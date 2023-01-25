Битва за кровати и вымирание люкса. Что ждет отели Петербурга без иностранных туристов

Фото: Павел Каравашкин Поделиться Поделиться





Два года пандемии коронавируса и спецоперация радикально изменили туристический ландшафт Петербурга. Отечественные путешественники заместили иностранных в количестве, но тратят куда меньше денег. В Смольном видят спасение в состоятельных гостях с Ближнего Востока и Китая. Оттуда же ждут инвесторов.



Итоги работы гостиниц Северной столицы и планы на будущее чиновники и бизнес обсуждали 24 января в ходе делового завтрака, организованного компанией Hotel Advisors. Официальные цифры за 2022 год представила Юлия Кислова, директор агентства «Маркет Гайд», которое занимается исследованием туристического потока по заказу Смольного.



Четыре российских туриста — как один зарубежный



С одной стороны, есть четкий тренд на восстановление. В 2022 году Северную столицу посетило 8,03 млн гостей, что на треть больше, чем в 2021-м. С другой стороны, до показателей доковидного 2019-го еще далеко: тогда приехало 10,4 млн человек.



Есть еще одно важное но. Если до пандемии половина туристов (4,5 млн человек) приезжали в Петербург из-за рубежа, то в 2022-м доля иностранных гостей составила всего 4 %, или 340 тыс.



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Отечественные туристы — лояльные путешественники, которые приезжают в Северную столицу не в первый раз. «Многие считают ежегодные поездки в Петербург стилем жизни», — подчеркивает Юлия Кислова. Российский гость за последние годы помолодел: примерно две трети россиян, которые приезжают в Петербург из других регионов РФ, — это люди в возрасте от 18 до 44 лет. Доля путешествующей молодежи до 34 лет составляет 38 % общего турпотока. Но больше половины ( 51 % ) — это семейные туристы. И это люди с довольно невысоким доходом: 36 % получают 20–40 тыс. рублей на одного члена семьи, 21 % — 40–60 тыс. рублей. 86 % организуют поездки сами, не прибегая к услугам туристических компаний.



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Как результат, российские путешественники тратят куда меньше иностранных. Так, за один визит гость из российских регионов оставляет в Петербурге 39,7 тыс. рублей. Для сравнения, гости из ближнего зарубежья — 64,5 тыс. рублей, а из дальнего — 113,5 тыс. рублей.



Как пояснил «Фонтанке» глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, более половины иностранных путешественников прибыли из ближнего зарубежья — Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Беларуси. Среди более удаленных стран лидирует Большой Ближний Восток — Иран, ОАЭ. Приезжает в Петербург и много турецких туристов. Гости из Европы тоже останавливаются в отелях Северной столицы. В основном это жители соседних стран — финны и эстонцы. «Скорее всего, это классический туризм», — отмечает Сергей Корнеев.



Всего туристы принесли экономике Петербурга в прошлом году 366,2 млрд рублей, что почти на 60 % больше, чем годом ранее. Вклад иностранных путешественников — 29,5 млрд рублей, или 8 % . Сравнения с допандемийными показателями Юлия Кислова не привела, но в 2019 году туристический доход оценивался в 378,6 млрд рублей. Вроде бы отставание не такое большое, но ведь и цены не стояли на месте.



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Семья против люкса Уровень загрузки гостиниц тоже восстанавливается: при сопоставимых ценах турист предпочитает их арендованным квартирам. В 2022 году в среднем он составлял 60–65 % , тогда как в 2018 и 2019 годах — 69 % и 71 % соответственно. Уход иностранных гостиничных операторов не сильно повлиял на работу отелей — большая часть продолжила работать под другими брендами. Но отключение от глобальных сетей дистрибуции не способствует привлечению иностранных гостей. «Если в ближайшие годы поток иностранных туристов не восстановится, сегмент отелей класса люкс может быть несколько сужен, потому что не будет потребности в качественном сервисе», — подчеркнула Юлия Кислова. Семейный туризм, вероятно, тоже станет долгосрочным трендом, уже сейчас в гостиницах не хватает 3–4-местных номеров.



Участники рынка в целом согласились с выводами аналитиков Смольного. Ксения Безбородова, руководитель команды по работе с отелями СЗФО сервиса бронирования Ostrovok.ru, в качестве одного из трендов назвала семейный туризм и, как результат, «войны за дополнительные кровати в центральных отелях».



Для отечественного туриста путешествие в Петербург становится менее доступным. По данным Hotel Advisors, за последний год сильнее всего подорожали наиболее востребованные у российских путешественников «трешки» — на 13,4 % . Для сравнения, «четверки» — на 10 % , а пятизвездочные отели — всего на 3,3 % . Любопытно, что в июне, в разгар белых ночей и во время проведения ПМЭФ, все три сегмента скинули цену по сравнению с 2021 годом.

Загрузка на фоне снятия ковидных ограничений у «трех звезд» подросла почти на 15 % , у «четырех звезд» — на 8 % , тогда как в люксовом сегменте сократилась на 4,5 %. Как результат, доходность на номер у бюджетных отелей подскочила сразу на 30 % , у «четверок» — на 19 % , а у «пяти звезд» упала на 1,4 % . Но доковидные показатели доходы гостиниц пока не нагнали: цены подросли, но загрузка все еще заметно отстает.



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В новогодние каникулы отели Северной столицы явно пытались заработать. По данным платформы TravelLine, проживание в трехзвездочных отелях стоило на 20 % дороже, чем год назад, в четырехзвездочных — на 18 % , а в пятизвездочных и вовсе на 25 % . Но если первые два сегмента сумели привлечь больше гостей (на 6 % и 3 % соответственно), то в люксовые отели заселилось на 19 % меньше постояльцев. Иностранных гостей не было, а состоятельные россияне разъехались в другие страны — причем не только как туристы.



Доработать Азию и найти «новых китайцев» В комитете по развитию туризма заявили, что уже работают над привлечением иностранцев из дружественных стран. По словам Сергея Корнеева, презентации туристического потенциала Петербурга в этом году состоятся в таких странах, как Армения, Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Иран и Китай.

Но главным драйвером должен стать Восток. «Мы недорабатывали с азиатским рынком до пандемии, а он миру давал рост выездов на 10–15 % ежегодно», — отметил глава комитета по развитию туризма.



В ведомстве рассчитывают и на качественные изменения. В частности, ждут более платежеспособных путешественников из Поднебесной. «Ходят разговоры среди китайских коллег о том, что субсидирование так называемого профсоюзного туризма прекратится», — пояснил Сергей Корнеев. По его словам, значительная часть туркомпаний, предлагавших дешевые туры, за время пандемии ушли с рынка. Да и сами китайские путешественники тоже меняются. «Особенно сильно прогрессируют туристы из крупных городов. У них за период пандемии накопилось большое желание поехать [за границу]», — комментирует Сергей Корнеев. Такие китайцы начали осваивать Петербург еще до пандемии. Чтобы привлечь их снова, гостиницам Северной столицы нужно выходить на китайские сервисы бронирования. «Мы будем устраивать встречи в крупных городах, чтобы установить прямые контакты», — подчеркнул чиновник.



Помимо возобновления безвизового режима для групповых туристов из Поднебесной, власти Северной столицы ждут перезапуска механизма электронных виз. К прежнему списку из 53 стран предлагается добавить Вьетнам, Тунис, Марокко и Египет. «Также рассматривается возможность обмена организованными группами иностранных туристов с лояльными странами, включая Иран, Индию и другие государства, по аналогии с соглашением между правительством РФ и правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках», — добавил Сергей Корнеев.

Вслед за туристами с Востока в Северную столицу потянутся и инвесторы, надеется бизнес. В частности, в компании «HRS Гостиничные ресторанные системы» прогнозируют приход азиатских сетей. Один пример уже есть: в 2022 году в Москве заработал пятизвездочный отель китайского оператора Soluxe.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

