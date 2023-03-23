Власти проверяют перепугавшую жителей сирену в Адмиралтейском районе. Школы вне подозрений

Администрация Адмиралтейского района и комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга выясняют, почему жителей 12-й Красноармейской улицы утром 23 марта разбудили пугающие звуки сирены.
«На этой улице всего два комплекса в составе РАСЦО (региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения. — Прим. ред.) в двух школах. В указанное время они не были задействованы. На данный момент проводится дополнительная проверка по факту данного инцидента, о результатах которой сообщим позже», — сообщили «Фонтанке» в КИС.
Как ранее сообщала «Фонтанка», тревожная сирена разбудила жителей Адмиралтейского района в седьмом часу утра 23 марта. По словам очевидцев, сигнал звучал около 20 минут. Несколько человек даже покинули свои дома и отправились к ближайшей станции метро, чтобы выяснить, что происходит и не надо ли искать укрытие.