Обложка дома и не только. Какую роль играют фасады новостроек и какие они сегодня

Внешний вид новостроек наравне с планировками, благоустройством и инфраструктурой тоже становится элементом конкурентной борьбы застройщиков. По оформлению фасадов проекты выделятся на фоне других, становятся узнаваемыми на рынке, заявляют о своем классе.



Фото: freepik.com Поделиться Поделиться





Помимо внешней красоты фасады выполняют еще и другие функции, так что от качества их материалов и монтажа зависит многое, в том числе и срок эксплуатации.

Сто «одежек»

— Сейчас на рынке многоквартирных домов используют две основные технологии отделки фасадов: навесные вентилируемые фасады (НВФ) и системы фасадные теплоизоляционные композитные (СФТК), — пояснил Владимир Павлов, руководитель службы технического заказчика филиала ГК « А101 » в Санкт-Петербурге.



— По первой технологии отделочные слои крепятся непосредственно к фасадной стене с помощью каркаса из профилей, — пояснил он. — При этом между стеной и облицовочным слоем создается зазор, который повышает энергоэффективность и шумоизоляцию, а также увеличивает естественное проветривание. При необходимости его можно заполнить утеплителем. Вторую технологию отличает создание многослойного утепленного «пирога» из клеевой основы, грунтовки, армирования, штукатурки и, возможно, покраски. Материалы наносят в строгой последовательности. В качестве облицовки в обеих технологиях может применяться клинкерная плитка.



На рынке также достаточно популярна технология многослойных сэндвич-панелей, но она применяется в основном в быстровозводимых каркасных зданиях, отметил эксперт.

— Чаще всего в массовом сегменте, комфорт- и бизнес-классе встречаются так называемые вентилируемые фасады, — рассказал Алексей Пятненков, и. о. вице-президента блока управления проектами GloraX. — На несущую стену или монолитные перекрытия крепится специальный каркас, а сам фасад состоит из четырех элементов: крепежной системы, утеплителя, мембраны и внешней облицовки. Между облицовкой, утеплителем и мембраной остается воздушная прослойка, поэтому фасады и называются вентилируемыми. Встречается технология и мокрого фасада, где утеплитель крепится сразу к внешней стене, после чего монтируется армирующий слой из сетки с мелкой ячейкой и клея, затем стену оштукатуривают машинным способом.



— На рынке — многообразие фасадов: из облицовочного кирпича, «мокрый», вентилируемый и витражное остекление, — добавил директор службы заказчика ГК «Полис» Дмитрий Шергин. — Мы чаще всего комбинируем несколько приемов, чтобы сделать фасад архитектурно выразительным. Если говорить о наиболее актуальных фасадах, то тут нет однозначного ответа. Все технологии хороши, если они правильно применяются и в работе используются качественные материалы.



Кирпич сам по себе является фактурным материалом, устойчивым к внешним воздействиям и хорошо сохраняющим свои характеристики — особенно по сравнению со штукатуркой. Как уточнил Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург», именно поэтому из кирпича можно создавать интересные прочные фасады. Кладка постепенно усложняется, используются разнообразные сочетания текстур, цветов. Также кирпич всё чаще используют для оформления мест общего пользования, лифтовых холлов, парадных.



Как отметила Мария Кокшарова, главный инженер проекта архитектурного бюро Setl Group, в домах высокого ценового сегмента для фасадов применяют натуральный камень, фибробетон и не так давно вошедший в моду клинкерный кирпич или клинкерную плитку, имитирующую кирпичную кладку. Например, в элитном проекте Imperial Club от Setl Group фасады будут из дорогих отделочных материалов — натурального камня белого тона, клинкерного кирпича и элементов под латунь на вантовых «парящих» балконах.

— Также крупноформатный керамогранит в разных вариациях широко применяется для фасадных решений, — продолжила она. — Так, в ЖК «Город Звезд» на правом берегу Невы в оформлении фасадов застройщик использует керамогранит природных оттенков: белого, серого и охристого. Другой пример — фактурный керамогранит молочно-белого, графитового и медового тонов выбран для наружной отделки малоэтажного жилого комплекса Univer City. Для петербургского климата в целом подходят керамические фасадные панели.



Перемены налицо

Материалы и технологии кардинально не меняются — застройщики работают с теми же материалами и конструкциями, что и 10–20 лет назад, считает Артем Орешко, директор по строительству ГК «Ленстройтрест». Но появляются новые решения при производстве железобетонных конструкций, модернизации панелей и улучшении их потребительских характеристик. Также расширяется ассортимент отделочных материалов для навесных фасадов.

— На развитие технологий и фасадных решений влияют тренды в градостроительстве и архитектуре, а также текущая ситуация в отрасли, — добавил Орешко. — Сегодня застройщики сосредоточены на импортозамещении строительных материалов, поиске российских аналогов, которые не уступают в качестве иностранным. Потребитель привык к определенному качеству продукта, и его важно сохранить.



Владимир Павлов отметил, что в последние годы моду на яркие цветовые решения, часто неестественные для природы или сложившейся застройки, сменил более гармоничный подход. Архитекторы стараются привлекать внимание к проектам не яркостью цветов, а сочетанием компонентов.

— Например, комбинация естественных материалов со стеклом или металлом всегда дает выигрышную перспективу, — говорит эксперт. — А спокойные оттенки, натуральные материалы и имитация природной фактуры делают внешний вид зданий более привлекательным. Важной тенденцией стали фасадные решения, ориентированные на восприятие издалека. На первый план выходит не цвет, а пропорции и свойства материалов. Окончательный отказ от типовой застройки кварталов вывел на первое место индивидуальный облик дома, уникальные авторские проекты.

— В конце 90–2000-х , в общем как и в советское время, широко была распространена типовая застройка — чаще всего это было панельное домостроение, — пояснил Алексей Пятненков. — По фасаду таких зданий можно легко определить год постройки. Дома возводились в рамках серий, которые со временем корректировались. Оформляли их чаще всего плиткой, кирпичом или облицованным пенополистиролом. Цвета были, как правило, неяркие, с течением времени плитка повреждалась, придавая зданиям обветшалый вид. В современных зданиях плитку уже не встретишь — с точки зрения дизайна она выглядит совсем устаревшей.



— Сегодня уходят в прошлое классические фасады, практически стал неактуален дешевый облицовочный кирпич, а «мокрые фасады» и керамогранит продолжают использоваться в классе массмаркет, — отметила Мария Кокшарова.

Дмитрий Шергин подчеркнул, что за последние годы изменились не сами решения, а их качество — оно выросло в разы. Появились разнообразные виды керамогранита и рваного камня, которые очень эффектно смотрятся в архитектуре.

— За последние 10 лет стали применяться более смелые, интересные, креативные архитектурные решения, расширилась палитра цветов, — уточнил Дмитрий Ефремов. — Набирают популярность навесные системы, штукатурные фасады, постепенно растет площадь остекления, увеличиваются оконные проемы, не теряет свой актуальности кирпично-монолитная технология. Она позволяет возводить устойчивые высотные дома с надежными монолитными каркасами, гибкой квартирографией и интересной архитектурой. Есть и еще один важный плюс. Всем известно, что Петербурге слабый грунт, сложные, нестабильные геологические разломы. Поэтому здесь кирпично-монолитная технология оптимальна — конструкции без швов, стыков и соединений наиболее устойчивы.



Красота снаружи

Новые архитектурные требования и повышенное внимание к энергоэффективным свойствам зданий задали тренд на вентилируемые фасады. По словам Алексея Пятненкова, эта технология позволяет не только повысить тепло- и звукоизоляцию, но и оформлять фасад различными материалами снаружи: клинкерный кирпич, композитные панели, различные вставки и даже стекло.

Если здание возводится в историческом центре города, то его соответствию уже сложившемуся ансамблю уделяют особое внимание. Как подчеркнул Дмитрий Ефремов, здесь архитектурный замысел нужно реализовать наиболее аккуратно, с учетом особенностей локации. В спальных районах, как показывает практика, могут воплотить достаточно смелые, яркие архитектурные решения, и влияние окружающей застройки на новый проект незначительно.

— Наиболее целостными, как правило, смотрятся проекты комплексного освоения территорий, когда один застройщик в рамках общей концепции застраивает весь квартал или целый район, — уточнил он. — В этом случае возможно заранее продумать зонирование жилой застройки, гармонично сочетать фасадные решения и высотность зданий. Современные проекты в исторической части города становятся неотъемлемой частью городского облика. В спальных районах также есть дома, которые построены с использованием интересных решений и сохранят свою новаторскую суть на долгие годы, также фасады из керамогранита и кирпича еще долго будут актуальны. А вот серийная жилая застройка советского периода со временем, конечно, теряет актуальность, в том числе с учетом того, что строительство зачастую шло по упрощенным технологиям.



— Можно сочетать разные технологии, например, чтобы выделить цокольную часть дома, первый этаж или какую-то важную часть здания, — говорит Владимир Павлов. — В качестве отделочного слоя актуальны фиброцементная панель (легкий бетон с синтетическим волокном и керамическим слоем), металлокомпозитные панели («сэндвич» из полимерного материала, заключенного между двумя металлическими листами) и штукатурка.

Артем Орешко отметил архитектурный бетон, который по долговечности не уступает обычному бетону, при этом более пластичен, что позволяет его использовать не только во внешнем оформлении зданий, но и в качестве малых архитектурных форм, например. С точки зрения технологии работ его можно производить непосредственно на месте или привозить готовую продукцию с завода.

— В отделке навесных фасадов можно встретить и рельефные панели, они смотрятся достаточно интересно и благородно, — продолжил он. — Думаю, что тренд на использование декоративных вставок в отделке фасадов будет нарастать.Также застройщики стали активнее миксовать способы декорирования фасадов. Так, в нашем проекте «Окла» мы чередуем штукатурный и навесной фасады. Причем в рамках одного дома в фасадах могут применяться различные решения — например, керамическая плитка на первых этажах, со второго по пятый — металлические вставки и т. п.



В кварталах ГК «Ленстройтрест» во внешнем облике домов чаще всего используют штукатурно-декоративный фасад, покрашенный в разные цвета. На фасадах некоторых домов делают вставки из клинкерной плитки на первом этаже и выше. По словам Орешко, это довольно дорогостоящая, мелкоформатная и трудозатратная технология, требующая именно ручного труда. По ней работать сложнее, чем с тем же керамогранитом.

В квартале «Окла» в Приморском районе застройщик собирается применять фасадные кассеты — металлические конструкции, которые отличаются четкой геометрией. В отличие от керамогранита, фасадная кассета крепится жестко на саморез или заклепку к фасаду, что дает целостность облицовки. Разнообразные формы, размеры и цвета материала позволяют делать навесные фасады на объектах любых архитектурных форм. За счет кассет здания приобретают эффектный и выразительный внешний вид. Что важно, производятся эти элементы в России.



Тонкости монтажа

Фасад должен иметь высокие показатели тепло- и звукоизоляции, быть долговечным и легко очищаться. По словам Алексея Пятненкова, технология должна позволять производить монтаж при любых внешних условиях — при отрицательных температурах и осадках, а также легко ремонтироваться при необходимости.

— В современных реалиях не менее важна и возможность разнообразного наружного оформления, и сегодня именно технология вентилируемого фасада отвечает всем этим требованиям, — подчеркнул он.

— Наружная отделка дома является одним из ключевых этапов строительства, — добавила Мария Кокшарова. — Современный фасад должен привлекать внимание внешним видом и гармонично вписываться в окружающую застройку. Кроме того, он должен быть легким и быстро монтироваться, а при эксплуатации здания — быть устойчивым к погодным условиям, долговечным и безопасным для жильцов.



— На мой взгляд, основное качество фасада жилого дома — долговечность, — отметил Владимир Павлов. — Под этим термином я понимаю длительное сохранение как эстетического внешнего вида, так и технических характеристик, целостность конструкций и отсутствие необходимости ремонта.

Неверные шаги

Нарушение целостности фасада может повлечь любое отклонение от технологии работы. Например, как рассказал Владимир Павлов, одна из самых распространенных и серьезных ошибок — намокание утеплителя. Это может нарушить целостность в слое штукатурки, изменить цвет и ухудшить теплоизоляцию.

— В монтаже вентилируемых фасадов частой ошибкой является неправильный выбор подсистемы, например, недостаточная глубина кронштейнов и отсутствие необходимого зазора для вентиляции, — продолжил он. — В результате можно нарушить целостность всей конструкции. На рынке известны и случаи, когда отказ от использования прокладок при монтаже кронштейнов вызывал их быструю коррозию, что может даже стать причиной обрушения фасада.



— Любой материал для оформления фасада требует ухода после ввода новостройки в эксплуатацию, — добавил Артем Орешко. — Если мы говорим, например, о штукатурке, то со временем ее цвет станет более тусклым и его нужно будет заново «оживить», а навесной вентилируемый фасад может потребовать реставрации и замены плитки в каких-то местах. Также важно соблюдать технологию оформления фасадов. Если будут допущены ошибки, то и штукатурка, и тот же навесной вентилируемый фасад потребуют замены.



Навесные вентилируемые фасады обладают множеством преимуществ, но их легко можно свести на нет, если нарушить технологию монтажа или неправильно подобрать материалы. Как подчеркнул Алексей Пятненков, вентилируемый фасад — это сложная инженерная система, каждый из компонентов которой решает свою задачу. Облицовочный материал защищает систему от внешнего воздействия и придает ей привлекательный вид; теплоизоляция, монтируемая на стену, улучшает теплотехнические и звукоизоляционные характеристики ограждающей конструкции; гидроветрозащитная мембрана защищает теплоизоляцию от намокания и выветривания, а вентиляционный зазор — удаляет конденсат с обратной стороны облицовки и утеплителя. Подконструкция же распределяет нагрузку от фасадной системы по поверхности несущей стены.



— Очевидно, что неправильный подбор любого из этих компонентов, использование несочетаемых материалов или ошибки монтажа могут нарушить функционирование всей системы, — пояснил эксперт. — Часто допускаются ошибки при выборе кронштейнов, на которые крепится система, или некачественно закрепляются плитки — в итоге это может привести к обрушению фасада, выпадению отдельных элементов. Неправильный монтаж внешних блоков нарушает дизайн проекта с последующим зрительным искажением, снижением срока службы.

— Ошибки и небрежность в работе как раз и приводят к проблемам. Мы на своих проектах тщательно отслеживаем все технологические процессы, чтобы исключить подобные риски, — подытожил Дмитрий Шергин.

Фасад для Петербурга

Фасадные решения в Санкт-Петербурге требуют особого внимания из-за особенностей климата. По словам Владимира Павлова, нужно тщательно отбирать материалы и метод монтажа, а также время года, в которое этот монтаж производить.



— Конечно, нужно следить за четким выполнением всех рекомендаций и технологических карт производителей. Это актуально для любого региона, но в Петербурге и Ленобласти в особенности, — говорит он. — Еще одним немаловажным фактором является тщательное обслуживание фасадов уже в период эксплуатации здания — более частая мойка фасадов, удаление мха и локальный ремонт.



Климат в Санкт-Петербурге относится к умеренному, здесь частая смена погоды, но в целом Алексей Пятненков не считает, что есть какие-то серьезные особенности для специального подхода к фасадному конструктиву. Современные материалы выдерживают и гораздо большую температурную и ветровую нагрузку, чем в Петербурге.

— Однако в силу того, что проекты GloraX всегда архитектурно индивидуальны, мы делаем индивидуальную модель расчета ветрового воздействия для дома, — рассказал Алексей Пятненков. — Этот расчет для нас влияет на экономику проекта, от этого подбирается толщина профиля опорных материалов. У нас есть комплексы на намывных территориях Василеостровского района — это ЖК Golden Сity, строящиеся GloraX Premium Василеостровский и GloraX Василеостровский. В квартирах здесь большие окна и требуются специальные расчеты, чтобы верно подобрать профиль и толщину остекления. При 3D расчете моделируются окружающая застройка, наш объект и по точкам каждого конкретного квадратного метра рассчитывается максимальное давление. Это позволяет нам сделать точный подбор материала.



Мария Кокшарова же считает, что для фасадов петербургских зданий важно выбирать материалы с высокой степенью климатической устойчивости. Например, активно применяется гидрофобизирующая пропитка для кирпича, бетона и штукатурки. Стены, обработанные такой пропиткой, «дышат» — это создает комфортные условия в доме.