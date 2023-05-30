Петербуржцев за 80 млн оповестят об опасности в мирное и военное время. Горожане поймут почти всё

Городской мониторинговый центр объявил аукцион на прием, обработку и передачу сообщений через систему централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга. Контракт будет рассчитан и на мирное, и на военное время.
Документация опубликована 30 мая, стартовая стоимость — 83 миллиона рублей. Именно столько заказчик готов заплатить за телематические услуги на протяжении 2023–2025 годов. Обращаться к горожанам надо через комплексы технических средств оповещения региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (КТС РАСЦО), то есть, по сути, через громкоговорители. Сами данные и экстренную информацию об опасностях исполнитель принимает от управляющего комплекса центральной станции оповещения и воспроизводит на местах. Режим оказания услуг: непрерывно, круглосуточно, семь дней в неделю, в том числе в военное время.
«Передаваемые данные должны воспроизводиться… с разборчивостью слов при передаче речевых сообщений не менее 93%», — отдельно указано в техзадании. — Предупредительный сигнал «Внимание всем!» (звук сирены), другие сигналы и сообщения оповещения, экстренная информация об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите, должны воспроизводиться на КТС РАСЦО в приоритетном порядке». Максимальная громкость звучания — не более 120 дБ.
Аналогичные контракты ГМЦ заключает с некоторой периодичностью, подрядчиком традиционно является ГУП АТС Смольного.
Напомним, в последние месяцы читатели «Фонтанки» неоднократно жаловались на неожиданное срабатывание систем оповещения возле их домов, особенно по ночам. Все реагируют по-разному: кто-то спокойно переворачивается на другой бок, кто-то спешит к ближайшей станции метро. Иногда звук сирен говорит о регламентированной проверке РАСЦО, иногда — о сбоях в системах. В последний раз РАСЦО решили проверять в «тихом» режиме.