Объекты базовой неготовности. Как «Фонтанка» сходила в бомбоубежища, а потом чесалось

Одного из героев этого материала мы нашли в комментариях на странице губернатора Александра Беглова, а второго — на одном из сервисов объявлений. Оба исследуют бомбоубежища: один ищет безопасное укрытие, а второй принадлежит к субкультуре диггеров. Наше точечное нашествие в подземелья показало, что физически там спрятаться можно, но с последствиями.

Мой дом — моя крепость?

Бомбоубежище на 12-й Красноармейской улице официально имеет статус сооружения гражданской обороны. По крайней мере так говорится в документах за подписью сотрудников петербургского управления МЧС и Жилищного агентства Адмиралтейского района от июня этого года. Вид у бомбоубежища при этом довольно печальный. Как минимум потому что в нем нет дверей.



В подвал жилого дома, где находится бомбоубежище, можно попасть двумя способами: из арки дома и через парадную. Человек с улицы пройти не сможет, обе двери закрыты на ключ. Мы выбираем второй путь. После нескольких поворотов ключа металлическая дверь открывается, сразу за ней идет крутая лестница вниз. Невольно вспоминаю сцену с паучихой Шелоб из «Властелина колец». Кругом паутина. И наверняка в ней кто-то живет.

«Вот первая гермодверь, которая должна обеспечивать безопасность», — объясняет Артём Доброходов, член совета дома. После этого наш сопровождающий показывает на металлический косяк. Никакой гермодвери на нём нет. Артём делится своим видением ситуации: «Все, что можно было срезать и продать, было срезано и продано».



Все убежище, собственно, состоит из череды небольших помещений, в которых нет ничего, кроме освещения. На стенах — облупившаяся краска, пентаграммы, нарисованные той же рукой знаки анархии и ультимативное «Митя лох». Такая вот федеральная собственность.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Парочка «комнат» от других все же отличаются: когда-то в них были вентиляция и санузел. Вентиляция частично осталась, но трубы срезаны, а стена, за которой убежище должно кончаться, разбита. В «комнатке» рядом, судя по характерному отверстию, когда-то был санузел. Нам продолжают проводить экскурсию: «Вот остатки канализации, водопровод недействующий».



Когда именно исчезли трубы, часть вентиляции, раковина и унитаз, Артём не знает. До сегодняшнего дня он был здесь только один раз около года назад, когда в доме на Красноармейской появился совет. Жильцы пытались разобраться, почему зимой в одной части дома приходится ходить в свитерах, а в другой распахивать настежь окна, и проводили инспекцию по состоянию инженерных путей. Вместе с представителями ЖКС №1 Адмиралтейского района, который и винят в своих бедах жители, они спустились, в том числе, в подвал. Тогда и стало понятно, в каком состоянии находится сооружение.



«Первоначально некоторые письма от председателя нашего совета дома были в администрацию города. Но они ничего не делают, несмотря на распоряжение Путина привести в состояние повышенной готовности объекты ГО», — рассказывает Артём. По его словам, за год борьбы здесь произошло только одно позитивное изменение. В бомбоубежище появились лампочки. Часть из них даже горят.

Экскурсия в подземелье

С нашим экскурсоводом мы встречаемся у центрального входа в университет имени Мечникова. Высокий, худой, одет в армейский камуфляж, через плечо перекинута сумка наподобие той, в которой носят противогаз.



Он ведёт нас за шлагбаум, затем заворачиваем за ближайший корпус. Здесь из земли торчит кирпичный домик вентиляционной шахты. Экскурсовод выдает перчатки и налобные фонарики, из сумки у него торчит баллончик дихлофоса. «Клопы», — комментирует он. В семь вечера на территории университета не так много людей, на нашу троицу никто не обращает внимания.

Экскурсовод лезет внутрь первым и изнутри подставляет для нас сколоченную из деревяшек лестницу. Я забираюсь на парапет из кирпича, разворачиваюсь и спускаюсь по лестнице. Оказываюсь в тесном колодце в полный рост. Теперь можно включить фонарик, нас с улицы уже не видно.

Пробираемся через узкий проход внутрь. Вокруг всё захламлено, кажется, что это обычная заброшка типа дома Басевича. Одна из комнат обставлена в лучших традициях подвальных апартаментов: залежанный диван, микроволновка и календарь 2015 года. Свет к нашему приходу уже горит, но экскурсовод уверяет, что волноваться не о чем, просто экономия электричества не в приоритетах вуза.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Университет Мечникова — один из старейших в Петербурге. Комплекс зданий у железнодорожной станции Пискарёвка строился в начале 20-го века, тогда учреждение носило название «Больница Петра Великого». На территории расположено 50 корпусов. Под ними разветвленная сеть подземных помещений. Не все из них можно отнести к убежищам, но некоторые имеют все признаки этого предназначения.

Подземелье разделено на блоки. Каждый из них отгорожен железными гермодверями. В одной из комнат пылится система фильтрации воздуха. На полу то тут, то там валяются противогазы ГП-4у. Это один самых распространённых гражданских противогазов СССР. Выпускался с 1949-го по 1974 год. Нашлось место и одиноко висящей медицинской маске.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Большинство же помещений завалены хламом. В одном даже нашлись клетки с сеном, воображение сразу нарисовало комнату для опытов, потом я споткнулась об инвалидную коляску. Между стопок с бумагами валялись новенькие, еще не распечатанные (но, видимо, уже списанные) шприцы и катетеры.

Когда мы выходили из убежищ в подвалы, то слышали голоса персонала с первого этажа. Но наш визит так и остался незамеченным, но не прошёл без последствий.

Когда мы вылезли на улицу, экскурсовод обильно опрыскал дихлофосом штаны в районе щиколоток. Мы только поморщили носы на это, а на следующий день у меня зачесалось из-за укусов каких-то насекомых. Пока чесалось, я переписывалась с пресс-службой университета. Там на вопросы о статусе подземелья и его готовности к приёму горожан сначала заявили, что руководство очень занято и не может найти время на комментарии, а потом добавили: «Проводим комплекс мероприятий в соответствии с указом президента о базовом уровне готовности в Петербурге».

Лена Ваганова, Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»