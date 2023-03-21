Отмашка недругам. Эксперты объяснили, что на самом деле означает визит Си Цзиньпина в Россию

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Поделиться Поделиться





Приезд в Россию председателя КНР Си Цзиньпина вызвал шквал вопросов — что он означает для взаимоотношений наших стран и какой сигнал подает всему миру в целом? За разъяснением «Фонтанка» обратилась к специалистам-синологам. Во многом эксперты сошлись во мнении, и заявили, что визит китайского лидера — это отмашка недругам о том, что российско-китайское партнерство не слишком подвержено давлению извне.



— Как приезд в Россию председателя КНР Си Цзиньпина повлияет на бизнес-сотрудничество Китая и России? Расходится ли реальный бизнес–климат с политическими заявлениями и как?



По мнению президента Ассоциации развития синологии Алены Павловой, активизация бизнес-отношений началась еще задолго до приезда Си, с момента, как разрешили въезд в Китай и оформление бизнес-виз. Многое завязано на двусторонних контактах, на поездках, на участии в выставках.

«Это, конечно, здорово, что председатель приезжает, хороший знак, это говорит о том, что наши отношения в политическом направлении будут укрепляться. Будем на это надеяться. Но на бизнесе это отразится, скажем так, не сразу. Понятно, что при наличии политической поддержки решать бизнес-вопросы станет гораздо легче. В Китае есть разделение между политикой и бизнесом, и это не так управляется, как, например, в странах Запада: приказали всем уйти из России, и они послушно начали уходить. Китайцы за прагматический подход и необходимость связей для того, чтобы их потом возрождать и продолжать сотрудничество. В Китае не любят рвать связи окончательно и бесповоротно, это совсем не в их культуре», — объясняет Алена Павлова.



«В Китае существует политический рычаг, но нужно понимать, что выявляемые вещи и реально реализуемые на практике не всегда работают напрямую. Приведу пример. В прошлом году в связи с отключением от Visa и Mastercard Россия лишилась платежей через SWIFT и так далее. У Китая есть своя собственная система, люди тотчас попытались переключиться на нее, но китайские крупные банки им в этом отказывали. Так же произошло с Union Pay. Казалось бы — если вы декларируете дружбу, то в нашем понимании она должна быть по всем фронтам. В китайском же понимании дружба это дружба, а бизнес — это очень сложно завязанная сеть.



Китай в каком-то смысле открывает для себя новые горизонты, основная цель заявленная всех этих преобразований подразумевает многополярный мир, отсутствие самых главных гегемонов, и более ровный фон в плане взаимодействия и партнерства. Но американо-китайский рынок в несколько раз больше, чем китайско-российский, и рвать ради нас контакты с американскими партнерами они не будут. Сейчас Китай пытается сделать все возможное в рамках разумного, он не хочет терять уникальный шанс стать для нас очень важным партнером, но и он испытывает ограничение», — говорит Алена Павлова.



Приезд в Россию председателя КНР Си Цзиньпина — это прежде всего позитивный сигнал или «отмашка» для бизнесменов двух стран о том, что все прежние договоренности в силе и их список будет расширяться. Это также знак, поданный и партнерам, и недругам России и Китая, что росийско-китайское партнерство не слишком подвержено давлению извне, считает президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

«Что до различий между политическими заявлениями и бизнес-климатом, то они, конечно, есть, но они были всегда и везде. Особенность Китая в том, что его компании сами определяют для себя риски и несут за них ответственность. То есть политическое руководство Китая не будет никого заставлять работать с Россией, но и препятствовать не будет. Если кто-то решил свернуть бизнес с Россией, то на его место всегда найдется замена», — отмечает Виталий Манкевич.



— Какие сегодня существуют проблемы у импортеров из Китая, и как китайское правительство их решает, а наше помогает?



Главной проблемой импортеров из Китая остается логистика, она актуальна уже многие годы, говорит Виталий Манкевич. Развитие пунктов пропуска на государственной границе и инфраструктуры России не поспевает за динамикой торговли с Востоком. Грубо говоря, каждый пункт пропуска превращается в «бутылочное горло».

«Второй актуальной проблемой стали платежи, это связано с отключением российских банков от SWIFT. Но, во-первых, не все банки отключены, во-вторых, растет объем платежей в национальных валютах, создаются альтернативные платежные системы. Так что со временем все решится, зато торговля будет более защищенной и не подверженной воздействию извне, а за крупным бизнесом, уже нашедшим возможность платежей в торговле с Китаем, потянутся и МСП. Заслуга китайских властей и в том, что они дают возможность китайским компаниям сократить издержки в работе с Россией и становятся гарантом того, что в России их не обидят. Это видно, например, из активности китайских компаний на российских выставках — а этот процесс идет при поддержке Минторга Китая. Китайцы охотно представляют свою продукцию в России даже в таких чувствительных сегментах, как электроника, нефтегазовая отрасль. 27 компаний из Китая примут участие в крупнейшей российской выставке лазерной, оптической и оптоэлектронной техники в Москве «Фотоника», 193 — в выставке «Нефтегаз» в апреле, это лишь часть айсберга, на самом деле интерес китайских компаний к России гораздо выше, особенно в отраслях, которые никак не попали под санкции. Что до конкретных бизнес-кейсов, то сложность в том, что сейчас их раскрытие совсем не в интересах бизнеса. Китайские партнеры сейчас избегают любого пиара, и их можно понять: у большинства из них есть бизнес и на Западе. Нужно понимать, что сейчас с точки зрения экономики Китай для России намного важнее, чем Россия для Китая, и не ждать от китайских партнеров слишком многого, а также уважать их интересы», — считает президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей.



— Как изменилась ситуация в бизнес-среде между партнерами из России и Китая?



Принципиальных изменений в бизнес-среде Виталий Манкевич не видит. У российско-китайского партнерства хорошая основа, есть диалог, взаимопонимание и взаимоуважение.

«Что до структуры торговли, то напомню, что ФТС только на днях возобновила публикацию статистики, а китайские партнеры ограничивались все это время общими цифрами. Но и отрывочных сведений достаточно, чтобы видеть позитивные моменты. Например, по данным Дальневосточного таможенного управления, импорт товаров из Китая в Россию через МАПП Забайкальск вырос почти в 4 раза в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Всего через данный пункт пропуска с начала года ввезено более 250 тысяч тонн товаров, в основном запасные части, оборудование, станки, шины, плодоовощная продукция, товары народного потребления. Но мы особо отметим рост ввоза автомобильной спецтехники — более чем в 6 раз. Это касается самосвалов, автобусов, погрузчиков, тракторов, машин для строительства дорог, кранов и т.д. Это показатель знаковый, ведь через Забайкальск осуществляется до 70 % всего товарооборота», — подчеркивает бизнес-эксперт.



С Китаем никогда не бывает легко работать, и здесь сталкиваются особенности их и нашей чиновничьей культуры. По мнению Алены Павловой, наши страны по-разному ведем дела, процесс принятия решений и установки разные. В совместных проектах заминки со стороны России, нам всем знакомые и понятные, китайская сторона воспринимают не только как нарушения в рамках одного контракта, а как нежелание работать с их страной.

«Иногда бывает сложно пояснить, что мы на самом деле ничего плохого не имели в виду, что это недосмотр на местах и генеральная политика партии сохраняется. Не нужно думать, что теперь-то мы заживем. Нет, такого не будет. Но, вероятно, для тех, кому нужно было лишнее доказательство, или были сомнения, для них ситуация будет более понятной, и они примут решения в нашу пользу. В чем конкретно будет проявляться улучшение сотрудничества? Будем смотреть по результатам. О чем конкретно будут достигнуты договоренности мы вряд ли узнаем, но, как правило, когда приезжают первые лица государства, они обычно завершают подготовительный этап или начинают новый в крупных стратегических государственных проектах. Если исход визита положительный, это сигнал — все хорошо, дружим по-прежнему, поддерживаем. После начала СВО у нас было не охлаждение, а я бы сказала заморозка отношений. После съезда в октябре отношения стали размораживаться. Поэтому визит Си Цзиньпина как зеленый свет в какой-то степени», — полагает Алена Павлова.



— Как правильно читать письма президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, опубликованные на сайте Кремля и в «Российской газете»? В чем именно их важность для России и Китая, и для всего мира в целом?

Виталий Манкевич не считает эти тезисы банальностями. Это общие направления политики, которые определяются главами государств и в рамках, которых должны работать министерства. А конкретика обсуждается на уровне министерств и ведомств.

«Например, даже на сегодняшней встрече премьер-министра Мишустина с Си Цзиньпином конкретики было гораздо больше. Это и новые проекты в сфере перевозок, и технологическое сотрудничество, и реализация ранее достигнутых договоренностей. Самый главный код, или послание народам РФ и КНР, партнерам и недругам России и Китая в том, что у Москвы и Пекина могут быть разные мнения по разным вопросам, но на сотрудничестве это не сказывается, и даже наоборот. Читать эти заявления надо не в отрыве, а внутри общего контекста российско-китайских отношений за последний год, при этом отсеивая информационную «шелуху». Есть и вещи, которые нужно читать «между строк»: например, это первый зарубежный визит Си Цзиньпина после переизбрания, при том, что у Китая партнеры по всему миру, с гораздо большим товарооборотом. Парадоксальность российско-китайских отношений в том, что политические отношения находятся на высочайшем уровне за всю историю, а экономические и инвестиционные, например, существенно отстают по темпам развития. Такова реальность, но главное, что есть основа, то есть политическая воля, диалог и взаимопонимание для развития отношений, а остальное решаемо», — считает президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей.



Как говорит Алена Павлова, ничего нового в письмах руководителей России и КНР не должно было прозвучать — лишь то, о чем они говорят уже несколько месяцев.

«Почему-то все воспринимают поездку Си Цзиньпина в Россию как что-то ключевое. Если вы наблюдаете за тем, что делают наш президент и председатель Китая, они уже несколько месяцев работают над тем, чтобы в мире появились новые связи и альянсы, договоренности. Не на ближайшие недели — на годы вперед. Такие изменения затрагивают все сферы, поэтому партнеры должны тщательно просчитываться. Визит Си Цзиньпина важен, но ждать от него резких заявлений не стоит. Китайцы любят долго запрягать, процесс согласования всегда очень долгий. Китайская политическая и деловая культуры вообще не терпят резких движений. Вы же знаете про «сто первое китайское предупреждение». Китай действительно будет долго предупреждать, разговаривать. Переговоры с китайской стороной 3–4 раунда это слишком быстро, 6 это норма в среднем. Нужно понять партнера досконально, изучить все возможные вариации, какие могут быть риски. Поэтому торопливость здесь ни к чему», — акцентирует внимание президент Ассоциации развития синологии.



Китай наш самый большой сосед, у нас одна из самых протяженных общих границ, и такое малое взаимодействие Алене Павловой всегда казалось странным:

«Мы ни культурно, ни экономически так глубоко с Китаем не связаны. В последнее десятилетие мы слишком сосредоточились на западном направлении. А мир большой — Африка, Азия, и там не только Китай, есть еще огромный Арабский мир. Когда Китай сразу нас не принял, бизнес был в паническом состоянии и стал искать другие рынки. И это было хорошо. Не Китаем единым живы. Везде есть страны-партнеры, которые были бы готовы с нами работать. Безальтернативный поворот на Восток, я бы даже сказала, поворот в мир, позволит их найти. И это сделает нашу страну привлекательнее. Заявление о дружбе и поддержке — окончательная точка в определении Китая чью позицию он поддерживает. Может быть не совсем во всем, но в большинстве. Обратите внимание — Си не поехал в Европу, не поехал в Штаты, но отправился в Азию, Арабский мир и к нам. Мне кажется, это очень яркий сигнал».



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»