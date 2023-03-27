Источник сирены, напугавшей жителей Адмиралтейского района, найден. В Смольном о нем не знали

Администрация Адмиралтейского района ответила на запрос «Фонтанки» о причинах включения сирены, перепугавшей жителей 12-й Красноармейской улицы 23 марта. В ответе, поступившем в редакцию 27 марта, говорится, что сирена сработала в нежилом здании по адресу: дом 18-20 литера А по 11-й Красноармейской.

«В результате нарушения правил эксплуатации оборудования системы оповещения объекта, произошло самопроизвольное срабатывание, – сообщили в администрации. – По итогам проверки, администрацией направлен обращения в правоохранительные органы».



В комитете по информатизации и связи, в свою очередь, отметили, что указанный адрес не входит в курируемую ведомством систему оповещения РАСЦО.

Исторически на 11-й Красноармейской располагался комплекс зданий хлебозавода «Красный пекарь», который работал в блокаду. В 2014 году четырехэтажное промышленное здание, построенное в 1913 году по проекту архитектора Федора Лидваля и также известное как доходный дом Зефтигена, решено было реконструировать под бизнес-центр. В настоящее время офисы в нем сдаются в аренду. Другим историческим корпусам, в которых, в частности, была разработана рецептура блокадного хлеба, повезло меньше — они были снесены.



Как ранее сообщала «Фонтанка», звуки сирены, раздавшиеся в седьмом часу утра 23 марта, заставили некоторых жителей 12-й Красноармейской не только выйти из дома в поисках убежища в подвале, но и добежать до ближайшей станции метро. При этом в комитете по информатизации и связи «Фонтанке» сообщили, что утром 23 марта «задействование комплексов технических средств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга в районе 12-й Красноармейской улицы Адмиралтейского района Санкт-Петербурга не осуществлялось».

