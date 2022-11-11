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    «Фонтанка» показывает, как выглядит бомбоубежище изнутри

    1970
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    «Фонтанка» спустилась в подземелье университета Мечникова. Больничный комплекс был построен в начале прошлого века, под зданиями сохранилась система убежищ. Помещения разделены гермодверями и оборудованы системой очистки воздуха. Сейчас они стали складом отслуживших вещей и скорее напоминают заброшенные лаборатории для опытов с клетками, колбами неизвестного предназначения и инвалидной коляской. В случае опасности спрятаться здесь можно, но не продержаться.

    Наш проводник видел и благоустроенные бомбоубежища, мы бы сами хотели там побывать (но не посидеть). На то нужна воля Смольного, «Фонтанка» готова показать, что есть в городе действительно безопасные укрытия.

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