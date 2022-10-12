В Петербурге муниципалитет провел занятие по гражданской обороне. Обсуждали Крымский мост и возможность взрывов на АЭС

Фото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Учения по гражданской обороне проводят в муниципалитетах регулярно. Как спастись во время пожара и что делать, если вдруг попали в аварию… Обо всем этом нам говорили еще в школе, но время вносит свои коррективы во все. Корреспондент «Фонтанки» побывала на актуальном занятии про техногенные катастрофы в МО «Коломна». Прошло оно не совсем обычно.



Фото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Добрый вечер, добрососеди! Занятие курса по гражданской обороне состоится 12 октября в 13:00 по адресу: Крюков канал, дом 11. Желающие — пишите в личку (администрация интересуется, сколько людей придет)», — объявление с таким текстом появилось в одном из чатов жителей округа Коломна в Telegram. По указанному адресу находятся муниципальный совет и местная администрация МО. Туда я и отправилась, предварительно записавшись на занятие через автора сообщения.



Муниципалитет встретил плакатом «Экстремизм возврат к фашизму» и пустыми коридорами. Немного побродив внутри, заглядываю в случайный кабинет.

— Я на занятие по гражданской оборо…

Неулыбчивая женщина молча показывает направление рукой. В другом конце коридора меня подхватывает другая дама, уже куда более воодушевленная.

— Вы на занятие, да? Ой, а больше-то никто не пришел.

Прохожу в небольшой кабинет. Внутри стоят школьные парты, на стенах — плакаты на тему оказания первой медицинской помощи и поведения во время катастроф. Лектор, Игорь Альбертович Вахмянин, уже ожидает. По его словам, полтора года назад уволился из армии, а сейчас является председателем РОО «Центр безопасности жизнедеятельности». В качестве приветствия он показывает свою фотографию с министром обороны Сергеем Шойгу, главой думского комитета по обороне Андреем Картаполовым и губернатором Петербурга Александром Бегловым. Солидно. Усевшись, как отличница, за первую парту, первым делом узнаю, не связано ли мероприятие с происходящим на Украине.



— И в прошлом году проходили, и в этом. Администрация обязана проводить занятия с неработающим населением. Есть график, время. Всего восемь тем.

По словам Вахмянина, активнее всего на такие занятия ходят женщины пенсионного возраста. В прошлую среду вот говорили про то, как нужно вести себя при военных угрозах. Пришло больше десяти человек. По меркам занятий по гражданской обороне — аншлаг. Даже стулья пришлось дополнительные приносить.

Сегодняшняя тема — действия населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. На экране включают снятый лет 15 назад фильм про радиационные и гидродинамические аварии, взрывы, ДТП и пожары. Рекомендации как на уроках ОБЖ: не ездить во время пожара в лифтах и т.д.



После просмотра фильма лектор посетовал на русское авось и на то, что больше 90% катастроф техногенного характера происходят из-за человеческого фактора.

— Сейчас препараты какие-то с йодом закупают… — аккуратно вставляю я после его комментария про аварии на АЭС (текст о закупках йодида калия в ближайшее время выйдет на «Фонтанке». — Прим. ред.).

— Закупки связаны с чем… С тем, что постоянно обстреливают Запорожскую АЭС, три снаряда были выпущены по Курской электростанции. Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе. Если там что-то произойдет, то всей Европе достанется, это точно.



Я призадумалась. Вахмянин вещал дальше.

— У меня спрашивают: по какому району Петербурга в первую очередь будут наносить удары, если начнется война. Я говорю: в первую очередь грамотные люди будут [бить] по Сосновому Бору. Так бабахнет, что ничего живого в области не останется.

Видимо, увидев мое лицо, лектор обнадежил: есть, мол, есть у нас бомбоубежища с необходимыми запасами еды. Адрес узнать проще простого. Звонишь в МЧС, называешь адрес, там-то тебе ближайшее к дому бомбоубежище и подскажут.



— А это не засекречено?

— Нет, открыто. Какой засекречено? Люди должны знать, куда идти.

Еще минут пять Игорь Альбертович уделил взрыву на Крымском мосту. «Сработали неплохо», — уверенно сказал он и добавил, что сейчас безопасность будет еще выше. За безопасность моста теперь отвечает ФСБ.

После лекции я поспешила применить полученные знания на практике. Вопрос про убежища, как выяснилось, был не по адресу. Как объяснили «Фонтанке», информацию о местах укрытия населения можно получить не в МЧС, а в соответствующем органе исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченном на решение задач в области ГО и защиты населения, или в органах местного самоуправления.



В районной администрации подсказать адрес бомбоубежища беспокойному жителю в лице корреспондента «Фонтанки» отказались. Посоветовали не паниковать за зря, а в случае необходимости просто прятаться под канализационный люк: «Кто вам учения проводил? Такие специалисты, которые не знают, как спасаться? В советское время нас так учили: открываете люк и залезли. И всё».

Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»