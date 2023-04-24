Человек, которого спасло искусство. В Петербурге открылась выставка самобытного художника

В галерее «Рабочий стол» на Пушкинской, 10, открылась выставка самобытного художника Александра Челлака «Реальности капитана Чака» — человека, который начал рисовать, попав в психоневрологический диспансер. Искусство буквально его спасло. На экспозиции, организованной совместно с отделом инклюзивных программ Русского музея, представлены квазиисторические произведения из серий «О жизни Ивана Грозного» и «История государства Российского».
Александр Челлак — мужчина далеко за пятьдесят, высокий, в костюме. Каждый день по будням он встаёт очень рано, чтобы успеть примерно к 9 утра приехать из дальнего пригорода в Петербург, в психоневрологический диспансер при больнице
Капитан Чак, как известно, герой фильма «Планета 51», астронавт из НАСА, приземлившийся на чужую, незнакомую планету. В нашем же случае капитан Чак — это alter ego самого Челлака, его герой и одновременно он сам, создавший свой собственный мир.
Искусствовед Александр Недера, который вместе с Верой Светловой руководит «Студией
«Для Челлака искусство — это якорь, который держит на плаву, — говорит Александр Недера. — И он очень ценит себя как художника». Искусствовед отмечает интересную одномерную пластику Челлака, сочетание цвета и содержания его сложных работ.
Для самого художника главное — «создать проект будущего, представить мир».
«Я прежде всего думаю, как завершить начатое, работаю каждый день», — улыбается Челлак.
Его альтернативные миры не ограничиваются инопланетянами, странными существами, неведомыми пирамидами или Атлантидой — всё это Александр создаёт сам, а вот в соавторстве или при поддержке искусствоведа Недеры Челлак придумал «альтернативную историю» царя Ивана Грозного. Александр Недера задает тему, а Александр Челлак её воплощает. Так родилась серия про Ивана Грозного и его сына, навеянная знаменитой работой митьков, на которой добродушные люди в тельняшках приносят царю младенца. На полотнах Челлака Иван Грозный играет с сыном в шахматы, запускает воздушного змея. Сам Иван Васильевич на одном из полотен изображен наблюдающим в подзорную трубу войну инопланетян и ангелов.
Следующей большой исторической работой стала серия на обоях — Недера предложил Челлаку проиллюстрировать ряд событий, описанных Николаем Карамзиным в его «Истории государства Российского». Челлак рисовал с упоением, далеко не все эпизоды удалось разместить в выставочном зале на Пушкинской, 10. Но поскольку Александр Челлак рисовал на рулонах обоев, прямо как монах на свитках, то рулоны с рисунками тоже принесли на выставку — их Челлак бережно разворачивал на вернисаже. События для иллюстраций рекомендовал художнику Недера, а сотрудницы отдела инклюзивных программ Русского музея рассказали, что трудновато было выбирать — уж больно кровавая история, везде кого-то убивают. Но нашли всё же эпизоды и без смертоубийства.
Работы Александра Челлака выставлялись более чем на 30 выставках «Студии
Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»