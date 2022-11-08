По ком звучит сирена. Зачем включали систему оповещения в Петербурге

Вторник в Петербурге начался с гула сирен. Больше всего испугались те, кто не читает новости и не знал об учебной тревоге. Но было и возмущение с обратным знаком — в новостях пишут, а у меня не слышно. А вдруг не будет слышно и настоящую. «Фонтанка» подняла регламенты и ответственных и узнала, кто и зачем устраивает петербуржцам стресс-тест и куда жаловаться, если не разобрали слов в предупреждении.



«Фонтанка.ру»

В половине одиннадцатого 8 ноября дважды выступил диктор, а после его слов завыли сирены — по всему городу включались на полную уличные громкоговорители. Одновременно сообщения появились на телеканалах и радиостанциях, а операторы связи начали отрабатывать рассылку СМС-сообщений. К 11:00 всё стихло, оставшись лишь удивленным эхом в соцсетях горожан. Таким же образом все это будет работать в случае военных действий или настоящего ЧП.

В комитете по информатизации и связи сообщили «Фонтанке», что в Петербурге прошла первая за год полноценная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО). Она должна была состояться еще в марте — 27 февраля срок сдвинули: сразу после начала СВО на Украине и так было нервно. Но некоторые петербуржцы вспомнят, что были и другие. «С начала года проводились локальные проверки работоспособности абсолютно всех специализированных технических средств оповещения РАСЦО с кратковременным их запуском. Такие технические проверки проходят в соответствии с графиком, при их плановом эксплуатационно-техническом обслуживании», — подтвердили в комитете.

И добавили, что кроме этого ежемесячно организуются и проводятся тренировки по действиям дежурных смен центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС, основного пункта управления РАСЦО и операторов связи. Сирены при этом не включаются.

Как сообщили в Городском мониторингом центре, система должна информировать горожан об опасностях, «возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и техногенного характера». «Главная цель комплексной проверки готовности РАСЦО — оценка ее готовности к централизованному оповещению всего населения Санкт-Петербурга при чрезвычайных ситуациях. При этом основное внимание уделяется действиям дежурных смен, работоспособности и техническому состоянию всего комплекса оборудования, каналов и сетей связи, используемых в составе РАСЦО», — добавили в комитете.

Сирены действительно лишь вершина айсберга. Из положения о системах оповещения населения Петербурга можно узнать, что весь комплекс систем оповещения города состоит из подсистем управления и каналов связи, подсистемы речевого оповещения на базе сетей радиовещания (в 2016 году на 2,2 млн квартир в Петербурге функционировали 1,3 млн радиоточек) и телевизионных станций, а также автоматизированных подсистем оповещения по телефонным линиям. Используются и каналы передачи данных сетей сотовой связи.

В регламенте говорится, что эти системы оповещения могут быть задействованы как в мирное, так и в военное время. А распоряжение об их запуске отдается губернатором Петербурга. Разрабатывают и записывают речовки для оповещения в комитете по информатизации и связи, а хранят их в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Петербургу. Опубликован и порядок использования системы. В случае необходимости запуска дежурный центра управления в кризисных ситуациях докладывает об этом начальнику петербургского ГУ МЧС и сообщает ему проект текста необходимого речевого сообщения для оповещения населения.

Начальник городского МЧС докладывает губернатору, утверждается текст речевого сообщения для передачи. После этого глава ГУ МЧС дает команду на запуск системы дежурному, а он уже передает эту команду ответственным на местах. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации запускают сирены для подачи предупредительного сигнала «Внимание всем!». По этому сигналу все обязаны включить телевизоры и радиоприемники. Текст послания длительностью не более пяти минут передается с прерыванием программ вещания. Допускается трехкратное повторение.

Эффективность системы, после очередных испытаний, вызвала у петербуржцев вопросы. В комментариях читатели «Фонтанки» часто пишут, что не слышали сирен. «Иду по Невскому с группой детей-туристов. Жуть, конечно», — написала читательница «Фонтанки» Людмила. «И на улице орёт, и по телевизору. Жуть», — ответила Татьяна. Петербурженка Екатерина отметила, что раньше звук другой был, а теперь «давит». Многие отметили, что на шумных проспектах из-за гула автобусов и машин слов объявления не различить. Другие почти ничего не услышали из-за стеклопакетов. Предполагается, что для этого и проводятся проверки. В Городском мониторинговом центре сообщили, что «результаты комплексной проверки позволят в дальнейшем более эффективно определить основные направления развития и совершенствования системы централизованного оповещения населения». Замечания и предложения по проведению желающим предложили отправить через форму обратной связи на сайте Городского мониторингового центра www.spb112.ru или по телефону 004.