15 лучших телесериалов апреля: от «Хороших матерей» до «Цитадели» — выбор «Фонтанки»

Фото: кадр из сериала «Удивительная миссис Мейзел» / «The Marvelous Mrs. Maisel» реж. Эми Шерман-Палладино, Дэниэл Палладино, Скотт Эллис, 2023 г. Поделиться Поделиться





В этом месяце нас ждут грандиозный телесериал «Цитадель», финал «Удивительной миссис Мейзел», лучший телесериал Berlinale’2023 — «Хорошие матери», а также отечественные премьеры — «Мёрзлая земля» со Светланой Ходченковой и «Сансара» с Павлом Деревянко. Хоть отпуск бери, чтобы успеть всё посмотреть!

«Хорошие матери» / «The Good Mothers» Как жёны сдали своих мужей-мафиози

Где/когда: Hulu / Disney+ — с 5 апреля 2023

В начале апреля пройдет цифровая премьера лучшего телесериала по итогам февральского МКФ в Берлине. Итальянская драма «Хорошие матери» получила награду Berlinale Series Award и теперь появится перед зрителями во всём мире. В основе сценария — одноимённая книга в жанре нон-фикшн американского писателя и журналиста Алекса Перри. Сюжет основан на реальной истории и рассказывает о трёх женщинах, родившихся в семье итальянской мафии «Ндрангета». После пропажи одной из героинь они объединяются с местным прокурором, чтобы проникнуть в преступную организацию и разрушить её изнутри.



Автор: youtube.com / Hulu

«Сансара»

Фантастическая драма под музыку Басты

Где/когда: OkkO — с 6 апреля 2023

Отечественный онлайн-кинотеатр OkkO приготовил очередной необычный телепроект — 8-серийную фантастическую драму о кредитном менеджере, который фигурально попал в «Довод» Кристофера Нолана. После празднования собственного тридцать пятого дня рождения время для Андрея, которого играет Павел Деревянко, начинает идти в обратную сторону: каждый новый день для него — предыдущий. Чтобы вернуться в реальное течение времени, Андрею нужно найти ошибки, совершённые им в прошлом, и исправить их. Но он не понимает, как это сделать, считая, что никаких ошибок у него в прошлом не было.



Хит Басты «Сансара» стал заглавной музтемой к одноименному телесериалу, события которого развиваются в сеттинге Петербурга. Снял сериал Сергей Коротаев, знакомый по телепроекту «Мосгаз. Формула мести», а помимо Деревянко, в нём играют Кристина Асмус, Ольга Сутулова, Константин Крюков и Павел Чинарёв.



Фото: кадр из сериала «Сансара» / реж. Сергей Коротаев / 2022г. Поделиться Поделиться





«Мёрзлая земля»

Суровый триллер со Светланой Ходченковой

Где/когда: Wink / Кинопоиск Плюс — с 7 апреля 2023

Ещё одна отечественная сериальная новинка апреля — триллер от режиссёра Оксаны Карас со Светланой Ходченковой в главной роли. После брака с абьюзером кондитерша Лариса Айдарова планирует новую жизнь и готовится выйти замуж за чуткого таксиста Максима. Но предсвадебная идиллия рушится, когда в их приморском городке находят труп девушки. Подозрение следователя падает на Максима, хотя у него есть алиби — он был дома с Ларисой. Девушка начинает своё расследование, ведь убийство оказывается не единственным — в городе орудует маньяк!



Оксана Карас сняла неплохой триллер в лучших традициях скандинавских нуарных детективов. Причём телесериал «Мёрзлая земля» основан на реальной истории таксиста-маньяка из Абакана, расследовании этого громкого дела, а также задержании и приговоре убийце-душителю. В общем, один из основных отечественных сериальных трендов — кино про маньяков — вовсю диктует моду и собирает аудиторию! В касте: Светлана Ходченкова, Антон Филипенко, Юрий Чурсин, Сабина Ахмедова, Андрей Бурковский и Максим Стоянов.



Фото: кадр из сериала «Мёрзлая земля» / реж. Оксана Карас / 2022г. Поделиться Поделиться





«За океан» / «Transatlantic» Историческая драма про спасение евреев в годы Второй мировой войны

Где/когда: Netflix — с 7 апреля 2023



Масштабная историческая драма о спасении евреев в годы Второй мировой войны выйдет в начале апреля на Netflix. Шоу вдохновлено реальными событиями и романом Джули Орринджер «Портфолио полётов», описавшей деятельность Международного комитета спасения — спецорганизации, основанной по просьбе Альберта Эйнштейна в 1933 году для помощи беженцам.

Сюжет разворачивается в 1940 году на юге оккупированной фашистами Франции — в Марселе. Двое американцев и союзники организуют хаотичную спасательную миссию, чтобы помочь художникам, писателям, преимущественно евреям, уехать из Европы в Штаты от войны. Среди тех, кого удается спасти, — Марк Шагал, Ханна Арендт, Марсель Дюшан и не только. В общей сложности эта группа отважных людей вывезла порядка 2000 человек, среди которых было много писателей и художников.



«За океан» сняла создательница «Неортодоксальной» Анна Вингер, а в главных ролях: Кори Столл, Гиллиан Джейкобс, Грегори Монтель, Кори Майкл Смит, Мориц Бляйбтрой и немецкий секс-символ Александр Фелинг.



Фото: кадр из сериала «За океан» / «Transatlantic» / реж. Стефани Шуа, Вероника Реймонд, Mia Maariel Meyer / 2023 г. Поделиться Поделиться





«Ольга»

Последний сезон комедии о женских заботах

Где/когда: ТНТ — с 10 апреля 2023

«Ольга» возвращается на телеэкраны с прощальным пятым сезоном. Напомним, что сюжет популярной комедии крутится вокруг главной героини по имени Ольга, которая воспитывает двух детей от разных браков, заботится об отце-алкоголике и пытается наладить личную жизнь. Старшая дочь Анька учится в ПТУ, думает, что она единственный адекватный член семьи и в её жизни всё будет по-другому, младший сын Тимофей, чей отец вернулся к первой семье в Азербайджан, считает, что он уже мужчина, хотя ему всего лишь 11 лет. Отец Ольги, бывший футболист, постоянно врёт, а сестра Ленка пытается жить за счёт мужчин, в основном — женатых. Вечно спасая родственников от неприятностей, Ольга живёт чужой жизнью и редко думает о себе — до тех пор, пока в неё не влюбляется молодой и положительный водитель «газели» «Ритуал» Гриша.



Всё это мы наблюдали на протяжении предыдущих четырёх сезонов. В финальных сериях к нам вернутся герои Яны Трояновой и Юры Борисова, а заодно появятся и новые персонажи в исполнении Елены Валюшкиной и Фёдора Лаврова.



Автор: youtube.com / Мелодрамы

«Удивительная миссис Мейзел» / «The Marvelous Mrs. Maisel»

Лучший комедийный телесериал последней пятилетки

Где/когда: Amazon Prime Video — с 14 апреля 2023

Пятый сезон станет финальным и ещё для одной комичной героини — миссис Мейзел, популярной стендапщицы из сериала имени её. Напомним, это история о примерной домохозяйке Мидж, которая после измены мужа обнаруживает у себя скрытый талант к стендапу. Решив изменить жизнь, она начинает покорять сцены всех злачных мест Нью-Йорка 60-х. Добиться успеха в «неженской» сфере непросто, но чувство юмора и оптимизм позволяют ей выбираться из самых трудных ситуаций.



В главных ролях, как всегда, прекрасный актёрский тандем Рэйчел Броснахэн и Алекс Борштейн. В последних сериях мы не увидим Люка Кирби, зато покажутся Рейд Скотт, Альфи Фуллер, Джейсон Ральф, Келли Бишоп и Майло Вентимилья.



Фото: кадр из сериала «Удивительная миссис Мейзел» / «The Marvelous Mrs. Maisel» реж. Эми Шерман-Палладино, Дэниэл Палладино, Скотт Эллис, 2023 г. Поделиться Поделиться





«Последнее, что он мне сказал» / «The Last Thing He Told Me»

Мистический триллер от Риз Уизерспун

Где/когда: Apple TV+ — с 14 апреля 2023

Неугомонная Риз Уизерспун продолжает вести свой популярный Книжный клуб и экранизировать понравившиеся ей книги. На этот раз руки её продюсерской компании Hello Sunshine дотянулись до бестселлера #1 The New York Times 2021 года (кстати, держался в топе целых 65 недель) — «Последнее, что он мне сказал» за авторством американской писательницы Лауры Дейв.



Сюжет строится вокруг женщины, которая расследует таинственное исчезновение своего мужа. В ходе выяснения причин она сближается со своей 16-летней падчерицей, в результате чего секретов становится только больше.

Главную роль в мини-сериале сыграла Дженнифер Гарнер, заменившая Джулию Робертс (актриса изначально была приглашена на главную роль, но вынуждена была отказаться из-за конфликта графика съёмок). В остальных ролях: Николай Костер-Вальдау, Энгаури Райс («Мейр из Исттауна»), Аиша Тайлер и Джофф Стульц. Шоураннерами экранизации выступили сама писательница Лаура Дейв и сценарист Джош Сингер, получивший в 2016 году Оскар за «Лучший сценарий» к журналистской драме «В центре внимания».



Автор: youtube.com / Apple TV

«Уэйко: Последствия» / «Waco: The Aftermath»

История ярости в современной Америке

Где/когда: SHOWTIME — с 16 апреля 2023

«Ветвь Давидова» — типичная тоталитарная секта, которых в Америке было, есть и будет тьма-тьмущая. Однако она вошла в историю, прежде всего, кровавыми событиями 30-летней давности. А именно — осадой принадлежавшего членам секты ранчо в 14 км от города Уэйко в Техасе силами ФБР и Национальной гвардии США, продолжавшейся с 28 февраля по 19 апреля 1993 года. О тех событиях снято немало докфильмов и телесериалов, и вот американская кабельная телесеть SHOWTIME выпускает в эфир сиквел одного из таких телесериалов — «Трагедия в Уэйко» 2018 года.

Шоу получило подзаголовок «Уэйко: Последствия» и, как нетрудно догадаться, расскажет о череде событий, приключившихся с освобождёнными членами секты «Ветвь Давидова» после того печального штурма в Техасе. В числе событий и история Тимоти Маквейя, резервиста Армии США, ветерана войны в Персидском заливе, организатора самого крупного террористического акта в истории Америки — взрыва в федеральном здании имени Альфреда Марра в Оклахома-Сити 19 апреля 1995 года, унёсшего жизни 168 человек, включая 19 детей младше шести лет. Другая сюжетная линия расскажет о захвате Капитолия США — инциденте, произошедшем 6 января 2021 года, начавшемся как митинг протеста у здания Капитолия в Вашингтоне и переросшем в вооружённое столкновение.



Из сериала 2018 года мы вновь увидим Джона Легуизамо и Шейя Уигема, а также новых актёров в лице Дэвида Костабайла, Гэри Коула, Джованни Рибизи, Сашир Замату и Дж. Смит-Камерон.



Автор: youtube.com / SHOWTIME

«Дипломат» / «The Diplomat»

Британская политическая драма о даме из МИДа

Где/когда: Netflix — с 20 апреля 2023

Жанр шпионских триллеров о дипломатии набирает обороты, по крайней мере, в России аудитория залипает всё чаще и больше именно на него. Netflix во второй половине апреля приготовил очередной добротный британский телесериал в лучших традициях политической драмы — «Дипломат».



Кери Рассел играет посла США в Лондоне, которая вступает в должность в разгар мощнейшего международного кризиса. Всё усугубляется ещё и тем, что она замужем за эпатажной политической звездой.

Сериал придумала Дебора Кан, работавшая над такими телехитами как «Родина», «Западное крыло», «Анатомия страсти» и «Фосси/Вердон». Компанию Керри Рассел в новом сериале «Дипломат» составили Руфус Сьюэлл, Али Ан, Дэвид Джеси и Рори Киннер.



Фото: кадр из сериала «Дипломат» / «The Diplomat» Поделиться Поделиться





«Миссис Дэвис» / «Mrs.Davis»

Драмеди о борьбе монахини с ИИ

Где/когда: Peacock — с 20 апреля 2023

В середине апреля на стрим-сервисе Peacock выйдет секретный сай-фай-проект «Миссис Дэвис» от автора «Остаться в живых» Деймона Линделофа и сценаристки «Теории большого взрыва» Тары Эрнандес. «Секретный» — потому что о нём мало что известно. Общая информация — что это драмеди о борьбе монахини с искусственным интеллектом, который все кинопорталы Вселенной в конце 2022 года включили в список самых ожидаемых релизов 2023-го. Главную роль той самой монахини миссис Дэвис исполнила Бетти Гилпин, знакомая по телесериалу «Блеск».



Премьера телепроекта «Миссис Дэвис» состоялась практически недавно — на кинофестивале SXSW в Остине, штат Техас, после чего многие кинокритики в порыве обожания начали сравнивать шоу чуть ли не с лучшими образчиками жанра комикс-блокбастера или даже с чем-то вроде экранизаций трудов Курта Воннегута и Монти Пайтона. В ролях, помимо Бетти Гилпин: Джейк Макдорман, Марго Мартиндейл, Крис Диамантополос, Бен Чаплин, Энди Маккуин, Катя Херберс и Дэвид Аркетт. Среди режиссёров числится ветеран «Чёрного зеркала» — Оуэн Харрис.



Автор: youtube.com / Movie Coverage

«Связанные насмерть» / «Dead Ringers»

Рэйчел Вайс в ремейке хоррора Дэвида Кроненберга

Где/когда: Amazon Prime Video — с 21 апреля 2023

Любопытный телепроект в жанре драматического хоррора — адаптированный под наши дни ремейк культового фильма Дэвида Кроненберга 1988 года «Связанные насмерть», правда, теперь главные персонажи — это женщины.

По сюжету сёстры-близнецы Эллиот и Беверли, которых играет Рэйчел Вайс, работают гинекологами в одной и той же манхэттенской больнице. Они мечтают найти новый способ рождения детей, чтобы навсегда изменить мир. И ради этой мечты сёстры готовы на многое, в том числе — на нарушение принципов профессиональной этики.

Шестисерийный мини-сериал разработала номинантка на премию EMMY Элис Бёрч, автор шоу «Нормальные люди». Режиссёрами выступили Шон Дуркин («Марта, Марси Мэй, Марлен») и Карин Кусама («Тело Дженнифер»). В ролях: Поппи Лю, Майкл Чернус, Бритни Олдфорд, Дженнифер Эль и Эмили Мид.



Фото: кадр из сериала «Связанные насмерть» / «Dead Ringers»/ реж. Шон Дуркин, Лорейн Волкштейн, Карина Эванс, 2023 г. Поделиться Поделиться





«Любовь и Смерть» / «Love & Death»

Драма с лейтмотивом «всё зло от баб»

Где/когда: HBO Max — с 27 апреля 2023

Приготовиться всем фанатам телесериала «Большая маленькая ложь»: его шоураннер — сценарист и телепродюсер Дэвид Э. Келли — снял новый подобный телепроект. В центре сюжета — реальная история, которая случилась в 80-х в Техасе и потрясла всю страну. Разочарованная семейной жизнью домохозяйка обвиняется в убийстве своей соседки из-за ревности — но, конечно, всё отрицает. Полиции предстоит выяснить, что и кто стоит за убийством на самом деле.



Сняла новый мини-сериал «Любовь и Смерть» Лесли Линка Глаттер, режиссёр «Родины». В главных ролях: Элизабет Олсен, Лили Рэйб, Джесси Племонс, Патрик Фьюджит, Кристен Риттер, Кейр Гилкрист, Элизабет Марвел и Маккензи Эстин.



Фото: кадр из сериала «Любовь и Смерть» / «Love & Death» реж. Лесли Линка Глаттер, 2023 г. Поделиться Поделиться





«Медсестра» / «The Nurse»

Датская криминальная драма о медсестре

Где/когда: Netflix — с 27 апреля 2023

Основанный на одноимённой книге Кристиана Корфиксена датский телепроект рассказывает реальную историю медсестры Кристины Айструп Хансен, которая была осуждена за покушение на убийство четырёх пациентов в больнице Нюкёбинг-Фальстер.



Рано утром в один из мартовских дней 2015 года в полицию позвонила медсестра. Она подозревает коллегу в преднамеренном убийстве пациентов и опасается, что это может произойти снова. Вскоре дело об убийстве разворачивается так, как никогда раньше в истории датского права. Несколько сотрудников больницы сообщают полиции, что тоже подозревают, что медсестра отравляет пациентов, а некоторые признаются, что подозревают её в этом годами. Но почему никто им не верит? И где доказательства?

Сериал снят Каспером Барфоэдом и продюсером Мортеном Кьемсом Юлем, которые ранее работали над криминальным триллером «Каштановый человечек» (2021). Главную роль медсестры играет Жозефин Парк, которая недавно засветилась в телесериале Netflix «Дождь» в 2018 году, а также популярных датских телепроектах — «Тот, кто убивает — Узник тьмы» и «Расследование».



Автор: youtube.com / Netflix

«Цитадель» / «Citadel»

Экшн-боевик от братьев Руссо

Где/когда: Amazon Prime Video — с 28 апреля 2023

В конце апреля нас ждёт самый дорогой сериал в истории после «Властелин колец: Кольца власти» — «Цитадель» на стрим-сервисе Amazon Prime Video.

Ричард Мэдден играет агента глобальной шпионской организации «Цитадель». По сюжету эта самая «Цитадель» терпит крах, а её агентам стирают память. После этого бывшие шпионы должны объединиться, чтобы дать отпор могущественной организации «Мантикора».

Амбициозный проект сняли братья Руссо, подарившие нам комикс-блокбастеры из киновселенной Marvel про «Мстителей». Теперь они переключились на шпионские боевики с локациями по всему миру — отсюда и космические бюджеты. В главных ролях — Ричард Мэдден и Приянка Чопра Джонс. Также в «Цитадели» мы увидим таких звёзд как Стэнли Туччи и Лесли Мэнвилл. Братья Руссо называют проект «современным ответом Джеймсу Бонду».



Автор: youtube.com / Prime Video

«Роковое влечение» / «Fatal Attraction»

Ремейк культового эротического триллера

Где/когда: Paramount+ — c 30 апреля 2023

А вот потоковый сервис Paramount+ продолжает стряпать ремейки (или более современный термин — расширять сюжетную канву) на богатейшую классическую киноколлекцию головной киностудии Paramount, благо каталог позволяет. На этот раз участь быть осовремененным постигла культовый эротический триллер Эдриана Лайна 1987 года — «Роковое влечение» с Майклом Дугласом и Гленн Клоуз. Теперь события разворачиваются в наши дни, ну а сюжет почти тот же!



Беззаботной и счастливой была жизнь адвоката Дэна Галлагера с молодой женой Бэт и маленькой дочкой до того рокового дня, когда жена с ребёнком отправилась за город к родителям. Почувствовав мимолётное влечение к Алекс Форрест — новой сотруднице обслуживаемой им фирмы, он был польщён взаимностью дамы и закрутил с ней интрижку, не подозревая, что она окажется одержимой сексуальной маньячкой.

В главных ролях — Лиззи Каплан и Джошуа Джексон. А создателями «Рокового влечения» образца 2023 года стали Александра Каннингэм («Грязный Джон») и Кевин Дж. Хайнс («Перри Мейсон»).



Фото: кадр из сериала «Роковое влечение» / «Fatal Attraction» реж. Сильвер Три, Пит Чатмон, 2023 г. Поделиться Поделиться





Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»