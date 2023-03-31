Асимметричные меры и экзистенциальные угрозы. Путин утвердил Концепцию внешней политики России

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной концепции внешней политики страны. В ней теперь четко говорится, кто проводит антироссийскую линию.
О подписании указа президент рассказал 31 марта на совещании с постоянными членами Совбеза, сообщает сайт kremlin.ru. В расшифровке приводится доклад главы МИД Сергея Лаврова, который подчеркнул, что «логика документа отражает меняющиеся геополитические реалии, по сути, революционные подвижки на внешнем контуре».
Среди прочего, в концепции говорится о беспрецедентном за последнее десятилетие уровне международной напряжённости и об «экзистенциальном характере угроз безопасности и развитию нашей страны, создаваемых действиями недружественных государств». «Главным инициатором и проводником антироссийской линии прямо названы Соединённые Штаты Америки, и в целом политика Запада, направленная на всемерное ослабление России, охарактеризована как гибридная война нового типа», — сообщил Лавров.
По его словам, структурная перестройка мировой экономики ведет к формированию многополярного миропорядка, и Россия излагает свое видение принципов более сбалансированного и справедливого мироустройства. В тексте говорится о полицентричности, «неприятии неоколониальных практик и гегемонизма».
«Важные новшества закреплены в том, что касается условий для применения силы в целях самообороны в рамках безусловного следования соответствующим требованиям статьи 51 Устава ООН. В Концепции предусматривается возможность принятия симметричных и асимметричных мер в ответ на недружественные действия против России. Вводится тезис об использовании Вооружённых Сил для отражения или предотвращения вооружённого нападения на Россию и её союзников. Тем самым мы недвусмысленно заявляем, что будем отстаивать право российского народа на существование и свободное развитие», — подчеркнул глава МИД.
Антироссийские шаги недружественных государств предполагается пресекать, но при этом заявлена позиция, что «мы не изолируемся от англо-саксонских стран и континентальной Европы, не имеем по отношению к ним изначально враждебных намерений».
На региональном уровне приоритет отдается интересам России «в контексте углубления евразийской интеграции с опорой на Союзное государство России и Белоруссии, Евразийский экономический союз, ОДКБ, СНГ, формирование большого евразийского партнёрства, дальнейшее укрепление Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС». Кроме того, стоит задача раскрыть потенциал сотрудничества с Китаем, Индией, странами исламского мира, государствами АСЕАН, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.