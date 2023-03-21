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    Петербуржцев погрузят в мир Островского

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    Музей театрального и музыкального искусства подготовил масштабный проект к 200-летию Александра Островского. Выставка «Площадь Островского» охватит залы Театрального музея и Театральную библиотеку. Вы увидите личные вещи драматурга, сценические костюмы по эскизам Александра Головина, Константина Коровина, театральные эскизы того же Коровина, Николая Рериха и других художников, фотографии к постановкам Всеволода Мейерхольда, Георгия Товстоногова и других режиссеров.

    М. Шишков, «Василиса Мелентьева», 1868, Александринский театр
    М. Шишков, «Василиса Мелентьева», 1868, Александринский театрФото: предоставлено организаторами
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    Кураторы обещают погружение в мир Островского, где факты биографии будут переплетаться с мотивами творчества. Образ Замоскворечья, вечная тема денег, драматичные женские судьбы, отношения с чиновниками и цензурой. Авторы проекта видят в Островском такую же основополагающую фигуру для русского театра, каким стал Шекспир для британского, Лопе де Вега — для испанского, Мольер — для французского. Горьковатый привкус комического и комплексность «картины русской жизни», сложившаяся в более чем пятидесяти пьесах драматурга, вполне могут составить небольшую вселенную.

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    Документальную экспозицию дополнит «импровизированная сцена с воссозданными декорациями купеческого дома и двора». Как сообщают организаторы, можно даже будет полистать томик пьес Островского, «уютно расположившись на хозяйском диване». Также выставку будет сопровождать обширная дополнительная программа — лекции, концерты и даже серия книжных стендапов для подростков. Подробности — на сайте музея.

    Выставка «Площадь Островского» пройдет в залах Театрального музея и Театральной библиотеки (адрес — ул. Зодчего Росси, 2А) с 23 марта по 30 июля 2023.

    6+

    Анастасия Семенович

    М. Шишков, «Василиса Мелентьева», 1868, Александринский театр
    М. Шишков, «Василиса Мелентьева», 1868, Александринский театрФото: предоставлено организаторами

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    200-летие Александра Островского
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