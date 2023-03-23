Если сирена воет, значит, кому-то отвечать. Что за звуки погнали тревожных петербуржцев в метро

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





23 марта в начале седьмого утра в Адмиралтейском районе завыла сирена. Предупреждения об учебной тревоге не было, поэтому некоторые жители отнеслись к происходящему максимально серьезно. А теперь хотят знать, кто это так страшно «выл на болоте», то есть в районе. Но выяснить это по горячим следам оказалось возможно разве что методом дедукции.



Читатель «Фонтанки» Денис, чьи окна выходят на 11-ю Красноармейскую улицу, заслышав вой сирены за окном, отреагировал хладнокровно. Подошел к окну со смартфоном и зафиксировал явление на видео. Потом набрал 112.



«Фонтанка.ру»

«Но там ничего об этом не знали, — рассказал Денис «Фонтанке». — Я включил телевизор — никаких сообщений. Позднее позвонил в полицию по номеру 573-01-20. Там сказали, что тоже ничего не знают, и посоветовали звонить в администрацию. Позвонил в администрацию по номеру 316-00-50. Ответили, что у них информации нет, а если бы и была, то они бы мне не сказали. Тогда я позвонил 004. Выяснил, что и там ничего не знают — только то, что учения на сегодня не запланированы. Вероятно, это был какой-то сбой».



Студент Константин с 12-й Красноармейской, услышав вой, не стал тратить время на звонки и догадки. Быстро поднял соседей, с которыми снимает квартиру, построил парами и скомандовал эвакуироваться. Все спустились по лестнице к двери в подвал, но там спасению воспрепятствовал амбарный замок. Тогда ребята отправились к ближайшей станции метро — «Балтийской». На улице они заметили, что воет только в районе 12-й Красноармейской, но на всякий случай решили добраться до подземки и уточнить там, что происходит.



«Фонтанка.ру»

«В метро у пункта полиции на проходной стоял сотрудник в полицейской форме. Я рассказал, с какой мы улицы, спросил, надо ли укрываться, — рассказал Константин. — Сотрудник ответил: "Если хотите, можете спускаться в метро, но у нас никакой информации нет. А если бы было что-то серьезное, мы бы точно знали"».



Теоретически жители могли бы вспомнить, что вообще-то на их 12-й Красноармейской есть официальное сооружение гражданской обороны. Но, учитывая эфемерность угрозы, можно только поздравить их с тем, что не вспомнили. «Фонтанка» инспектировала это бомбоубежище не так давно и, кроме ощущения полной разрухи, вынесла оттуда неприятные кожные ощущения от встречи с какими-то насекомыми.



Теперь Константин намерен подать жалобу через портал «Наш Санкт-Петербург», чтобы ему объяснили, что так ужасно выло у него под окнами.

По наблюдениям очевидцев, сирена звучала около двадцати минут, примерно с 6:10 до половины седьмого утра.

«Фонтанка» запросила комментарии у администрации Адмиралтейского района и в комитете по информатизации и связи.

«На этой улице всего два комплекса в составе РАСЦО (региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения. — Прим. ред.) в двух школах. В указанное время они не были задействованы, — сообщили «Фонтанке» в КИС спустя два часа. — Проводится дополнительная проверка по факту данного инцидента, о результатах которой сообщим позже».



Еще через час проверка закончилась, но ясности не прибавилось. «Всё проверили. Сообщаем, что 23.03.2023 в указанное время задействование комплексов технических средств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга в районе 12-й Красноармейской улицы Адмиралтейского района Санкт-Петербурга не осуществлялось», — отчитались в КИС.



Администрация хранила интригующее молчание, обещая дать ответ, но не прямо сейчас. Наконец корреспондент «Фонтанки» дозвонился до главы района. Сергей Оверчук терпеливо выслушал историю, которая начиналась в лучших традициях «Звездных войн» со слов «на вас вся надежда».

«Я только что прибыл из командировки служебной, местной, — ответил глава. — Изучу ваши запросы, мы вам ответим. Мне тоже надо разобраться».

Читатель Денис, который утром не стал эвакуироваться, а приступил к круговому обзвону причастных, признался, что его загадочный вой не напугал.



«Я на работу в 6 встаю, поэтому сигнал меня не разбудил, но озадачил, — рассказал он. — Сирена работает, а что делать — непонятно. По телевизору и радио в таких случаях должны говорить о действиях, а там — ничего. В итоге, как я читал, некоторые в метро побежали, а за это время сирена замолчала».

Спустя ровно 12 часов после странного тревожного воя официального ответа о том, что это было, редакция все еще не получила.

К слову, системы оповещения с некоторой периодичностью проверяют, заранее предупредив об этом горожан, чтобы не пугались сирен. В последний раз это делали 1 марта. Однако за день до проверки в нескольких регионах России произошли инциденты с летающими объектами, над самим Петербургом закрывали небо и летали истребители, потом это все назвали тренировкой. На фоне этих и так нервирующих событий было принято решение протестировать систему оповещения в «тихом» режиме.



Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»