    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -5

    2 м/с, с-з

    760мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd74.89eur79.51

    Сирены в Петербурге не завоют 1 марта, город выбрал «тихий» режим проверки систем оповещения

    3200
    6 комментариев

    В Смольном приняли решение не включать сирены и громкоговорители 1 марта в Петербурге. Как сообщили «Фонтанке» вечером 28 февраля в комитете по информатизации и связи, проверка систем оповещения все же состоится, но в «тихом» режиме.

    «Завтра состоится техническая проверка систем оповещения, в ходе которой не будет задействованы городские громкоговорители», — пояснили в Смольном.

    Таким же точно образом проверят работу РАСЦО (региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения) в других городах — например, в Ростове, Кузбассе, Севастополе.

    По закону, комплексная проверка систем оповещения проводится дважды в год: в первую среду марта и октября. В 2022 году мартовскую проверку сдвинули, а полноценно ее в первый раз за год провели в ноябре. Зачем они нужны, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургСистемы оповещенияСмольный
    ЛАЙК4
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close