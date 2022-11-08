Сирены в Петербурге больше всего испугались те, кто под нее проснулся

В Петербурге прошла первая за год полноценная проверка систем оповещения. «Фонтанка» о ней предупреждала 8 ноября и ранее. Однако тех, кто перепугался с утра, было достаточно. В основном встревожились те, кто проснулся под громкие звуки сирены. В соцсетях даже выразили желание «сломать лицо шутнику».
В целом проверка прошла штатно. Дважды диктор объявил, что все это понарошку, а после его слов начало выть, как в фильме «Сайлент Хилл».
«Иду по Невскому с группой детей туристов. Жуть, конечно», — написала читательница «Фонтанки» Людмила. «И на улице орёт, и по телевизору. Жуть», — ответила Татьяна. Петербурженка Екатерина отметила, что раньше звук другой был, а теперь «давит». Многие отметили, что на шумных проспектах из-за гула автобусов и машин слов объявления не различить. Другие почти ничего не услышали из-за стеклопакетов.