Спасался от бомбы, попал к гинекологу. Почему не стоит надеяться на списки бомбоубежищ из интернета

Фото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» присмотрелась к «народным» спискам бомбоубежищ, которые активно пересылают друг другу петербуржцы в сетях. Заключаем твердо и чётко: прятаться в такие укрытия не пойдем. Ранее «Фонтанка» уже ходила в бомбоубежища и показывала их читателям изнутри. Если коротко. Тогда речь шла о бомбоубежищах в подвалах — больничных и жилого дома. Спастись там не удастся. Теперь мы прошлись по отдельно стоящим сооружениям.

Перечень бомбоубежищ из ста с лишним адресов кочует с сайта на сайт не первый месяц и даже не первый год. Новым импульсом к популярности «народного» списка укрытий стали новости про эскалацию «ядерной» риторики некоторых стран. В основном политики (с разных сторон) говорят о том, что использовать или размещать его они не собираются, но уверенности в завтрашнем дне, судя по темпам распространения перечней бомбоубежищ, их слова не прибавляют.

Кто составлял этот список, не очень понятно, но автор то ли торопился, то ли просто составлял перечень не слишком внимательно. Среди конкретных адресов есть и просто названия улиц, например Светлановский проспект или Малая Митрофаньевская улица. Какие-то дома в списке, напротив, дублируются. Привлекает внимание и построенный в начале XX века форт «Ино», который, во-первых, находится в поселке Песочный Ленинградской области, а во-вторых, как видно по фото, для укрытия он выглядит уж слишком печально.

«Фонтанка» решила проверить, что бомбоубежища из этого списка представляют собой в реальности. Выбор пал на три точки: две на Васильевском острове и одну на Петроградской.

На 19-й линии бомбоубежище, как утверждают анонимные составители памятки, находится во дворе рядом с отделом полиции. Карты (впрочем, так случается часто) сооружение не видят и показывают на его месте зелёный квадратик. Если дойти до места ногами, спутать бомбоубежище ни с чем не получится: вот характерная, покрытая землей возвышенность, вот вентиляция, а вот два входа, которые должны вести внутрь. Заглянуть не выйдет. Один вход заварен сразу в нескольких местах, второй перекрыт металлическим листом. От любопытствующих на нем остались аккуратные загибы и граффити нежно-голубого цвета. Возможно, их терзала та же мысль, что и корреспондента «Фонтанки»: как следить за помещением и воспользоваться им в случае необходимости, если нужная дверь заварена?



Фото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ответственные за бомбоубежище на Малом проспекте решили вопрос изящно. Одну дверь они заварили, а вторую закрыли на навесной замок. Что там дальше, не очень понятно: в отверстиях виден только мусор.

В тот момент, когда я старательно светила фонариком в зазор между каменной стеной и металлической дверью, над ухом раздалось внезапное «Что случилось?». По взгляду с ноткой презрения поняла, что меня приняли не то за покупателя запрещённых веществ, не то за их же распространителя.



Отвечаю неравнодушному гражданину максимально невозмутимо: «Ничего». Мол, вам что, не случалось из чистого любопытства разглядывать щели в непонятной двери? А чем тогда вообще занять себя в полдень? Мужчина неодобрительно покачал головой, но больше ничего говорить не стал. Полицию, видимо, тоже не вызвал, за что ему большое спасибо.



Фото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Бывшее бомбоубежище под сквером Виктора Цоя на Петроградке сейчас передано в управление спортшколе «Радуга». В мае 2020 года тогдашний глава районной администрации Иван Громов обещал, что до конца года здесь появится бассейн. Сам Громов теперь находится под арестом. Судьба бомбоубежища таких крутых поворотов не совершала: стоит себе закрытое без всякого бассейна внутри.



В 2016 году петербургские диггеры из Meshock Team засняли затопленные помещения находившегося здесь клуба «Тоннель». Воды, судя по репортажу о строительстве «современного бассейна» на телеканале «Санкт-Петербург», здесь уже нет. Бассейна, впрочем, тоже. В «Радуге» «Фонтанке» подтвердили: по этому адресу новых объектов не открывали.



Фото: Meshock Team Фото: Meshock Team Фото: Meshock Team Фото: Meshock Team Фото: Meshock Team Фото: Meshock Team Фото: Meshock Team Поделиться Поделиться





Кажется, что никакой жизни внутри нет. На это намекают двери, залитые монтажной пеной. Местные старожилы при этом уверены в обратном.

— Здесь какие-то работы были. Вчера или позавчера я проходила, в эту дверь какие-то машины со стройматериалами [заезжали]. Может, какой-то ремонт, — вводит меня в курс дела женщина лет 70. В разговоре петербурженка упоминает, что здесь, по её мнению, всё еще находится бомбоубежище.

— Думаете, как-то следят за ним?

— Следят. — Пенсионерка смотрит на меня удивленно. Как, мол, можно предположить, что не следят?



Фото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По данным из Росреестра, как минимум по шести адресам из списка действительно есть помещения со статусом убежища. Правда, два из них — это подвалы с заваренными дверьми на Васильевском острове. Ещё одно, на улице Чапаева, до 2027 года сдано в аренду управляющей компании «БалтКорт-Сервис». Помещение в Любанском переулке в сквере Цоя обозначено как «клуб», переданный в 2019 году в управление спортивной школе олимпийского резерва «Радуга».

Убежище гражданской обороны, судя по официальной выписке, может находиться и в частных руках. Вот, например, помещением на Домостроительной улице владеет управляющая компания «Инкас-Сервис», которая до 2035 года передала его родственному «Интертерминал-Парнасу», который специализируется на аренде офисов и складов.



Помещение на Жуковско-Волынской улице в Пушкине оказалось вовсе не убежищем, а специальным хранилищем Женской консультации № 44. В нескольких минутах ходьбы у консультации находится отделение ультразвуковой диагностики и антенатальной охраны плода. Панорамы «Яндекс.Карт» показывают, что внешне хранилище в Пушкине очень похоже на бомбоубежище: такое же небольшое возвышение над землей, намекающее на подвал. Как пояснили «Фонтанке» в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, «в мирное время» информация о количестве бомбоубежищ и их адресах является строго конфиденциальной. Всё, что нужно знать, гражданам сообщат «в соответствии с грифованными приказами МЧС России в период подготовки к ведению гражданской обороны. За содержание защитных сооружений отвечает собственник, на чьем балансе находится объект. Проводить проверки в бомбоубежищах уполномочены работники МЧС.



Требования к содержанию и использованию помещений перечислены в приказе МЧС № 575 от 21 июля 2005 года. Общий смысл довольно простой: защитное сооружение должно быть постоянно готово к переводу в режим использования по назначению. «Необходимо обеспечить сохранность защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов: герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО, инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения ЗС ГО», — уточняется в документе.

По закону бомбоубежище можно использовать «в интересах экономики обслуживания населения». Например, под помещения для учебных занятий, торговли и производств, которые не сопровождаются выделением вредных веществ. Ателье, мастерская, столовая или тир — снова да. Некоторые ограничения тоже есть. В том случае, если в помещении находятся склады, стоянки автомобилей или мастерские, как минимум половина убежища должна быть свободна от хранения имущества. При переводе ЗС ГО на режим убежища придется убрать и эти вещи, причем в течение шести часов.



В ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу «Фонтанке» на момент выхода материала не ответили.



Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

