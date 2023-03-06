    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Облачно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    2 м/с, зап

    746мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.46eur80.05

    СК Мурманска проверяет сообщения про подростков, которые врываются в квартиры к пожилым, чтобы избить

    3451
    12 комментариев

    Следственный комитет Мурманска проверяет информацию о группе подростков, которые вламываются в квартиры жителей города, угрожают и наносят телесные повреждения. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба ведомства.

    Кадры с нападением несовершеннолетних на пожилую пару ранее появились в Telegram-канале «Мурманск». На видео видно, как один из подростков выламывает дверь в квартиру, после чего туда врывается группа молодых людей и избивает пожилого хозяина жилища и его жену.

    По факту случившегося проводится проверка.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ20
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close