Сирены в Петербурге не завоют 1 марта, город выбрал «тихий» режим проверки систем оповещения

В Смольном приняли решение не включать сирены и громкоговорители 1 марта в Петербурге. Как сообщили «Фонтанке» вечером 28 февраля в комитете по информатизации и связи, проверка систем оповещения все же состоится, но в «тихом» режиме.
«Завтра состоится техническая проверка систем оповещения, в ходе которой не будет задействованы городские громкоговорители», — пояснили в Смольном.
Таким же точно образом проверят работу РАСЦО (региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения) в других городах — например, в Ростове, Кузбассе, Севастополе.
По закону, комплексная проверка систем оповещения проводится дважды в год: в первую среду марта и октября. В 2022 году мартовскую проверку сдвинули, а полноценно ее в первый раз за год провели в ноябре. Зачем они нужны, читайте в материале «Фонтанки».