Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какая доля ваших покупателей приходится на семьи с детьми? Какие квартиры они покупают? Есть ли примеры расширения жилищных условий внутри одного ЖК при увеличении семьи?
- Вырос ли спрос на квартиры большего метража с расширением условий семейной ипотеки?
- Какой должна быть квартирография семейного ЖК? Можно ли оборудовать студию под жизнь семьи?
- Какими должны быть планировки в семейных ЖК?
- Какие места общего пользования должны быть в семейном ЖК: колясочные, центры добрососедства и т.п.?
- Как организовано дворовое пространство в семейных ЖК? Какие зоны должны в нем быть выделены? Без чего не обойтись?
- Какая инфраструктура еще нужна семьям с детьми? Готовы ли люди выбирать жилье, исходя из наличия садика и школы рядом? Востребованы ли в ЖК частные сады, детские центры, медицинские учреждения?
- Анти-семейный ЖК.
Семьи с детьми составляют более 60% покупателей квартир в новостройках, поэтому застройщики часто позиционируют свои проекты как «семейные жилые комплексы». Но что на самом деле включает это понятие, и что в реальности важно для семей с детьми при покупке квартиры. Удается ли девелоперам воплотить принципы семьи на практике — обсудим на круглом столе.
Семьи с детьми составляют более 60% покупателей квартир в новостройках, поэтому застройщики часто позиционируют свои проекты как «семейные жилые комплексы». Но что на самом деле включает это понятие, и что в реальности важно для семей с детьми при покупке квартиры. Удается ли девелоперам воплотить принципы семьи на практике — обсудим на круглом столе.
К участию в круглом столе приглашаются застройщики, проектировщики, психологи, производители и поставщики МАФ и оборудования, руководители детских центров, частных школ и детских садов, медицинских клиник.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 18 мая 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Надежда Долгополова, nd@fontanka.ru, + 7 (981) 749–48–63