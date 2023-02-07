Иностранный турпоток в Россию упал на 96%. Ситуацию может спасти Китай

В 2022 году иностранный турпоток в Россию упал на 96,1%. Туризм в качестве цели визита указали чуть более 200 тысяч гостей из зарубежья. Это в 25,5 раза меньше, чем в допандемийном 2019 году.

Даже в годы антикоронавирусных ограничений туристов было больше, отмечают 7 февраля в Ассоциации туроператоров. Так, в 2020-м в России побывало порядка 335 тысяч иностранных путешественников, в 2021 году — 288 тысяч. Топ-3 стран, из которых в Россию чаще всего приезжали туристы в 2022 году По итогам прошлого года, больше всего туристов прибыло из Германии — 25,4 тыс. человек. Однако в АТОР обращают внимание, что указание туризма как цели поездки не всегда соответствует действительности. Например, в случае Германии речь может идти о деловых визитах или поездках эмигрантов к родственникам. Российские туроператоры отмечают, что в 2022 году почти не было организованных туристических групп из Европы.

На втором месте Турция: в прошлом году граждане этой страны совершили чуть более 22 тысяч туристических поездок в Россию. Это почти столько же, сколько в 2021 году, но больше, чем в 2020-м, когда Россию посетили 15,8 тыс. жителей Турции. Тройку лидеров замыкает Иран. В 2022 году Россию посетили 14,6 тыс. иранских туристов — это в 14 раз больше, чем в пандемийные годы, но всё же меньше, чем в 2019 году, когда турпоток из Ирана достиг 29,2 тыс. человек. В рейтинге въездного туризма АТОР также учла гостей из Казахстана (13,3 тыс.), с Кубы (11,3 тыс.), из Узбекистана (8,9 тыс.), Киргизии (6,6 тыс.), Индии (6,4 тыс.), США (5,6 тыс.) и Армении (5,2 тыс.).

Китайские туристы могут стать лидерами по въездному туризму в Россию Китай, откуда в 2019 году прибыло полтора миллиона путешественников, в эту десятку не вошёл. Из Поднебесной в Россию приехали всего 842 туриста. Однако ожидается, что в 2023 году КНР может стать лидером по въездному туризму. Этому будет способствовать наличие прямого авиасообщения между странами, а также то, что в России продолжают работать карты китайской системы UnionPay. Ранее «Фонтанка» писала о возобновлении прямого рейса Петербург — Пекин. Самолёты по этому маршруту начнут летать с 19 февраля.

Восстановлению турпотока из Китая мешает приостановка безвизового режима для туристических групп, введённая из-за пандемии. Решение о возобновлении безвизовых поездок может быть принято в ближайшее время, отмечают в АТОР. В Петербурге ждут более платёжеспособных гостей из Китая, об этом заявили в комитете по развитию туризма. Глава комитета Сергей Корнеев отметил, что многие компании, предлагавшие недорогие туры в Россию, покинули рынок во время пандемии. По его словам, путешественники из Поднебесной меняются, у многих жителей крупных городов КНР накопилось желание поехать за границу. Чтобы привлечь их в Петербург, представителям гостиничного бизнеса необходимо выходить на местные сервисы бронирования. «Мы будем устраивать встречи в крупных городах, чтобы установить прямые контакты», — подчеркнул Серей Корнеев.