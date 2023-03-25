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    Опять гудит, и опять не то. Читатели «Фонтанки» снова говорят о сирене, теперь на юге Петербурга

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    Читатели «Фонтанки» снова рассказали о странном гудении, напоминающем звук сирены. Власти Петербурга все так же не признают в нем работу системы оповещения.

    О протяжном звуке на юге Петербурга в ночь на 25 марта рассказали несколько читателей. Один из них, по его словам, слышал гудение в районе пересечения улицы Генерала Симоняка и проспекта Народного Ополчения. На часах была половина третьего.

    Читатель «Фонтанки»

    Еще один читатель подтвердил, что в это же время слышал гудение, находясь совсем недалеко, в доме на Авангардной. Он посчитал, что это просто звук автомобильного клаксона. Третий говорил примерно о том же районе, но о другом времени: 4–5 утра; по его словам, на улице Зины Портновой можно было услышать «усиливающийся монотонный гул».

    В комитете по информатизации и связи, который отвечает за работу систем оповещения в Петербурге, сообщили, что ближайшие комплексы расположены по адресам: пр. Ветеранов, дом № 90, корпус 3, и ул. Партизана Германа, 24. «Это расположение более километра от ориентировочных адресов заявителей», — уточнили в КиС, подчеркнув, что в ночь на 25 марта они не включались.

    Два дня назад сирена переполошила жителей Адмиралтейского района. Около шести утра некоторые выскочили на улицу и были готовы искать укрытие в метро. Ответ от комитета был таким же — комплексы задействованы не были.

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