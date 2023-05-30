Петербуржцев за 80 млн оповестят об опасности в мирное и военное время. Горожане поймут почти всё

Городской мониторинговый центр объявил аукцион на прием, обработку и передачу сообщений через систему централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга. Контракт будет рассчитан и на мирное, и на военное время.



Документация опубликована 30 мая, стартовая стоимость — 83 миллиона рублей. Именно столько заказчик готов заплатить за телематические услуги на протяжении 2023–2025 годов. Обращаться к горожанам надо через комплексы технических средств оповещения региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (КТС РАСЦО), то есть, по сути, через громкоговорители. Сами данные и экстренную информацию об опасностях исполнитель принимает от управляющего комплекса центральной станции оповещения и воспроизводит на местах. Режим оказания услуг: непрерывно, круглосуточно, семь дней в неделю, в том числе в военное время.