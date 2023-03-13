Байден выступил с речью по поводу краха банков

Президент США Джо Байден считает, что крах банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank не несет риска для американской банковской системы в целом. Об этом он заявил 13 марта, выступая в Белом доме.



По словам Байдена, это связано с предпринятыми его администрацией действиями. «Американцы могут быть уверены в том, что банковская система находится в безопасности. Ваши вклады будут на месте, когда они вам понадобятся», – сказал он (цитата по ТАСС).



Кроме того, президент намерен обратиться к Конгрессу и регуляторам банковского сектора насчет возможности ужесточения правил для банков и сокращения угрозы того, что подобного рода крах банка произойдет вновь.

