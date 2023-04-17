Семьи с детьми составляют более 60% покупателей квартир в новостройках, поэтому застройщики часто позиционируют свои проекты как «семейные жилые комплексы». Но что на самом деле включает это понятие, и что в реальности важно для семей с детьми при покупке квартиры. Удается ли девелоперам воплотить принципы семьи на практике — обсудим на круглом столе.



Семьи с детьми составляют более 60% покупателей квартир в новостройках, поэтому застройщики часто позиционируют свои проекты как «семейные жилые комплексы». Но что на самом деле включает это понятие, и что в реальности важно для семей с детьми при покупке квартиры. Удается ли девелоперам воплотить принципы семьи на практике — обсудим на круглом столе.

