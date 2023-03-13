В США вслед за Silicon Valley Bank закрылся банк-аналог Signature Bank

Вслед за Silicon Valley Bank (SVB) в Соединенных Штатах закрылся банк с аналогичным портфелем акций Signature Bank. Регулятор в штате Нью-Йорк принял такое решение из-за системных рисков, говорится в совместном заявлении Министерства финансов США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов, пишет 13 марта РБК.



Все вкладчики банка, как и в случае с SVB, будут иметь полный доступ к своим вкладам, а налогоплательщик не понесет никаких убытков. Высшее руководство отстранили от должности.



По данным Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, коммерческий Signature Bank имел общие активы на сумму около $110,36 млрд и общие депозиты на сумму примерно $88,59 млрд по состоянию на 31 декабря 2022-го.

