Фондовый рынок США открылся падением индексов и акций банков

Ценные бумаги ряда американских банков резко подешевели. Как сообщает «Интерфакс», акции First Republic Bank рухнули почти на 67% в начале торгов, Western Alliance Bancorporation — на 77%, PacWest Bancorp — на 44%. Торги по многим бумагам останавливаются из-за слишком резкого падения.

Дешевеют даже бумаги ведущих игроков банковского сектора: Bank of America Corp. — на 6,3%, Citigroup Inc. — на 5,5%, Wells Fargo & Co. — на 5,9%, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase и Morgan Stanley — на 1,9%.



Это произошло на фоне заявления президента США Джо Байдена относительно краха Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. По мнению лидера страны, банкротство финансовых организаций не несет риска для американской банковской системы в целом. Рынок, судя по всему, его оптимизма не разделяет.