Битва за кровати и вымирание люкса. Что ждет отели Петербурга без иностранных туристов

Два года пандемии коронавируса и спецоперация радикально изменили туристический ландшафт Петербурга. Отечественные путешественники заместили иностранных в количестве, но тратят куда меньше денег. В Смольном видят спасение в состоятельных гостях с Ближнего Востока и Китая. Оттуда же ждут инвесторов.
Итоги работы гостиниц Северной столицы и планы на будущее чиновники и бизнес обсуждали 24 января в ходе делового завтрака, организованного компанией Hotel Advisors. Официальные цифры за 2022 год представила Юлия Кислова, директор агентства «Маркет Гайд», которое занимается исследованием туристического потока по заказу Смольного.
Четыре российских туриста — как один зарубежный
С одной стороны, есть четкий тренд на восстановление. В 2022 году Северную столицу посетило
Есть еще одно важное но. Если до пандемии половина туристов (4,5 млн человек) приезжали в Петербург из-за рубежа, то в 2022-м доля иностранных гостей составила всего
Отечественные туристы — лояльные путешественники, которые приезжают в Северную столицу не в первый раз. «Многие считают ежегодные поездки в Петербург стилем жизни», — подчеркивает Юлия Кислова. Российский гость за последние годы помолодел: примерно две трети россиян, которые приезжают в Петербург из других регионов РФ, — это люди в возрасте от 18 до 44 лет. Доля путешествующей молодежи до 34 лет составляет
Как результат, российские путешественники тратят куда меньше иностранных. Так, за один визит гость из российских регионов оставляет в Петербурге
Как пояснил «Фонтанке» глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, более половины иностранных путешественников прибыли из ближнего зарубежья — Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Беларуси. Среди более удаленных стран лидирует Большой Ближний Восток — Иран, ОАЭ. Приезжает в Петербург и много турецких туристов. Гости из Европы тоже останавливаются в отелях Северной столицы. В основном это жители соседних стран — финны и эстонцы. «Скорее всего, это классический туризм», — отмечает Сергей Корнеев.
Всего туристы принесли экономике Петербурга в прошлом году
Семья против люкса
Уровень загрузки гостиниц тоже восстанавливается: при сопоставимых ценах турист предпочитает их арендованным квартирам. В 2022 году в среднем он составлял
Участники рынка в целом согласились с выводами аналитиков Смольного. Ксения Безбородова, руководитель команды по работе с отелями СЗФО сервиса бронирования Ostrovok.ru, в качестве одного из трендов назвала семейный туризм и, как результат, «войны за дополнительные кровати в центральных отелях».
Для отечественного туриста путешествие в Петербург становится менее доступным. По данным Hotel Advisors, за последний год сильнее всего подорожали наиболее востребованные у российских путешественников «трешки» — на
Загрузка на фоне снятия ковидных ограничений у «трех звезд» подросла почти на
В новогодние каникулы отели Северной столицы явно пытались заработать. По данным платформы TravelLine, проживание в трехзвездочных отелях стоило на 20 % дороже, чем год назад, в четырехзвездочных — на
Доработать Азию и найти «новых китайцев»
В комитете по развитию туризма заявили, что уже работают над привлечением иностранцев из дружественных стран. По словам Сергея Корнеева, презентации туристического потенциала Петербурга в этом году состоятся в таких странах, как Армения, Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Иран и Китай.
Но главным драйвером должен стать Восток. «Мы недорабатывали с азиатским рынком до пандемии, а он миру давал рост выездов на
В ведомстве рассчитывают и на качественные изменения. В частности, ждут более платежеспособных путешественников из Поднебесной. «Ходят разговоры среди китайских коллег о том, что субсидирование так называемого профсоюзного туризма прекратится», — пояснил Сергей Корнеев. По его словам, значительная часть туркомпаний, предлагавших дешевые туры, за время пандемии ушли с рынка. Да и сами китайские путешественники тоже меняются. «Особенно сильно прогрессируют туристы из крупных городов. У них за период пандемии накопилось большое желание поехать [за границу]», — комментирует Сергей Корнеев. Такие китайцы начали осваивать Петербург еще до пандемии. Чтобы привлечь их снова, гостиницам Северной столицы нужно выходить на китайские сервисы бронирования. «Мы будем устраивать встречи в крупных городах, чтобы установить прямые контакты», — подчеркнул чиновник.
Помимо возобновления безвизового режима для групповых туристов из Поднебесной, власти Северной столицы ждут перезапуска механизма электронных виз. К прежнему списку из 53 стран предлагается добавить Вьетнам, Тунис, Марокко и Египет. «Также рассматривается возможность обмена организованными группами иностранных туристов с лояльными странами, включая Иран, Индию и другие государства, по аналогии с соглашением между правительством РФ и правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках», — добавил Сергей Корнеев.
Вслед за туристами с Востока в Северную столицу потянутся и инвесторы, надеется бизнес. В частности, в компании «HRS Гостиничные ресторанные системы» прогнозируют приход азиатских сетей. Один пример уже есть: в 2022 году в Москве заработал пятизвездочный отель китайского оператора Soluxe.
Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»