Суд арестовал вертолёт экс-чиновника Громова, но следствие всё равно опасается, что он может ускользнуть на Украину

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения экс-главе Калининского района Ивану Громову и его брату Павлу Громову. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 19 мая, следствие посчитало, что братья могут сбежать на территорию Украины, несмотря на то, что большая часть их имущества арестована.
Им обоим, а также ещё группе людей, вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ, мошенничество, совершенное организованной группой.
«Близкий товарищ Ивана Громова Соколов А. А., проходивший вместе с ним совместную службу в МВД, занимавший должность его заместителя на посту председателя комитета по информатизации и связи, причастность которого проверяется. А также супруга Громова и её родная сестра являются уроженцами Украины. Там обвиняемый может скрыться», — заявил следователь Андрей Яковлев в суде.
«С учётом ситуации уехать на Украину невозможно из-за спецоперации», — возразил следователю Павел Громов. Он также заявил, что до ареста занимался банковской деятельностью, поэтому его знания и умения сейчас были бы более чем необходимы стране.
Не согласился с продлением ареста и бывший глава района и комитета по информатизации Иван Громов. Он назвал требование следователя изоляции немотивированным.
Павел и Иван Громовы были задержаны в декабре 2021 года по делу о хищении 160 миллионов рублей из бюджета города. Главный обвиняемый — Иван Громов, бывший глава комитета по информатизации Смольного, позже перешедший на должность главы Петроградского, а затем Калининского районов. По версии следствия, с 2013 по 2018 годы подведомственный комитету, которым руководил Иван Громов, центр заключил контракты с компанией «Тэсонэро компьютерс» на развитие системы межведомственного электронного документооборота, поддержку единой дежурной службы, системы госархивов. Контракты именно компанией-подрядчиком были не выполнены, но средства якобы перечислялись на нужные счета.
Павел Громов, считает следствие, выводил деньги в офшоры.
За последние три месяца следствие добавила уголовному делу ещё пять эпизодов. Сумма ущерба увеличилась до 244 млн рублей. Речь идёт о контрактах об электронном сопровождении информационных систем ЗАГС и системы государственного межведомственного взаимодействия.
Как стало известно «Фонтанке», по ходатайству следствия также был арестован вертолёт, который, как посчитали в ведомстве, принадлежат семье Громовых. В случае, если после окончания расследования суд подтвердит доводы следствия, летальное средство могут изъять в счёт компенсации ущерба в пользу бюджета города.