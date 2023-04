15 лучших телесериалов апреля: от «Хороших матерей» до «Цитадели» — выбор «Фонтанки»

«Последнее, что он мне сказал» / «The Last Thing He Told Me»





Мистический триллер от Риз Уизерспун



Где/когда: Apple TV+ — с 14 апреля 2023



Неугомонная Риз Уизерспун продолжает вести свой популярный Книжный клуб и экранизировать понравившиеся ей книги. На этот раз руки её продюсерской компании Hello Sunshine дотянулись до бестселлера #1 The New York Times 2021 года (кстати, держался в топе целых 65 недель) — «Последнее, что он мне сказал» за авторством американской писательницы Лауры Дейв.