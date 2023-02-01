Впервые с 2020 года: возобновляется авиасообщение Петербург — Пекин

Китайская авиакомпания Hainan Airlines запустит прямые авиарейсы Петербург — Пекин впервые с 2020 года, сообщили в компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом Пулково.
Как сообщается на сайте воздушной гавани 1 февраля, начало полетов в столицу Китая запланировано с 19 февраля. Рейсы будут выполняться на лайнере Airbus A330–300. Вылет из Пекина в 16:25, прибытие в Петербург в 20:15. Обратный вылет из Пулково в 22:05, прилет в столицу Китая — в 10:55. Время местное для каждого аэропорта. Пекин — второе направление в Китае.
Также можно улететь из Пулково в Чэнду рейсами авиакомпании Sichuan Airlines один раз в неделю. Возвращение китайских туристов не за горами. Но велик риск повторить ошибку допандемийных лет, когда большой поток жителей Поднебесной приносил Петербургу лишь крохи. Подробнее — читайте в материале «Фонтанки».