом и мобилизацией, будут приниматься соответствующие меры.

— Инструкция для тех, кому пришла повестка по ошибке.

— В первую очередь хочу сказать, что ничего бояться не надо. Получив повестку, вы обязательно должны явиться в военкомат. Если кто-то считает, что он незаконно призван, при себе нужно иметь документы, подтверждающие, что нет законных оснований для призыва на военную службу. Мы оперативно рассматриваем, принимаем решение, более того — приносим извинения, уточняем персональные данные. Почему это (ошибочная мобилизация. — Прим. ред.) происходит? Зачастую получается так, потому что в военном комиссариате отсутствует соответствующая информация.



— Какие документы нужно иметь при себе тем, кто еще не получил повестку, или тем, у кого есть бронь от предприятия?

— Те, которые официально забронированы, они даже повестку получить не могут, потому что они внесены в специальную картотеку. Но, если это даже произошло, не надо бояться, надо прибыть в военкомат и уточнить свои данные. Но есть момент. Есть организации, которые своевременно, в мирное время, не произвели бронирование своих сотрудников, сейчас решают этот вопрос, то здесь могу сказать — данное решение вопроса сейчас происходит по линии министерства обороны. По согласованию с министерством обороны.

— Существуют ли доступные (для общественности) списки мобилизованных граждан?

— Данная информация носит закрытый характер. Как минимум из-за того, что здесь содержатся персональные данные.

— Обязательно ли мобилизованный будет направлен в зону боевых действий?

— В задании на проведение мобилизации есть часть людей, которые [предназначены] на доукомплектование воинских частей. Кроме того, Петербург формирует ряд воинских частей, которые будут предназначены для выполнения задач территориальной обороны.



— Позволено ли общение мобилизованных с близкими, если да, то как организовано это общение?

— В вечернее время после завершения боевой подготовки, которая на сегодняшний день организована, им представляется возможность выйти на связь со своими родственниками. Более того — рассматривается вопрос (на уровне командования воинской части), чтобы организовывать встречи с родственниками. Самое главное, чтобы это не мешало системе подготовки.

— Сколько уже мобилизовано граждан в Петербурге?

— Информация носит закрытый характер. И в то же время на сегодняшний день призвано около 30 процентов от установленного задания. Раздача повесток продолжается. Уже вручено 8 тысяч повесток. Но это не значит, что все 8 тысяч будут мобилизованы. Большинство из них прибывают в военкомат для уточнения данных и возвращаются домой.

— Сколько человек забронировано в Петербурге?

— Это закрытая информация.



— Предусмотрена ли медкомиссия в военкоматах?

— Медицинская комиссия не проводится. Проводится только медицинский осмотр. В каждом военном комиссариате находится врач. Если гражданин ранее не прибывал в военкомат и не предоставлял соответствующий комплект документов, на основании которых меняется категория годности, он имеет полное право по прибытии в военный комиссариат заявить требования в части, касающейся наличия заболевания.

Но при этом он должен представить соответствующий комплект документов, подтверждающих данный факт. На основании этого врач, который находится в военном комиссариате, рассматривает эти документы и принимает решение — либо он дальше направляется по мобилизации, либо он направляется на дополнительное обследование.

