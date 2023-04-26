    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, вос

    753мм

    26%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.55eur90.03

    Доля ипотеки снова выросла. А средний ежемесячный платеж снизился — теперь только 35 % от зарплаты

    643
    1 комментарий

    Доля ипотечных продаж в марте, после некоторого снижения в январе — феврале, вернулась на рекордный уровень — 89 %. Эксперты Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» связывают этот рост с постепенным уходом субсидированных программ, снижением долговой нагрузки и ростом спроса на специальные ипотечные продукты.

    По данным экспертов, в первом квартале 2023 года спрос поддержали специальные программы от застройщиков, снижающие размер ипотечного платежа на период до сдачи дома. На них приходится 63 % всех ипотечных сделок. При этом 40 % в ипотечных сделках заняла «траншевая ипотека» — это максимальное значение за всю историю программы.

    В целом, эксперты отмечают тренд на снижение долговой нагрузки на ипотечных заемщиков. В 2021 году средний ежемесячный платеж по ипотеке составлял 42 % от средней зарплаты, а в 2022 году это уже 35 %.

    С начала 2023 года планомерно снижается спрос на субсидированные ипотечные программы. Если ранее они достигали доли в половину ипотечных сделок, то в феврале показатель составил 17 %, а в марте — только 7 %. При этом средняя сумма кредита по итогам первого квартала уменьшилась на 6 % по сравнению с прошлым годом и составила 6,3 млн рублей. Средняя ставка выросла на 2,2 п.п. и зафиксировалась на уровне 4,21 %, средний срок кредита увеличился на 2 месяца и достиг 26,5 года.

    — Средняя сумма ипотечного кредита меняется потому, что субсидированные программы уходят, появляются альтернативные продукты без удорожания квартиры, и размер займа, соответственно, снижается, — пояснила директор по ипотеке «Петербургская Недвижимость» Юлия Мошкова. — В целом, первый квартал показал, что тенденции к снижению объема ипотечного кредитования на рынке нет.

    По итогам первого квартала чаще всего квартиру в ипотеку приобретали семейные пары, где основной заемщик — женщины в возрасте около 37 лет, с первым взносом около 1,7 млн рублей и ежемесячным платежом 35 тыс. рублей. Средняя площадь покупки составила порядка 40 кв. м.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close