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    Впервые с 2020 года: возобновляется авиасообщение Петербург — Пекин

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    3 комментария

    Китайская авиакомпания Hainan Airlines запустит прямые авиарейсы Петербург — Пекин впервые с 2020 года, сообщили в компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково.

    Как сообщается на сайте воздушной гавани 1 февраля, начало полетов в столицу Китая запланировано с 19 февраля. Рейсы будут выполняться на лайнере Airbus A330–300. Вылет из Пекина в 16:25, прибытие в Петербург в 20:15. Обратный вылет из Пулково в 22:05, прилет в столицу Китая — в 10:55. Время местное для каждого аэропорта. Пекин — второе направление в Китае.

    Также можно улететь из Пулково в Чэнду рейсами авиакомпании Sichuan Airlines один раз в неделю. Возвращение китайских туристов не за горами. Но велик риск повторить ошибку допандемийных лет, когда большой поток жителей Поднебесной приносил Петербургу лишь крохи. Подробнее — читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 3

    правду не задушишь не убьёшь!01 Фев 2023 в 20:45
    вот это прорыв слава ему!
    +0−0
    Антител01 Фев 2023 в 20:45
    В Петербурге нехватает заболевших ковидом?
    +0−0
    Заливщик голосовых планок01 Фев 2023 в 20:20
    Скорее уж тогда "Пекин-Петербург". Исходя из расписания.
    +0−0
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