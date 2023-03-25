Опять гудит, и опять не то. Читатели «Фонтанки» снова говорят о сирене, теперь на юге Петербурга

Читатели «Фонтанки» снова рассказали о странном гудении, напоминающем звук сирены. Власти Петербурга все так же не признают в нем работу системы оповещения.

О протяжном звуке на юге Петербурга в ночь на 25 марта рассказали несколько читателей. Один из них, по его словам, слышал гудение в районе пересечения улицы Генерала Симоняка и проспекта Народного Ополчения. На часах была половина третьего.