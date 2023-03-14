От «Золотого рога» до «Аванса»: Музей Академии художеств рассказал о прошлом Репино

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Говоря про культурную жизнь Репино — Комарово, обычно вспоминают писательские дачи, дома творчества, наконец, Пенаты. Они сохранились, они на слуху. Но о том, что было вокруг тех же Пенатов, кто жил в окрестных домах и как эти люди проводили время, сегодня мало что свидетельствует. Именно этой странице истории посвящена новая выставка «Соседи Репина» в музее-усадьбе художника.



Выставка небольшая, занимает всего один зал. Частично мультимедийная: посмотрев на экранах фото и картины, можно узнать больше о каждом из героев. Из самого увлекательного — видеозаписи с самим Репиным и его друзьями, коллегами и дочерью. Они позволяют увидеть, как гости веселились на камеру, чествуя хозяина-именинника, по случаю его 71-летия (отметить пышно 70-летие не удалось: началась Первая мировая война; а вот годом позже снимать «апофеоз Репина» приезжала знаменитая студия Ханжонкова).



Из ролика можно узнать о бытовых привычках Репина: например, художник, лично участвовавший в строительстве на своем участке артезианского колодца глубиной 72 метра, считал очень полезным для здоровья пить по 8 глотков воды из него утром и вечером. А после того, как все деньги самого Репина пропали во время революции в русском банке, а территория, где находились Пенаты, стала Финляндией, художник разбил огород и завел козу.



Артезианский колодец, показанный в фильме, легко опознать: он сохранился — в отличие от других строений, сильно пострадавших в годы Великой Отечественной войны. Его бетонное кольцо заметно прямо возле дома.

На фотографиях также можно увидеть, как репинские гости, включая Федора Шаляпина, позируют на льду, стоя на коньках (этот снимок сделан мастерской Буллы) или взявшись за руки на берегу озера.



Фото: предоставлено Музеем Академии художеств Фото: предоставлено Музеем Академии художеств Поделиться Поделиться





Большинство ниточек в плане приобретения дач в этих местах ведут к семейству Ридингеров — барон Николай Александрович Ридингер, происходивший из шведского дворянского рода, уходя в отставку генерал-майором, приобрел этот большой участок и часть его сдавал (и даже перепродавал) под застройку. В том числе и сыну Борису, инженеру и строителю, который на свои средства на новой железнодорожной ветке из Петербурга в Финляндию обустроил вокзал. Часть своего поместья он сделал общедоступным парком. Поместье Ридингеров называлось «Мери-Хови» («Морской дворец»), серию пейзажей с таким названием написал другой известный художник — Иван Шишкин, дочь которого была какое-то время за Ридингером замужем. Одна из вилл Ридингера сохранилась до сих пор.



Фото: Илья Снопченко Фото: Илья Снопченко Поделиться Поделиться





Среди постоянных героев фотоснимков на выставке и «зимогоров» (так называли тех, кто жил в этом местечке круглый год) — Корней Чуковский. При том что он был на 38 лет младше Репина, они дружили. Писатель, покинувший Петербург после истории с собственным арестом и запретом его сатирического журнала «Сигнал», поселился в 1907 году в доме с мезонином у Анненковых, а в 1908 году, при финансовой поддержке Репина, — в поселке Оллила (нынешнее Солнечное) близ Пенатов, на другой стороне Большой дороги, как тогда называли Приморское шоссе. Стоявшую почти на берегу дачу назвали «Золотой рог».



Известно, что у Репина были заведены «приемные дни» (среды), однако Чуковский приходил и в другие. Они любили чтение вслух — так, художник работал, пока ему читали классику. Была у них и совместная работа: Чуковский редактировал мемуары Репина, а Репин писал с Чуковского некоторых героев своих картин — например, раненого для «Дуэли». Чуковский же знакомил Репина с писателями: например, к нему приезжал Маяковский, написавший, бродя по камням Финского залива, «Облако в штанах».

Из своего дома Чуковский уехал в 1917 году, а потом, после переноса границы, побывал в нем только в 1925-м. Деревянная усадьба пережила Великую Отечественную и сгорела в 1978-м, сейчас на ее месте сетевой ресторан с парковкой.



Писатель Леонид Андреев оказался на Карельском перешейке после того, как был выпущен под залог (внесенный Саввой Морозовым) после ареста за устройство тайного собрания и сочувствование революционным идеям. Его усадьба «Аванс» (названная так действительно потому, что строилась она на аванс от издателей) была возведена в деревне Ваммельсуу (нынешнее Серово), на реке Черной. С Репиным они также регулярно общались, ходили друг другу в гости, вместе работали (Андреев был и художником, в башне усадьбы у него была мастерская). В 1917 году писатель переехал с семьей в местечко Мустамяки, а в 1919 году скончался. Его вдова иногда жила у Репиных, а потом эмигрировала в Германию. До 1965 года могила Андреева находилась в Мариоках (Молодежном), потом его прах перенесли на Литераторские мостки. На месте «Аванса» (согласно прессе тех лет, у дачи, кроме шуточного, было и официальное название — «Белая ночь») теперь находится детский оздоровительный лагерь «Океан».



На Большой дороге в центре поселка Куоккала располагались две дачи семейства итальянского композитора Цезаря Пуни: сын автора балета «Конек-Горбунок» и виолончелист Мариинского театра, Альберт Пуни поселился тут в последнее десятилетие XIX века. Из четверых его детей старший Иван, под влиянием Репина, стал художником. Сам Альберт председательствовал в Обществе благоустройства Куоккалы, инициировал проведение электричества и телефона, выкупил местный театр и перестроил его. После в театре не только ставили спектакли, но и выступали Горький и Мейерхольд, Репин и Юрий Анненков выставляли там свои картины, а также в театре показывали кино.

Однако не все соседи Репина были именно деятелями культуры. Например, напротив Пенатов можно и сегодня видеть большой каменный дом, принадлежавший Вадиму Стаценко — военному инженеру, генерал-лейтенанту, профессору Николаевской инженерной академии. Они с Репиным дружили семьями, художник консультировался у строителя насчет перестройки своего дома, а их жены вместе организовали детский сад. Собственно, дача детского сада в этом доме находится и теперь.



Фото: Илья Снопченко Фото: Илья Снопченко Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Фото: Илья Снопченко Поделиться Поделиться





Ну а уже за Зеленогорском, в районе мызы Ино (Приветнинское), с 1899 года отдыхал и работал академик Владимир Бехтерев, основатель Психоневрологического института, который ныне носит его имя. Бехтерев также приезжал к Репину в Пенаты, они общались, а художник выступал с лекциями в институте, почетным членом которого он стал. После закрытия границы с Финляндией в усадьбе Бехтерева «Тихий берег» осталась его тяжелобольная жена Наталия Петровна, которая скончалась в 1936 году. После этого академику разрешили с его второй женой приехать в дом, они повидались с Репиным, и тот написал портрет Берты Яковлевны. Уже в 1937 году ее знаменитый супруг скончался, а ее саму арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Латвии и контрреволюционной пропаганде среди профессуры и расстреляли 15 декабря. Дом же Бехтеревых сохранился до сих пор.



Узнать о том, как он выглядит, и увидеть документы, узнав другие истории из жизни знаменитых «зимогоров», можно в Музее-усадьбе И. Е. Репина «Пенаты» до 7 мая.

