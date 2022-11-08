Сирены в Петербурге больше всего испугались те, кто под нее проснулся

В Петербурге прошла первая за год полноценная проверка систем оповещения. «Фонтанка» о ней предупреждала 8 ноября и ранее. Однако тех, кто перепугался с утра, было достаточно. В основном встревожились те, кто проснулся под громкие звуки сирены. В соцсетях даже выразили желание «сломать лицо шутнику».



В целом проверка прошла штатно. Дважды диктор объявил, что все это понарошку, а после его слов начало выть, как в фильме «Сайлент Хилл».

