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    Байден выступил с речью по поводу краха банков

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    Президент США Джо Байден считает, что крах банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank не несет риска для американской банковской системы в целом. Об этом он заявил 13 марта, выступая в Белом доме.

    По словам Байдена, это связано с предпринятыми его администрацией действиями. «Американцы могут быть уверены в том, что банковская система находится в безопасности. Ваши вклады будут на месте, когда они вам понадобятся», – сказал он (цитата по ТАСС).

    Кроме того, президент намерен обратиться к Конгрессу и регуляторам банковского сектора насчет возможности ужесточения правил для банков и сокращения угрозы того, что подобного рода крах банка произойдет вновь.

    Руководство рухнувших банков будет уволено, виновных привлекут к ответственности, пообещал он. Также Байден заверил, что «налогоплательщики не понесут никаких потерь».

    На вопрос о том, не повлечет ли за собой крах двух банков цепной реакции, Байден не ответил.

    11 марта обанкротился SVB, у которого начались проблемы после закрытия криптовалютного банка Silvergate, инвестировавшего в стартапы. Это вызвало обеспокоенность на рынке и стремительную продажу инвесторами отраслевых акций. Silicon Valley Bank стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен глобального экономического кризиса 2008 года.

    13 марта стало известно, что в США закрылся банк с аналогичным портфелем акций Signature Bank. Регулятор в штате Нью-Йорк принял такое решение из-за системных рисков. Все вкладчики банка, как и в случае с SVB, будут иметь полный доступ к своим вкладам, а налогоплательщик не понесет никаких убытков. Высшее руководство отстранили от должности.

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