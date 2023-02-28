Сирены в Петербурге не завоют 1 марта, город выбрал «тихий» режим проверки систем оповещения

В Смольном приняли решение не включать сирены и громкоговорители 1 марта в Петербурге. Как сообщили «Фонтанке» вечером 28 февраля в комитете по информатизации и связи, проверка систем оповещения все же состоится, но в «тихом» режиме.

«Завтра состоится техническая проверка систем оповещения, в ходе которой не будет задействованы городские громкоговорители», — пояснили в Смольном.



Таким же точно образом проверят работу РАСЦО (региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения) в других городах — например, в Ростове, Кузбассе, Севастополе.

