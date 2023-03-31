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    Асимметричные меры и экзистенциальные угрозы. Путин утвердил Концепцию внешней политики России

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    Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной концепции внешней политики страны. В ней теперь четко говорится, кто проводит антироссийскую линию.

    О подписании указа президент рассказал 31 марта на совещании с постоянными членами Совбеза, сообщает сайт kremlin.ru. В расшифровке приводится доклад главы МИД Сергея Лаврова, который подчеркнул, что «логика документа отражает меняющиеся геополитические реалии, по сути, революционные подвижки на внешнем контуре».

    Концепция внешней политики РФСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

    Среди прочего, в концепции говорится о беспрецедентном за последнее десятилетие уровне международной напряжённости и об «экзистенциальном характере угроз безопасности и развитию нашей страны, создаваемых действиями недружественных государств». «Главным инициатором и проводником антироссийской линии прямо названы Соединённые Штаты Америки, и в целом политика Запада, направленная на всемерное ослабление России, охарактеризована как гибридная война нового типа», — сообщил Лавров.

    По его словам, структурная перестройка мировой экономики ведет к формированию многополярного миропорядка, и Россия излагает свое видение принципов более сбалансированного и справедливого мироустройства. В тексте говорится о полицентричности, «неприятии неоколониальных практик и гегемонизма».

    «Важные новшества закреплены в том, что касается условий для применения силы в целях самообороны в рамках безусловного следования соответствующим требованиям статьи 51 Устава ООН. В Концепции предусматривается возможность принятия симметричных и асимметричных мер в ответ на недружественные действия против России. Вводится тезис об использовании Вооружённых Сил для отражения или предотвращения вооружённого нападения на Россию и её союзников. Тем самым мы недвусмысленно заявляем, что будем отстаивать право российского народа на существование и свободное развитие», — подчеркнул глава МИД.

    Антироссийские шаги недружественных государств предполагается пресекать, но при этом заявлена позиция, что «мы не изолируемся от англо-саксонских стран и континентальной Европы, не имеем по отношению к ним изначально враждебных намерений».

    На региональном уровне приоритет отдается интересам России «в контексте углубления евразийской интеграции с опорой на Союзное государство России и Белоруссии, Евразийский экономический союз, ОДКБ, СНГ, формирование большого евразийского партнёрства, дальнейшее укрепление Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС». Кроме того, стоит задача раскрыть потенциал сотрудничества с Китаем, Индией, странами исламского мира, государствами АСЕАН, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.

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    Гость31 Мар 2023 в 16:49
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