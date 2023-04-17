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    18 мая — круглый стол «Каким должен быть дом для семьи»

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    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Какая доля ваших покупателей приходится на семьи с детьми? Какие квартиры они покупают? Есть ли примеры расширения жилищных условий внутри одного ЖК при увеличении семьи?
    • Вырос ли спрос на квартиры большего метража с расширением условий семейной ипотеки?
    • Какой должна быть квартирография семейного ЖК? Можно ли оборудовать студию под жизнь семьи?
    • Какими должны быть планировки в семейных ЖК?
    • Какие места общего пользования должны быть в семейном ЖК: колясочные, центры добрососедства и т.п.?
    • Как организовано дворовое пространство в семейных ЖК? Какие зоны должны в нем быть выделены? Без чего не обойтись?
    • Какая инфраструктура еще нужна семьям с детьми? Готовы ли люди выбирать жилье, исходя из наличия садика и школы рядом? Востребованы ли в ЖК частные сады, детские центры, медицинские учреждения?
    • Анти-семейный ЖК.

    Семьи с детьми составляют более 60% покупателей квартир в новостройках, поэтому застройщики часто позиционируют свои проекты как «семейные жилые комплексы». Но что на самом деле включает это понятие, и что в реальности важно для семей с детьми при покупке квартиры. Удается ли девелоперам воплотить принципы семьи на практике — обсудим на круглом столе.

    Семьи с детьми составляют более 60% покупателей квартир в новостройках, поэтому застройщики часто позиционируют свои проекты как «семейные жилые комплексы». Но что на самом деле включает это понятие, и что в реальности важно для семей с детьми при покупке квартиры. Удается ли девелоперам воплотить принципы семьи на практике — обсудим на круглом столе.

    К участию в круглом столе приглашаются застройщики, проектировщики, психологи, производители и поставщики МАФ и оборудования, руководители детских центров, частных школ и детских садов, медицинских клиник.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 18 мая 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Надежда Долгополова, nd@fontanka.ru, + 7 (981) 749–48–63

    План мероприятий

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