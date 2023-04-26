Доля ипотеки снова выросла. А средний ежемесячный платеж снизился — теперь только 35 % от зарплаты

Доля ипотечных продаж в марте, после некоторого снижения в январе — феврале, вернулась на рекордный уровень — 89 % . Эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» связывают этот рост с постепенным уходом субсидированных программ, снижением долговой нагрузки и ростом спроса на специальные ипотечные продукты.

По данным экспертов, в первом квартале 2023 года спрос поддержали специальные программы от застройщиков, снижающие размер ипотечного платежа на период до сдачи дома. На них приходится 63 % всех ипотечных сделок. При этом 40 % в ипотечных сделках заняла «траншевая ипотека» — это максимальное значение за всю историю программы.



В целом, эксперты отмечают тренд на снижение долговой нагрузки на ипотечных заемщиков. В 2021 году средний ежемесячный платеж по ипотеке составлял 42 % от средней зарплаты, а в 2022 году это уже 35 % .



С начала 2023 года планомерно снижается спрос на субсидированные ипотечные программы. Если ранее они достигали доли в половину ипотечных сделок, то в феврале показатель составил 17 % , а в марте — только 7 % . При этом средняя сумма кредита по итогам первого квартала уменьшилась на 6 % по сравнению с прошлым годом и составила 6,3 млн рублей. Средняя ставка выросла на 2,2 п.п. и зафиксировалась на уровне 4,21 % , средний срок кредита увеличился на 2 месяца и достиг 26,5 года.

