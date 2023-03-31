Асимметричные меры и экзистенциальные угрозы. Путин утвердил Концепцию внешней политики России

О подписании указа президент рассказал 31 марта на совещании с постоянными членами Совбеза, сообщает сайт kremlin.ru. В расшифровке приводится доклад главы МИД Сергея Лаврова, который подчеркнул, что «логика документа отражает меняющиеся геополитические реалии, по сути, революционные подвижки на внешнем контуре».

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной концепции внешней политики страны. В ней теперь четко говорится, кто проводит антироссийскую линию.

Среди прочего, в концепции говорится о беспрецедентном за последнее десятилетие уровне международной напряжённости и об «экзистенциальном характере угроз безопасности и развитию нашей страны, создаваемых действиями недружественных государств». «Главным инициатором и проводником антироссийской линии прямо названы Соединённые Штаты Америки, и в целом политика Запада, направленная на всемерное ослабление России, охарактеризована как гибридная война нового типа», — сообщил Лавров.



По его словам, структурная перестройка мировой экономики ведет к формированию многополярного миропорядка, и Россия излагает свое видение принципов более сбалансированного и справедливого мироустройства. В тексте говорится о полицентричности, «неприятии неоколониальных практик и гегемонизма».

