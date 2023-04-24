Человек, которого спасло искусство. В Петербурге открылась выставка самобытного художника

Фото: Галина Артеменко Поделиться Поделиться





В галерее «Рабочий стол» на Пушкинской, 10, открылась выставка самобытного художника Александра Челлака «Реальности капитана Чака» — человека, который начал рисовать, попав в психоневрологический диспансер. Искусство буквально его спасло. На экспозиции, организованной совместно с отделом инклюзивных программ Русского музея, представлены квазиисторические произведения из серий «О жизни Ивана Грозного» и «История государства Российского».



Александр Челлак — мужчина далеко за пятьдесят, высокий, в костюме. Каждый день по будням он встаёт очень рано, чтобы успеть примерно к 9 утра приехать из дальнего пригорода в Петербург, в психоневрологический диспансер при больнице № 6 , где не только завтракает, обедает, получает таблетки и находится под наблюдением врачей, но и ежедневно много работает в «Студии № 6 » — рисует, создавая свой собственный мир.



Капитан Чак, как известно, герой фильма «Планета 51», астронавт из НАСА, приземлившийся на чужую, незнакомую планету. В нашем же случае капитан Чак — это alter ego самого Челлака, его герой и одновременно он сам, создавший свой собственный мир.



Искусствовед Александр Недера, который вместе с Верой Светловой руководит «Студией № 6 », рассказал, что искусство просто спасло Александра Челлака. Когда Челлак ещё не был художником, он жил в центре Петербурга, в большой квартире. После смерти родителей остался один, но некие родственники так «улучшили» жилищные условия Челлака, что тот оказался на далёкой окраине. Одинокий человек, он пришел в «Студию № 6 » и начал рисовать. Особенность художника в том, что он именно сконструировал свой собственный мир, свою Вселенную, ступив, как капитан Чак, на неизведанную планету. Вот Челлак рисует на оргалите странные миры, вот изображает «Предвестника Будущего», а мечтает о том, чтобы нарисовать картину «как "Титаник" поднимается с океанского дна».

Фото: Галина Артеменко Фото: Галина Артеменко Фото: Галина Артеменко Фото: Галина Артеменко Фото: Галина Артеменко Фото: Галина Артеменко Фото: Галина Артеменко Фото: Галина Артеменко Фото: Галина Артеменко Фото: Галина Артеменко Фото: Галина Артеменко Поделиться Поделиться





«Для Челлака искусство — это якорь, который держит на плаву, — говорит Александр Недера. — И он очень ценит себя как художника». Искусствовед отмечает интересную одномерную пластику Челлака, сочетание цвета и содержания его сложных работ.



Для самого художника главное — «создать проект будущего, представить мир».

«Я прежде всего думаю, как завершить начатое, работаю каждый день», — улыбается Челлак.

Его альтернативные миры не ограничиваются инопланетянами, странными существами, неведомыми пирамидами или Атлантидой — всё это Александр создаёт сам, а вот в соавторстве или при поддержке искусствоведа Недеры Челлак придумал «альтернативную историю» царя Ивана Грозного. Александр Недера задает тему, а Александр Челлак её воплощает. Так родилась серия про Ивана Грозного и его сына, навеянная знаменитой работой митьков, на которой добродушные люди в тельняшках приносят царю младенца. На полотнах Челлака Иван Грозный играет с сыном в шахматы, запускает воздушного змея. Сам Иван Васильевич на одном из полотен изображен наблюдающим в подзорную трубу войну инопланетян и ангелов.



Следующей большой исторической работой стала серия на обоях — Недера предложил Челлаку проиллюстрировать ряд событий, описанных Николаем Карамзиным в его «Истории государства Российского». Челлак рисовал с упоением, далеко не все эпизоды удалось разместить в выставочном зале на Пушкинской, 10. Но поскольку Александр Челлак рисовал на рулонах обоев, прямо как монах на свитках, то рулоны с рисунками тоже принесли на выставку — их Челлак бережно разворачивал на вернисаже. События для иллюстраций рекомендовал художнику Недера, а сотрудницы отдела инклюзивных программ Русского музея рассказали, что трудновато было выбирать — уж больно кровавая история, везде кого-то убивают. Но нашли всё же эпизоды и без смертоубийства.



Работы Александра Челлака выставлялись более чем на 30 выставках «Студии № 6 », у художника состоялось несколько персональных выставок, его работы хранятся в ряде частных коллекций. Выставка «Реальности капитана Чака» продлится по 21 мая 2023 года .

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»

