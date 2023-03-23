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    Жители Адмиралтейского района, разбуженные сиреной, попытались укрыться в метро в седьмом часу утра

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    Со звуков сирены началось утро 23 марта для жителей Адмиралтейского района. Завывания системы оповещения не на шутку перепугали читателей «Фонтанки».

    «Я собрал своих соседей, с которыми снимаю квартиру, мы оделись и выбежали на улицу, — рассказал читатель Константин, проживающий на 12-й Красноармейской. — Минут за 10 добрались до метро «Балтийская». Там у пункта полиции на проходной стоял сотрудник в полицейской форме. Я рассказал, с какой мы улицы, спросил, что происходит, надо ли укрываться. Сотрудник ответил: «Если хотите, можете спускаться в метро, но у нас никакой информации нет. А если бы было что-то серьезное, мы бы точно знали».

    «Фонтанка.ру»

    «Сегодня в Адмиралтейском районе с 6:13 до 6:30 работала сирена», — подтвердил рассказ Константина еще один читатель «Фонтанки» по имени Денис и прислал видеозапись работающей сирены.

    «Фонтанка» запросила комментарии у администрации района и в комитете по информатизации и связи.

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