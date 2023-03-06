СК Мурманска проверяет сообщения про подростков, которые врываются в квартиры к пожилым, чтобы избить

Следственный комитет Мурманска проверяет информацию о группе подростков, которые вламываются в квартиры жителей города, угрожают и наносят телесные повреждения. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба ведомства.



Кадры с нападением несовершеннолетних на пожилую пару ранее появились в Telegram-канале «Мурманск». На видео видно, как один из подростков выламывает дверь в квартиру, после чего туда врывается группа молодых людей и избивает пожилого хозяина жилища и его жену.



По факту случившегося проводится проверка.

