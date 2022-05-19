Суд арестовал вертолёт экс-чиновника Громова, но следствие всё равно опасается, что он может ускользнуть на Украину

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения экс-главе Калининского района Ивану Громову и его брату Павлу Громову. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 19 мая, следствие посчитало, что братья могут сбежать на территорию Украины, несмотря на то, что большая часть их имущества арестована.

«Близкий товарищ Ивана Громова Соколов А. А., проходивший вместе с ним совместную службу в МВД, занимавший должность его заместителя на посту председателя комитета по информатизации и связи, причастность которого проверяется. А также супруга Громова и её родная сестра являются уроженцами Украины. Там обвиняемый может скрыться», — заявил следователь Андрей Яковлев в суде.

«С учётом ситуации уехать на Украину невозможно из-за спецоперации», — возразил следователю Павел Громов. Он также заявил, что до ареста занимался банковской деятельностью, поэтому его знания и умения сейчас были бы более чем необходимы стране.

Не согласился с продлением ареста и бывший глава района и комитета по информатизации Иван Громов. Он назвал требование следователя изоляции немотивированным.

Павел и Иван Громовы были задержаны в декабре 2021 года по делу о хищении 160 миллионов рублей из бюджета города. Главный обвиняемый — Иван Громов, бывший глава комитета по информатизации Смольного, позже перешедший на должность главы Петроградского, а затем Калининского районов. По версии следствия, с 2013 по 2018 годы подведомственный комитету, которым руководил Иван Громов, центр заключил контракты с компанией «Тэсонэро компьютерс» на развитие системы межведомственного электронного документооборота, поддержку единой дежурной службы, системы госархивов. Контракты именно компанией-подрядчиком были не выполнены, но средства якобы перечислялись на нужные счета.