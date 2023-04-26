Доля ипотеки снова выросла. А средний ежемесячный платеж снизился — теперь только 35 % от зарплаты

Доля ипотечных продаж в марте, после некоторого снижения в январе — феврале, вернулась на рекордный уровень —
По данным экспертов, в первом квартале 2023 года спрос поддержали специальные программы от застройщиков, снижающие размер ипотечного платежа на период до сдачи дома. На них приходится
В целом, эксперты отмечают тренд на снижение долговой нагрузки на ипотечных заемщиков. В 2021 году средний ежемесячный платеж по ипотеке составлял
С начала 2023 года планомерно снижается спрос на субсидированные ипотечные программы. Если ранее они достигали доли в половину ипотечных сделок, то в феврале показатель составил
— Средняя сумма ипотечного кредита меняется потому, что субсидированные программы уходят, появляются альтернативные продукты без удорожания квартиры, и размер займа, соответственно, снижается, — пояснила директор по ипотеке «Петербургская Недвижимость» Юлия Мошкова. — В целом, первый квартал показал, что тенденции к снижению объема ипотечного кредитования на рынке нет.
По итогам первого квартала чаще всего квартиру в ипотеку приобретали семейные пары, где основной заемщик — женщины в возрасте около 37 лет, с первым взносом около 1,7 млн рублей и ежемесячным платежом 35 тыс. рублей. Средняя площадь покупки составила порядка 40 кв. м.