«Фонтанка» показывает, как выглядит бомбоубежище изнутри

«Фонтанка» спустилась в подземелье университета Мечникова. Больничный комплекс был построен в начале прошлого века, под зданиями сохранилась система убежищ. Помещения разделены гермодверями и оборудованы системой очистки воздуха. Сейчас они стали складом отслуживших вещей и скорее напоминают заброшенные лаборатории для опытов с клетками, колбами неизвестного предназначения и инвалидной коляской. В случае опасности спрятаться здесь можно, но не продержаться.
Наш проводник видел и благоустроенные бомбоубежища, мы бы сами хотели там побывать (но не посидеть). На то нужна воля Смольного, «Фонтанка» готова показать, что есть в городе действительно безопасные укрытия.